Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы

Кофеин делает людей глупее, особенно подростков ногие из нас любят утром выпить чашку кофе, полагая, что горячий напиток не только взбодрит, но и поможет активнее и эффективнее работать. Но недавние исследования на крысах доказали, что это не так. Кофеин замедляет работу мозга, особенно заметен этот процесс в подростковом возрасте. Опыты проводились при поддержке Швейцарского национального научного фонда (SNSF). Ученые обращают внимание,

Популярная добавка для похудения - бесполезна Экстракт кофейных зерен не поможет похудеть - доказали новые лабораторные исследования. Один из основых ингредиентов в зеленых кофейных зернах, хлорогеновая кислота, часто преподносится производи

Кофеин даст оружие для уничтожения раковых клеток Исследователи из Альбертского университета нашли новый способ проверки перспективности кофеина в качестве антиракового препарата. Исследования на плодовых мушках показывают, что кофеин имеет определенный потенциал, чтобы в один прекрасный день стать эффективным средством для уничтожения раковых клеток. Предыдущие исследования установили, что кофеин вмешивается в

Кофеин предотвращает рак кожи: в креме эффективней Новые данные, полученные исследователями университета Ратджерса, подтверждают гипотезу, согласно которой кофеин, подавляя активность фермента ATR в клетках кожи, предотвращает развитие определенных типов рака кожи. Специалисты предполагают, что нанесение кофеина непосредственно на кожу может предо