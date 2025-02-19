MLOps DSML Data Science and Machine Learning
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
|Алешкин Сергей 65 2
|Сыкулев Андрей 84 1
|Княжев Михаил 4 1
|Тихонов Александр 67 1
|Thornton John - Торнтон Джон 2 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Галкин Николай 106 1
|Касимов Денис 22 1
|Иванов Максим 11 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Щиров Илья 45 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Котиков Александр 4 1
|Вертоградов Владимир 27 1
|Бугаенко Андрей 13 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Мартынов Родион 3 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Дробышевская Алена 9 1
|Рыбаков Владимир 3 1
|Буланцев Дмитрий 7 1
|Марков Тимур 1 1
|Неверов Михаил 4 1
|Логушина Валерия 1 1
|Саркисов Артём 2 1
|Вишневский Константин 3 1
|Граденко Михаил 6 1
|Ермилов Дмитрий 2 1
|Шихалиев Фрэнк 5 1
|Капустина Алена 4 1
|Азбуханов Айрат 2 1
|Лисовец Валерий 2 1
|Симонова Анна 2 1
|Ветроградов Владимир 1 1
|Иронов Николай 1 1
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