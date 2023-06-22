«М.Видео» запустила сервис персональной доставки премиальной техники под заказ

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, запустила услугу персонального подбора и импорта электроники и бытовой техники известных брендов для российских покупателей под заказ. Ритейлер поможет подобрать необходимые премиальные модели с учетом индивидуальных пожеланий и характеристик, оформить заказ и организовать доставку в Россию. На все устройства «М.Видео» дает собственную гарантию. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео» расширяет сервис в сфере персональной поддержки покупателей и развивает премиум-ассортимент, используя накопленный опыт в закупке и логистике техники от зарубежных партнеров. Покупателям ретейлера стали доступны под заказ и с гарантией тысячи моделей бытовой техники и электроники в высокой ценовой категории и эксклюзивно представленных брендах встраиваемой техники, винных шкафов, микроволновых печей, телевизоров, кофемашин, роботов-пылесосов, грилей, телевизоров и других товарных групп. Консультанты «М.Видео» подберут необходимые модели под потребности покупателя среди устройств известных мировых брендов Miele, Smeg, Kuppersbusch, Samsung, De Dietrich, LG, BORA, V-ZUG, Fulgor Milano, Bertazzoni, Liebherr, ILVE, WMF и KitchenAid и организуют их доставку в Россию.

Для оформления заказа необходимо зайти на сайт «М.Видео», выбрать технику из каталога или оставить заявку в специальной форме, указав интересующий бренд. Специалисты ритейлера свяжутся с покупателем, заполнившим заявку, и помогут подобрать оригинальную технику с учетом пожеланий и требуемых характеристик, в том числе, под дизайн интерьера, а также запланируют доставку. Как и на любой другой товар «М.Видео» действуют гарантия и все фирменные преимущества покупки, в том числе, бонусная программа и возможность установки техники одновременно с доставкой.

«М.Видео» запустила сервис персональной доставки премиальной техники под заказ

Руководитель эксклюзивной дистрибуции группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Копенкин: «М.Видео имеет многолетнюю экспертизу и опыт работы не только с популярными моделями техники и электроники, но и с инновационными и премиальными решениями. Около года назад мы запустили собственные импортные операции и сейчас предлагаем своим покупателям в магазинах и онлайн широкий ассортимент актуальной техники от самых разных брендов во всех ценовых категориях – от простых и доступных моделей до премиум, в I квартале этого года импорт в наших продажах превышал 30% в определенные периоды. Накопленный опыт и отлаженные операции позволяют нам предлагать клиентам не только готовые решения в магазинах, но и формировать доставку под заказ, исходя из персональных предпочтений покупателей. Кроме того, в 20 наших флагманских магазинах работают новые премиум-зоны, в которых можно лично протестировать технику, посмотреть возможные варианты и заказать нужное решение с гарантией под свои требования. Спрос на электронику в ценовых сегментах выше среднего продолжает оставаться на достаточно высоком уровне – покупатели рассматривают такие покупки как долгосрочную инвестицию. Наибольшую долю в премиум-сегменте среди бытовых решений занимают встраиваемая техника, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, мелкая кухонная техника. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в I квартале на российском рынке на стиральные машины стоимостью свыше 50 тыс. руб. по-прежнему приходится более четверти от денежного объема рынка. Холодильники свыше 60 тыс. руб., встраиваемые микроволновые печи от 35 тыс. руб. и ноутбуки дороже 75 тыс. руб. занимают также порядка четверти рынка. На встраиваемые плиты и встраиваемые посудомоечные машины от 45 тыс. руб. приходится более 20% в денежном эквиваленте. Продажи флагманских моделей смартфонов остаются стабильными и продолжают занимать около 40% рынка в деньгах».

Россияне готовы инвестировать в качество, технологические характеристики и дизайн при выборе техники. Актуальность для покупателей товаров из верхнеценового сегмента демонстрируют результаты опроса*, проведенного «М.Видео-Эльдорадо». Так, почти половина россиян (47%) считают, что новая приобретаемая техника должна быть выше по качеству и характеристикам предыдущих моделей, 29% ответили, что она может быть сопоставима по возможностям. 82% потребителей также признались, что им полностью или скорее важен внешний вид выбранной бытовой техники. 47% опрошенных ориентируются при покупке дорогостоящей техники на положительные отзывы в интернете, обзоры и рекомендации товара, 18% потребителей важно лично посмотреть и оценить товар перед покупкой, 10% совершают покупку ориентируясь на бренд. 69% респондентов готовы рассматривать приобретение дорогостоящей техники при наличии у продавца магазинов.

Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения ИТ в госсекторе

*онлайн-опрос «М.Видео-Эльдорадо» (анкетирование), 2000 респондентов, возраст: 21-55 лет, РФ, период: май 2023 г.

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.Видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.