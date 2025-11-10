Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185249
ИКТ 14380
Организации 11160
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26372
Персоны 79703
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Мартынов Родион


СОБЫТИЯ


10.11.2025 Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 2
09.03.2023 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта 1
08.04.2022 «Синимекс» реализовала проект на основе машинного обучения для «Росгосстраха» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Мартынов Родион и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 220 3
Сбер - СберБизнес Софт 86 2
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9152 2
Ланит - Норбит - Norbit 402 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4458 1
Yandex - Яндекс 8319 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14010 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 121 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 507 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
OpenAI 344 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 395 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8025 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 2
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Студия Артемия Лебедева 98 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 105 1
Газпром нефть 667 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3223 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17385 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5789 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3495 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4407 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22714 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8088 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1807 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5206 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56477 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5377 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3925 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 726 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6116 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 962 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12911 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14682 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1132 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4574 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 518 1
Data Preparation - подготовка данных 14 1
MLOps - DSML - Data Science and Machine Learning 14 1
DCML - Data Center Markup Language 1 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 394 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31237 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4849 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11299 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4038 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72204 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1004 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 309 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1332 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16967 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22801 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5502 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21709 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5926 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2225 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6794 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21838 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2365 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 47 2
OpenAI - ChatGPT 492 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - TenVision 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Audiogram 17 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии - РН-СИМТЕП 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1111 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 59 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
NVision Барьер 723 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 138 1
Дробышевская Алена 9 2
Буланцев Дмитрий 7 2
Саркисов Артём 2 2
Вишневский Константин 3 2
Граденко Михаил 42 2
Ермилов Дмитрий 2 2
Шихалиев Фрэнк 7 2
Капустина Алена 4 2
Азбуханов Айрат 2 2
Лисовец Валерий 2 2
Симонова Анна 2 2
Алешкин Сергей 65 2
Иванов Максим 12 2
Лебедев Артемий 102 2
Бугаенко Андрей 13 2
Галкин Николай 120 2
Щиров Илья 45 2
Вертоградов Владимир 29 2
Меркулова Екатерина 3 1
Ветроградов Владимир 1 1
Иронов Николай 1 1
Вересова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155363 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50898 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 2
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 79 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6203 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1028 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6618 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14928 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11653 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11366 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4216 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3354 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17267 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3663 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5463 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5243 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8007 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 684 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7291 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 891 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20173 1
Экономический эффект 1190 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2893 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1697 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1180 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8337 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 97 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1625 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1237 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 388 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1069 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 512 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397656, в очереди разбора - 732415.
Создано именных указателей - 185249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/