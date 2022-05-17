Опасный конкурент Xiaomi начал поставки в Россию планшетов на замену iPad. Цена, видео

В российской рознице появился планшетный компьютер Pad компании Realme, одного из главных конкурентов Xiaomi. Это недорогое решение в металлическом корпусе на современной ОС Android, способное заменить собой не только планшеты Xiaomi, но и не уступающие Apple iPad в плане экрана и корпуса. В России планшет будет продаваться в предмаксимальной комплектации.

Планшет в алюминиевом корпусе

Компания Realme привезла в Россию свой первый планшетный компьютер под названием Pad. Об этом CNews сообщили представители Realme. Мировая премьера устройства состоялась в сентябре 2021 г.

Российские продажи Realme Pad начнутся 19 мая 2022 г. по цене 20 тыс. руб. продаваться он будет в комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, хотя на мировом рынке также доступна базовая версия на 3/32 ГБ. На вопрос CNews о сроках ее прибытия на российский рынок представители Realme сообщили что ее релиз в России в планы компании не входит. Также в России пока не будет продаваться модификация 4/64 ГБ с поддержкой сотовых сетей.

Цветов корпуса два – темно-серый и золотистый. Что немаловажно, сам корпус изготовлен из алюминия.

российской версии Realme Pad не будет поддержки сотовых сетей

Realme основана в 2018 г. и является частью китайского холдинга ВВК вместе с Oppo и OnePlus. Компания концентрируется на выпуске недорогих смартфонов, лэптопов и планшетов и конкурирует в первую очередь с Redmi, дочерним брендом Xiaomi.

Купить Realme Pad можно будет исключительно на сайте производителя и в магазинах сети «М.Видео-Эльдорадо». Появление планшета за пределами этой сети «пока не планируется», как сообщили CNews представители Realme.

Мировая премьера планшета состоялась в Индии. Версия, доступная в России, в этой стране на старте продаж стоила 16 тыс. рупий или около 13,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 мая 2022 г. На вопрос CNews, чем обусловлена завышенная российская цена, особенно с учетом того, что с момента премьеры Pad прошло свыше восьми месяцев, представители Realme ответили: «На российские цены продукции воздействуют следующие вещи: логистические издержки, маржа ритейлеров, колебания курсов валют, гарантия и т.п.».

Экран и процессор

Realme собрала свой Pad на 12-нанометровом процессоре MediaTek Helio G80. CPU вышел в феврале 2020 г. и выдает около 231 тыс. баллов в тесте AnTuTu 9, обладая в общей сложности восемью ядрами. Два из них – это высокопроизводительные Cortex-A75 на частоте до 2 ГГц, еще шесть – энергоэффективные Cortex-A55 (1,8 ГГц). Видеоподсистема процессора – Mali-G52, 950 МГц.

Realme решила исполнить дизайн Pad в строгом стиле

Экран планшета Realme располагает диагональю 10,4 дюйма, что позволяет использовать его вместо 10-дюймовых базовых Apple iPad и более продвинутого iPad Pro на 11 дюймов. Разрешение экрана – 2000х1200 точек (WUXGA+). Рамки вокруг дисплея относительно широкие, за счет чего он занимает лишь 82,5% лицевой панели.

Экран основан на матрице IPS с углами обзора 178 градусов. Частота обновления стандартная, 60 Гц.

Фотокамеры, питание и звук

Над дисплеем Realme Pad (в ландшафтной ориентации) расположена одиночная селфи-камера с разрешением 8 МП. Данный сенсор поставляется с ультраширокоугольной оптикой, угол обзора которой составляет 105 градусов.

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Основная камера тоже имеет разрешение 8 МП. У нее есть поддержка алгоритмов искусственного интеллекта для улучшения качества снимков, плюс в наличии HDR-режим съемки.

Тестирование Realme Pad

Планшет Realme Pad оснащен четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией звука Hi-Res. Электроника компьютера работает от аккумулятора емкостью 7100 мАч, заряда которого хватит на 12 часов просмотра потокового видео или 65 дней ожидания.

Зарядка осуществляется через порт USB-C с максимальной мощностью 18 Вт. Предусмотрена реверсивная зарядка – планшет можно использовать для подзарядки других гаджетов, будь то смартфон, часы или наушники.

Прочие спецификации

Планшет Realme Pad весит в пределах 440 граммов, с учетом большой батареи и металлического корпуса. Его толщина составляет 7 мм. В состав компьютера входят модули Wi-Fi 802.11ac с диапазонами 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth 5, слот под карты microSD и функция разблокировки по лицу.

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С завода Pad поставляется с прошивкой Realme UI for Pad 1.0, установленной поверх ОС Android 11. По умолчанию в планшете есть приложение Google Kids Space с библиотекой развивающего контента для детей – игр, видео и книг. Как сообщили CNews представители Realme, летом 2022 г. планируется обновление ОС планшета до Android 12.

Все российские покупатели Realme Pad, купившие его в первый месяц продаж, получат опцию единоразовой бесплатной замены экрана в течение шести месяцев после покупки.