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Мелик-Касумов Давид


10.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья 1
10.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла первую в России мультибрендовую зону с премиальной бытовой техникой в розничном магазине 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мелик-Касумов Давид и организации, системы, технологии, персоны:

ASKO 35 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 2
Miele - Миле 134 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Smeg 18 1
Метрополис ТРК 54 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 211 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1054 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 360 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 717 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 144 1
Аксессуары 3925 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 351 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 137 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1783 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51379 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4797 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1067 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7679 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 2
Россия - РФ - Российская федерация 146118 1
Европа 21834 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7543 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4879 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 1
Пищевая промышленность - Чай 122 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5577 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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