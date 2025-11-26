Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186168
ИКТ 14440
Организации 11194
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3531
Системы 26419
Персоны 80213
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Калашников Артем


СОБЫТИЯ


26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
14.08.2024 «Аквариус» разработал материнскую плату и выпустил ПК на ее основе 1
14.08.2024 В России начали выпускать водостойкие ноутбуки в весе пера 1
19.07.2023 На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Калашников Артем и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 974 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 94 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1492 1
МегаФон 9851 1
Ростелеком 10285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2439 1
UDV group - ЮДВ групп 30 1
Netwell - Нетвелл 55 1
ГПБ - Газпромбанк 1161 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5219 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5761 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4775 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1461 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3399 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12789 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 82 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6303 2
DDR - Double data rate 2904 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16666 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72757 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21783 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4157 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17059 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1576 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14971 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8855 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9734 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 446 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 90 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 321 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1576 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1546 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2458 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26004 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10520 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5401 1
Микрофон - Microphone 2697 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33840 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56979 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1430 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22953 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31522 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11934 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9215 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  732 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1290 1
S8 Capital - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
S8 Capital - Aquarius Mnb - серия моноблоков 6 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1425 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Intel Core i - Cерия процессоров 531 1
Microsoft Windows 16291 1
S8 Capital - Aquarius AQBM - Aquarius AQH - Aquarius AQH - серия материнских плат 3 1
S8 Capital - Aquarius Cmp 27 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 235 1
Пономарьков Михаил 9 1
Бейбутов Эльман 18 1
Богданов Валентин 18 1
Гурарий Евгений 5 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 549 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 747 2
Россия - РФ - Российская федерация 156203 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3165 1
Россия - УФО - Свердловская область 1717 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54834 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5271 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25881 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1441 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3077 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2161 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31731 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15036 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3734 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 190 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402487, в очереди разбора - 733287.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще