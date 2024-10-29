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11 конфигураций, три размера экрана: новая геймерская линейка ноутбуков CyberLine от OSiO

Российский бренд OSiO анонсирует старт продаж новой линейки игровых ноутбуков CyberLine. В линейке представлены три модели с диагоналями экранов 15,6, 16 и 17,3 дюйма в трех цветах: сером, темно-коричневом и темно-сером, предлагающие пользователям 11 различных конфигураций. Об этом CNews сообщили представители ICL Techno.

Ноутбуки CyberLine оснащены процессорами Intel Core i5-12600H и Core i7-12650H. Основные характеристики новинок включают 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ и внутреннее хранилище объемом 512 ГБ с возможностью установить дополнительный SSD-накопитель в свободный разъем без потери гарантии.

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ICL Techno
Линейка ноутбуков CyberLine от OSiO

Также в линейке представлены различные варианты видеокарт Nvidia: GeForce RTX 2050 4 ГБ, GeForce RTX 3050 6 ГБ, GeForce RTX 4050 6 ГБ, GeForce RTX 4060 8 ГБ.

Модель с диагональю 16 дюймов выделяется матрицей IPS WUXGA (1920x1200) с соотношением сторон 16:10, яркостью 400 кд/м² и частотой обновления 165 Гц. Модели с диагоналями 15,6 и 17,3 дюйма оснащены матрицей IPS Full HD (1920x1080) с яркостью 250 кд/м² и частотой обновления 144 Гц.

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Кроме того, новые ноутбуки CyberLine обладают следующими особенностями: поддержка Wi-Fi 6 для подключения к сети; веб-камера с разрешением 2 МП для видеозвонков; полноразмерная клавиатура с RGB-подсветкой, предлагающая 15 цветов и четырехуровневую настройку яркости.

«OSiO — российский розничный бренд, принадлежащий компании ICL Техно, с опытом на рынке ИТ в России более 33 лет. Продукция OSiO создается и проходит тестирование на собственном заводе ICL в ОЭЗ «Иннополис» под Казанью. Бренд предлагает высокотехнологичные решения и компьютерную технику для широкого спектра пользователей, включая геймеров, профессионалов и домашних пользователей, стремится обеспечивать доступность и качество своей продукции, оперативную поддержку своих пользователей 24/7 по любым обращениям и соответствовать современным требованиям рынка», – сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор ICL Techno.

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