«Инферит» представил новую линейку универсальных ноутбуков Compact

Российский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения «Инферит» представляет новую линейку ноутбуков Compact – миниатюрных и легких устройств с диагональю экрана 14,1 дюйма, массой 1,2 килограмма и с современными компонентами на борту. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Устройства найдут применение во всех сегментах бизнеса. Они будут полезны как линейным сотрудникам, так и руководителям, а также другим специалистам, ориентированным на продуктивную работу в любой обстановке.

Ноутбуки Compact построены на базе Intel Core i5-1240P – процессора на архитектуре Alder Lake-P с максимальной тактовой частотой 4,4 ГГц. Он рассчитан в первую очередь на работу с офисными приложениями, а также с графическими редакторами. В базовой комплектации ноутбуки оснащаются 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 SO-DIMM, которую можно расширить до 32 ГБ для запуска более ресурсоемких программ. За хранение данных отвечает накопитель формата M2 SSD на 512 ГБ. Хранилище можно увеличить за счет дополнительного слота для SSD емкостью до 4 ТБ.

Инферит «Инферит» представил новую линейку универсальных ноутбуков Compact

Экран диагональю 14,1 дюйма с соотношением сторон 16:10 получил разрешение 1920х1200 пикселей (WUXGA). Яркость матового IPS-дисплея составляет 300 нит.

Дактилоскопический датчик и Trusted Platform Module (TPM 2.0) помогают повысить уровень безопасности ноутбука. Аккумулятор емкостью 4762 мАч позволяет использовать устройство без подзарядки в течение шести часов. Устройство оснащено двумя быстрыми портами USB Type C для подключения внешнего оборудования.

Ноутбуки представлены как в классическом и строгом сером цвете, так и в ярких цветах — фиолетовом и оранжевом. Корпус выполнен из магниевого сплава, а дно — из алюминия, что позволило максимально облегчить конструкцию без потери прочности: масса ноутбука — всего 1,2 кг.

«Мы создали ноутбуки Compact специально для тех, кто ценит производительность, портативность и стиль. Будь то бизнесмены, креативные профессионалы или студенты — каждый найдет в этой линейке идеального помощника для продуктивной работы и решения повседневных задач где угодно», — отметил Артем Демидов, менеджер продукта по производству и развитию ноутбуков «Инферит Техника».

Ноутбуки Compact уже доступны для корпоративных клиентов ИТ-вендора «Инферит».

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«Инферит» — российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; программа для сбора данных об ИТ-инфраструктуре «Инферит ИТМен»; FinOps-платформа для управления затратами на облачную ИТ-инфраструктуру «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных IaaS и SaaS сервисов и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

«Инферит Техника» — подразделение вендора «Инферит» по производству компьютерного и серверного оборудования. Мощность завода в Особой экономической зоне «Исток» в наукограде Фрязино составляет 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники в год, а также до 60 тыс. компонентов — материнских плат, плат оперативной памяти. В линейке производителя представлены компьютеры, серверы, моноблоки, ноутбуки и периферийное оборудование. Моноблоки и системные блоки включены в Реестр отечественного оборудования Минпромторга России. «Инферит Техника» создает конфигурации техники по индивидуальным запросам клиентов, разрабатывает, производит и предоставляет комплексные ИТ-решения. В процессе производства инженеры устанавливают необходимое программное обеспечение и дополнительные аппаратные компоненты, чтобы предоставить клиентам готовое к использованию решение «под ключ» и минимизировать риски поддержки нестандартных конфигураций. «Инферит Техника» организует доставку и разгрузку на территории заказчика. Приобрести компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника» можно в рассрочку и лизинг.