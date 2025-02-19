Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

MLOps DSML Data Science and Machine Learning



19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 2
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 2
26.10.2021 Составлен список ИТ-вакансий России с самой высокой зарплатой. Топ-10 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 2
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 2
18.03.2021 Как Kia применяет искусственный интеллект 1
16.03.2021 SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения 1
26.02.2021 Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика» 1
20.11.2020 SAS стала лидером ведущих аналитических рейтингов по ИИ 1
14.06.2017 Выручка «Синимекс» увеличилась за год на 13% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 15

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 974 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 2
8263 1
Salesforce.com 427 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Открытые технологии 701 1
ИИ-Технологии 112 1
Alibaba Group 425 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
SAS Boemska 2 1
GitHub 829 1
Cube Dev 2 1
Behavox 5 1
GetCRM - Гетсиэрэм разработка - Эксайт Кит 4 1
Yandex - Яндекс 7415 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
Цифра ГК 2435 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 38 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Сбер - СберБизнес Софт 57 1
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 1
OpenAI 232 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 266 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Альфа-Банк 1778 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 1
Благосостояние НПФ 51 1
Mercedes-Benz Financial Services - Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес - Mercedes-Benz Bank - Мерседес-Бенц Банк 5 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 122 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
Superjob - Суперджоб 527 1
KIA Motors America 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Газпром нефть 622 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 412 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3184 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 5
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 160 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 628 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4172 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1745 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 432 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4185 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6280 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1551 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2014 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 217 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 784 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1971 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 457 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1500 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 3
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 11 2
Alibaba Group - AliPay 72 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 49 1
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
Avaya PDS - Avaya Predictive Dialing System 3 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Midas 14 1
1С:Управление аптечной сетью 2 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
IDC MarketScape 18 1
SAS ModelOps 13 1
SAS Model Manager 4 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
SAS Visual Analytics 14 1
Microsoft Azure 1411 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
SAS ViViAN 3 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 115 1
C# - C Sharp - Язык программирования 331 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
Node.js - программная платформа - Express.js 104 1
Python Django 40 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 90 1
React - JavaScript фреймворк 73 1
C/C++ - Язык программирования 763 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 35 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 1
Python - высокоуровневый язык программирования 948 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 36 1
Docker - Платформа распределённых приложений 339 1
Алешкин Сергей 65 2
Сыкулев Андрей 84 1
Княжев Михаил 4 1
Тихонов Александр 67 1
Thornton John - Торнтон Джон 2 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Галкин Николай 106 1
Касимов Денис 22 1
Иванов Максим 11 1
Кабаков Ярослав 59 1
Щиров Илья 45 1
Лебедев Артемий 99 1
Котиков Александр 4 1
Вертоградов Владимир 27 1
Бугаенко Андрей 13 1
Гонтарь Людмила 9 1
Мартынов Родион 3 1
Тюльпа Дарья 2 1
Дробышевская Алена 9 1
Рыбаков Владимир 3 1
Буланцев Дмитрий 7 1
Марков Тимур 1 1
Неверов Михаил 4 1
Логушина Валерия 1 1
Саркисов Артём 2 1
Вишневский Константин 3 1
Граденко Михаил 6 1
Ермилов Дмитрий 2 1
Шихалиев Фрэнк 5 1
Капустина Алена 4 1
Азбуханов Айрат 2 1
Лисовец Валерий 2 1
Симонова Анна 2 1
Ветроградов Владимир 1 1
Иронов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Казахстан - Республика 5560 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1037 1
Европа 21805 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2921 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Россия - УФО - Свердловская область 1508 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Канада 4891 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1575 1
США - Калифорния 4631 1
Канада - Монреаль 70 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4975 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6288 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1208 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 594 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 916 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 265 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 789 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1892 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 37 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 1
Английский язык 6657 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Gartner - Гартнер 3561 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 3
Gartner Magic Quadrant Data Science and Machine Learning Platforms 3 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Forrester Research 821 1
Forrester Wave 45 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 79 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще