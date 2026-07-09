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WUXGA Wide Ultra XGA набор нестандартных разрешений дисплеев

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Диагональ 300 дюймов и коррекция 4 углов: лазерный проектор Acer PL2330W для сложных помещений 1
08.06.2026 Acer представила проектор Acer BS-014 1
01.06.2026 Acer расширяет ассортимент DLP-проекторов на российском рынке 1
22.05.2026 В России поступил в продажу FHD-проектор Acer H6546Ki 1
05.03.2026 Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт 2
20.02.2026 Линейка ноутбуков Acer Nitro Lite 16 пополнилась новыми моделями 1
11.02.2026 «М.видео» начала продажи офисного ноутбука Asus V16 с видеокартой GeForce RTX 5060 1
17.10.2025 Ноутбуки Acer Nitro V16S в тонком корпусе появились в продаже в России 1
23.09.2025 На российском рынке стартовали продажи легких ноутбуков Acer Swift Lite 1
11.07.2025 Яркие насыщенные цвета и передовые технологии с проектором Acer X119H 1
17.06.2025 «Инферит» запустил в продажу ноутбук Inferit Compact-2 14" 1
20.02.2025 Проектор Acer X1123HP: доступное решение с высокой яркостью и универсальными возможностями 1
18.02.2025 Первоклассное изображение в любых условиях с проектором Acer X1329 1
19.12.2024 Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn 1
29.10.2024 11 конфигураций, три размера экрана: новая геймерская линейка ноутбуков CyberLine от OSiO 1
11.10.2024 Проектор Acer X139 с яркостью до 5000 Лм в России 1
10.10.2024 Новая линейка ноутбуков Digma Pro – Pactos 1
14.08.2024 В России начали выпускать водостойкие ноутбуки в весе пера 1
13.08.2024 «Аквариус» обновляет семейство ноутбуков 1
17.06.2024 «Инферит» запустила розничные продажи ноутбуков Inferit Compact 1
29.03.2024 «Инферит» представил новую линейку универсальных ноутбуков Compact 1
30.12.2023 Лучшие гаджеты 2023 года: выбор ZOOM 1
25.09.2023 Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов 2
14.09.2023 Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче 2
17.05.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал поставки в Россию планшетов на замену iPad. Цена, видео 2
28.02.2022 Lenovo перевела культовые ноутбуки ThinkPad на процессор ARM 1
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок 1
21.09.2021 Acer представила новый домашний проектор H5385BDi в России 1
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 1
15.04.2021 Epson анонсировала серию универсальных компактных лазерных проекторов высокой яркости 1
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 1
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
25.06.2019 Canon расширила модельный ряд портативных проекторов тремя новыми моделями 1
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 1
10.04.2018 Fujitsu представила планшетный ПК Stylistic V727 2
06.04.2018 Canon представила лазерный инсталляционный проектор LX MU500Z 1
16.03.2018 Ricoh представила новые проекторы для решения бизнес-задач 1
07.02.2018 Panasonic представил новые защищенные ноутбуки Toughbook CF-20 mk2 1

Публикаций - 97, упоминаний - 105

WUXGA и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 25
Nvidia Corp 4002 19
Intel Corporation 12811 18
Dell EMC 5180 9
Seiko Epson Corporation 908 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
HP Inc. 5883 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 7
Sony 6739 7
Toshiba Corporation 2980 6
Fujitsu 2105 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
VAIO 475 5
Samsung Electronics 11064 5
Microsoft Corporation 25775 5
Apple Inc 13154 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Lenovo Group 2446 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 4
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 3
Canon 1439 3
Philips 2099 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 3
Crestron 102 2
Extron Electronics 63 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
LG Electronics 3735 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
Adobe Systems 1597 2
Sharp Corporation 1062 2
Digma 251 1
Wacom 143 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Ferrari NV 159 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Наукоград - технопарк 156 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
101Hotels.com 456 1
Компьютер Имидж 1 1
Sony Style 30 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Транснефть 335 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 46
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 42
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 39
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 34
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 26
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 24
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 261 23
Контрастность 3042 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 20
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 19
DDR - Double data rate 3083 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 17
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 17
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 16
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 15
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 15
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 14
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 13
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 13
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 13
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 11
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 9
Microsoft Windows 16882 9
Acer ColorSafe 27 8
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 8
Google Android 15243 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Nvidia GeForce Go 189 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 6
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 6
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 5
Acer - серия проекторов 38 5
Nvidia GeForce GT 337 5
Acer LumiSence 8 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 5
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 4
Fujitsu LifeBook 167 4
Dolby Home Theater 96 4
Toshiba Qosmio 85 4
Nvidia GeForce GTX 525 4
Apple iOS 8583 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Dell UltraSharp 48 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 4
Microsoft DirectX 723 3
Acer DynamicBlack 20 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 3
Acer LumiSense 23 3
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 3
Microsoft Windows 11 827 3
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Bond James - Бонд Джеймс 86 1
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Schulze Michael - Шульце Майкл 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Китай - Тайвань 4245 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Европа 24964 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Япония 13807 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Германия - Берлин 732 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
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Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 1
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Южная Корея - Республика 7052 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5869 1
Америка - Американский регион 2206 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5081 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Ergonomics - Эргономика 1755 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Английский язык 7030 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 762 2
Аренда 2687 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 2
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - Взрывозащищенное оборудование - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 68 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 2
Образование в России 2893 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Inquirer 463 2
NotebookCheck 18 1
DailyTech 96 1
NE Asia Online 313 1
Nikkei Microdevices 17 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
ITResearch 123 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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