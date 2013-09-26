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Химия Кофеин матеин, теин, гуаранин алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы
УПОМИНАНИЯ
|26.09.2013
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Кофеин делает людей глупее, особенно подростков
ногие из нас любят утром выпить чашку кофе, полагая, что горячий напиток не только взбодрит, но и поможет активнее и эффективнее работать. Но недавние исследования на крысах доказали, что это не так. Кофеин замедляет работу мозга, особенно заметен этот процесс в подростковом возрасте. Опыты проводились при поддержке Швейцарского национального научного фонда (SNSF). Ученые обращают внимание,
|14.06.2013
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Популярная добавка для похудения - бесполезна
Экстракт кофейных зерен не поможет похудеть - доказали новые лабораторные исследования. Один из основых ингредиентов в зеленых кофейных зернах, хлорогеновая кислота, часто преподносится производи
|22.04.2013
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Кофеин даст оружие для уничтожения раковых клеток
Исследователи из Альбертского университета нашли новый способ проверки перспективности кофеина в качестве антиракового препарата. Исследования на плодовых мушках показывают, что кофеин имеет определенный потенциал, чтобы в один прекрасный день стать эффективным средством для уничтожения раковых клеток. Предыдущие исследования установили, что кофеин вмешивается в
|17.08.2011
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Кофеин предотвращает рак кожи: в креме эффективней
Новые данные, полученные исследователями университета Ратджерса, подтверждают гипотезу, согласно которой кофеин, подавляя активность фермента ATR в клетках кожи, предотвращает развитие определенных типов рака кожи. Специалисты предполагают, что нанесение кофеина непосредственно на кожу может предо
|07.06.2011
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Кофеин может вызывать галлюцинации
овни кофеина в сочетании с высоким уровнем стрессовых событий оказались фактором, который вызывает опасные побочные эффекты и заставляет более осторожно относиться к употреблению напитков, содержащих кофеин. В ходе эксперимента добровольцы были разделены на группы: с низким и высоким уровнем стресса, с высокой и низкой дозами кофеина. Затем их попросили прослушать "белый шум" и попытаться у
Химия и организации, системы, технологии, персоны:
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|Щиров Илья 45 1
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|Шариков Сергей 49 1
|Покачев Алексей 1 1
|Вертоградов Владимир 29 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Бугаенко Андрей 13 1
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