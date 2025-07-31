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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smeg


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств 1
10.07.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открыла первую в России мультибрендовую зону с премиальной бытовой техникой в розничном магазине 1
23.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» увеличила на 2 тыс. число зон в магазинах за счёт брендов из Китая, Турции и России 1
22.06.2023 «М.Видео» запустила сервис персональной доставки премиальной техники под заказ 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
15.09.2021 Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж 1
06.12.2019 Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM 1
02.06.2017 Самая дорогая техника для кухни 2
21.11.2014 Выбираем кофейный аппарат: советы ZOOM 1
18.07.2014 Жизнь в стиле ретро: обзор стилизованной бытовой техники 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 2
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 2
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM 2
05.04.2013 На всех парах. ZOOM.CNews обозревает лучшие встраиваемые пароварки 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
02.04.2010 Выбор ZOOM: лучшие электроплиты со стеклокерамикой 1
03.02.2010 Выбор ZOOM: лучшие двухкамерные холодильники 1
15.11.2007 Хиты продаж: электродуховки 1
08.10.2007 Газовые варочные панели: приручаем огонь 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Smeg и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 8
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 229 5
LG Electronics 3647 4
Samsung Electronics 10425 4
Siemens AG - Siemens Group 2606 4
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 59 3
Philips 2068 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
ASKO 35 2
Meta Platforms - Facebook 4484 1
Daewoo Electronics 43 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 214 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Yandex - Яндекс 7943 1
Apple Inc 12346 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 249 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 176 1
Toshiba Corporation 2939 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4274 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 160 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 354 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 249 1
Haier Group 189 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 436 1
Electrolux AB - Zanussi 44 1
Ecovacs Robotics 10 1
Miele - Миле 134 9
Gaggenau 34 6
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 112 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 4
Hansa - Ханса 114 4
Haier - Candy Group - Канди 99 3
Whirlpool KitchenAid 24 3
Beko 73 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2571 3
Bugatti 17 3
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 85 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 123 2
Dyson 129 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 2
Groupe SEB - Tefal 97 2
Swarovski AG 73 2
Россети Ленэнерго 1700 2
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 41 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Krups 30 1
Лента - Сеть розничной торговли 2190 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1506 1
Ardo - Ардо 36 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 213 1
Melitta 6 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Antonio Merloni SpA 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Борец Производственная Компания - Borets 33 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Grundig 41 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 22 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 2
FreeMove 5 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1083 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 215 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12567 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12716 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54302 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 357 10
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 392 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 559 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 146 8
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 335 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2716 7
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 99 7
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 315 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2283 6
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 739 6
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 6
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6491 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6175 5
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7911 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 213 5
Вентилятор - Fan 1010 5
Блендер 97 5
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 71 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 672 4
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 245 4
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 4
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 154 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 135 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 54 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Вытяжки 97 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10179 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69692 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 46 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24951 3
Аксессуары 4015 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12486 3
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Тостер 69 3
Philips Saeco - Saeco GranBaristo - Saeco GranAroma - Saeco Xelsis - Saeco PicoBaristo - Saeco Lirika - Saeco Gaggia Achille - Saeco Aroma - Saeco Incanto - Saeco Vienna - Saeco Cafe Nova - Saeco Magic Combi - Saeco Giro Odea - Gaggia Cubika - Saeco Via V 27 3
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 2
LG Multi Air Flow 16 2
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 2
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 2
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 2
Stellantis - Fiat Nuova 3 2
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 14 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - холодильник 2 1
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 3 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 13 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 425 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston High Definition 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Luce 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston WMSD 2 1
Liebherr CBN - холодильник 6 1
Gaggenau Vario - холодильник 4 1
Smeg FA - холодильник 1 1
Electrolux S - серия холодильников 1 1
Vestfost VGD - холодильник 1 1
Siemens Timelight - посудомоечная машина 2 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PH 4 1
Redmond RCM - кофеварка 3 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 609 1
Apple iPhone 6 4863 1
Electrolux Inspiration EHD - встраиваемая индукционная панель независимая 2 1
LG Hygiene Fresh 6 1
LG HOM-BOT SQUARE 15 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 1
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 1
Daewoo Electronics DWD 4 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Intel Amber Lake 53 1
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 1
Hansa ZWA, ZWM, ZIM, ZZM, ZIA - посудомоечная машина 12 1
Малахов Андрей 7 1
Кульченко Роман 14 1
Рашид Карим 8 1
Киркоров Филипп 8 1
Малышева Елена 3 1
Конеген Светлана 1 1
Горький Максим 17 1
Урбанович Алексей 1 1
Копенкин Александр 1 1
Candeago Giancarlo - Кандежо Джанкарло 1 1
Canali Guido 1 1
Мелик-Касумов Давид 2 1
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Европа 24461 8
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Словения - Республика 251 2
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 2
Азия - Азиатский регион 5650 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 431 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2562 1
Китай - Тайвань 4072 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 847 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Италия - Милан 162 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5287 1
Румыния 737 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 280 1
Финляндия - Финляндская Республика 3633 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 176 1
Мировой океан - World Ocean 516 1
Дания - Королевство 1312 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Стрельна 30 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 976 1
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Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 79 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 627 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11227 1
Ergonomics - Эргономика 1642 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30734 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9258 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 631 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 746 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 607 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 905 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 155 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1935 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2510 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 9
Sirena - Сирена 3 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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