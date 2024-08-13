В России начали выпускать водостойкие ноутбуки в весе пера

«Аквариус» представил шесть новых моделей ноутбуков, в том числе ноутбук легче килограмма и ноутбук с влагозащитной клавиатурой.

Современные технологии и легкий вес

«Аквариус» обновил семейство ноутбуков, представив три группы, состоящие из шести моделей. Помимо улучшенных функциональных характеристик, модели спроектированы в соответствии с ключевыми трендами промышленного дизайна. В числе прочих компания представила ноутбук, вес которого составляет меньше одного килограмма и ноутбук с влагозащитной клавиатурой.

Ноутбук Aquarius CMP NS934 весит менее одного килограмма, благодаря корпусу из магниевого сплава и обладает экраном 14 дюймов с разрешением WUXGA 1920x1200 формата 16:10. Модель снабжена процессором Core i7, 13-го поколения и предназначена для мобильной и удаленной работы. Ноутбук позволяет отключать вручную все средства связи, например, прекращая поступление тока к видеокамере.

Ноутбук Aquarius Cmp NS636 заключен в алюминиевый корпус и снабжен технологиями для удобства работы в режиме видеоконференции: диагональ экрана 16 дюймов, встроенная камера 5Мп, два микрофона с шумоподавлением и четыре динамика, а также сканер отпечатка пальцев. Устройство поддерживает современные процессоры Core 12, 13 и 14 поколения и оснащены оперативной памятью нового стандарта DDR5. Влагозащитная клавиатура и дренажи защищают ноутбук от влаги.

«Аквариус» обновил семейство ноутбуков , предложив модели для разных целевых аудиторий

Целевой аудиторией этой группы моделей в компании называют корпоративный сегмент и бизнес.

Ноуты для силовиков и учителей

В эту группу вошли многофункциональные модели, предназначенные для федеральных органов исполнительной власти и компаний государственного сектора.

Aquarius Cmp NS626 пришел на смену модели Aquarius Cmp NS616 на базе новых поколений процессоров. Он поддерживает 12/13 поколение процессоров Core i3/i5/i7. Ноутбук имеет экран 16 дюймов. Верхняя крышка устройства выполнена из магниевого сплава для обеспечения прочности конструкции и комфортного веса. Экран c разрешением 2560 ×1600 формата 16:10 по замыслу его создателей особенно удобен при работе с документами.

Ноутбук Aquarius Cmp NE356 отличает производительный процессор Ryzen 5 и широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов для подключения периферийных устройств. Размер экрана 16 дюймов, формат 16:10 и разрешение WUXGA. Эту модель в «Аквариусе» предлагают для работы в образовательной среде, офисным сотрудникам и работникам государственных учреждений.

Компактный и всепогодный

В третью группу представленных компанией ноутбуков входит Aquarius Cmp NS634, схожий по характеристикам с NS636, но легче и меньше – диагональ 14 дюймов, два микрофона с шумоподавлением и четыре динамика для проведения видеоконференцсвязи. В эту модель возможна установка опционального модуля LTE для постоянного нахождения в сети.

Последняя представленная модель – Aquarius Cmp NS715R –подходит для работы в любых погодных и полевых условиях. Ноутбук выполнен из ударопрочного пластика с ребрами жесткости и усиленными угловыми элементами конструкции с уровнем пылевлагозащиты IP-65, процессором Core 11-го поколения и экраном 15,6 дюйма, с разрешением FHD.

Все новые модели ноутбуков совместимы с операционными системами Windows, Astra Linux, Альт, РЕД ОС, ROSA Linux.

По проекту и цена

Как отметил, отвечая на вопрос CNews, руководитель направления продвижения клиентских устройств компании «Аквариус» Артем Калашников, эти модели пока предназначаются для реализации проектов госструктур и частных компаний, поэтому цена и тираж выпуска каждой модели варьируются в зависимости от каждого конкретного проекта. Продажа новинок в розницу пока что не предусмотрена.

«Как и большинство российских компаний сегодня, «Аквариус» старается подбирать поставщиков электронных составляющих оптимальных по качеству и цене, как в России, так и за рубежом», – ответил на вопрос CNews об электронной составляющей новинок Артем Калашников.

Компания «Аквариус» – один из ведущих российских разработчиков и производитель компьютерной техники и ИТ-решений, с тридцатипятилетней историей. В распоряжении компании два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь.