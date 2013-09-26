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Химия Кофеин матеин, теин, гуаранин алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы

Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы

УПОМИНАНИЯ


26.09.2013 Кофеин делает людей глупее, особенно подростков

ногие из нас любят утром выпить чашку кофе, полагая, что горячий напиток не только взбодрит, но и поможет активнее и эффективнее работать. Но недавние исследования на крысах доказали, что это не так. Кофеин замедляет работу мозга, особенно заметен этот процесс в подростковом возрасте. Опыты проводились при поддержке Швейцарского национального научного фонда (SNSF). Ученые обращают внимание,
14.06.2013 Популярная добавка для похудения - бесполезна

Экстракт кофейных зерен не поможет похудеть - доказали новые лабораторные исследования. Один из основых ингредиентов в зеленых кофейных зернах, хлорогеновая кислота, часто преподносится производи
22.04.2013 Кофеин даст оружие для уничтожения раковых клеток

Исследователи из Альбертского университета нашли новый способ проверки перспективности кофеина в качестве антиракового препарата. Исследования на плодовых мушках показывают, что кофеин имеет определенный потенциал, чтобы в один прекрасный день стать эффективным средством для уничтожения раковых клеток. Предыдущие исследования установили, что кофеин вмешивается в
17.08.2011 Кофеин предотвращает рак кожи: в креме эффективней

Новые данные, полученные исследователями университета Ратджерса, подтверждают гипотезу, согласно которой кофеин, подавляя активность фермента ATR в клетках кожи, предотвращает развитие определенных типов рака кожи. Специалисты предполагают, что нанесение кофеина непосредственно на кожу может предо
07.06.2011 Кофеин может вызывать галлюцинации

овни кофеина в сочетании с высоким уровнем стрессовых событий оказались фактором, который вызывает опасные побочные эффекты и заставляет более осторожно относиться к употреблению напитков, содержащих кофеин. В ходе эксперимента добровольцы были разделены на группы: с низким и высоким уровнем стресса, с высокой и низкой дозами кофеина. Затем их попросили прослушать "белый шум" и попытаться у

Публикаций - 77, упоминаний - 80

Химия и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 18
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1151 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 139 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2064 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Samsung Forum 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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