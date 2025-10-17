Ноутбуки Acer Nitro V16S в тонком корпусе появились в продаже в России

Новая серия игровых ноутбуков Acer Nitro V16S поступила в продажу в России. Новинки созданы для требовательных пользователей, которые хотят получить мощный ноутбук для игр, стриминга, монтажа и повседневных задач в стильном тонком корпусе.

Модельный ряд Acer Nitro V16S предлагает несколько конфигураций: на базе процессоров Intel и AMD и видеокарт Nvidia GeForce RTX 5050 /5060. В число ключевых преимуществ всех моделей входят 16‑дюймовый IPS-экран с высокой частотой обновления до 180 Гц, быстрые модули памяти DDR5, NVMe SSD‑накопители и продвинутая система охлаждения. Вкупе с фирменной утилитой NitroSense пользователям доступна тонкая настройка производительности, системы охлаждения и элементов подсветки под любые задачи.

Ноутбуки серии Acer Nitro V16S выпускаются в нескольких конфигурациях. Модели начального уровня предлагают процессоры Intel Core 5 210H (8 ядер) с тактовой частотой 2,2 ГГц и возможностью разгона до 4,8 ГГц. Топовые версии оборудованы процессором Intel Core 7 240H (10 ядер) с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и бустом до 5,0 ГГц.

Также ноутбуки Acer Nitro V16S доступны с процессорами AMD Ryzen 5 240 (6 ядер) с тактовой частотой 4,3 ГГц и пиковым значением до 5 ГГц в начальной конфигурации или AMD Ryzen 7 260 (8 ядер) с базовой частотой 3,8 ГГц и бустом до 5,1 ГГц в топовой.

Такой ассортимент даёт возможность выбрать наиболее подходящие характеристики под индивидуальные предпочтения. В зависимости от профиля производительности в NitroSense ноутбук может отдавать приоритет либо энергоэффективности, либо максимальной производительности.

Благодаря мощной системе охлаждения ноутбук способен постоянно поддерживать высокие частоты в пределах спецификаций процессора и видеокарты даже при длительных игровых сессиях. Программное обеспечение и драйверы позволяют более точно настроить профили производительности.

В серию Acer Nitro V16S входят модели с видеокартами Nvidia GeForce RTX 5050/5060 c 8 ГБ памяти GDDR7, что обеспечивает аппаратное ускорение трассировки лучей и поддержку всех фирменных технологий Nvidia, включая DLSS 4.0. Это даёт запас по FPS в современных играх и ускоряет рендеринг контента, выполнение задач, связанных с ИИ, а также кодирование/декодирование видео.

Для ускоренной работы системы и приложений все модели серии Acer Nitro V16S комплектуются модулями оперативной памяти DDR5 в объёме от 16 ГБ до 32 ГБ. Для хранения данных используются быстрые накопители NVMe 4.0 SSD в формфакторе M.2. На выбор доступно от 512 ГБ до 1 ТБ, к тому же производитель предусмотрел возможность расширения с помощью второго слота под ещё один SSD. Это удобно для хранения больших библиотек игр и проектов.

Ещё одна сильная сторона линейки Acer Nitro V16S — 16‑дюймовые IPS-панели с соотношением сторон 16:10 с акцентом на высокую частоту обновления. Во всех конфигурациях используются дисплеи с разрешением WUXGA (1920x1200) или WQXGA (2560x1600) и высокой частотой обновления в 180 Гц. Это важный параметр для соревновательных дисциплин и плавности в динамичных сценах. Разрешение варьируется в зависимости от комплектации. Все панели предлагают антибликовое покрытие, 100-процентный охват цветового пространства sRGB и пиковую яркость 400 нит. Этих значений более чем достаточно для работы с графикой и цветокоррекцией на профессиональном уровне.

Acer использует в серии Nitro V16S фирменную систему охлаждения с двумя вентиляторами, тепловыми трубками и оптимизированными воздуховодами. На программном уровне утилита NitroSense обеспечивает полный контроль над скоростью вентиляторов, режимами питания (Quiet/Balanced/Performance) и мониторингом температур и частот в реальном времени. Это позволяет настроить ноутбук под комфортную работу с документами, графическим и другим аудиовизуальным контентом при низком энергопотреблении и максимальный FPS на LAN‑турнире.

Ноутбуки серии Acer Nitro V16S предлагают полный набор интерфейсов для любых современных задач. На корпусе каждой модели есть следующие порты: 1x HDMI 2.1 для внешних дисплеев, 1x USB Type‑C (с поддержкой передачи видео и зарядки), 3x USB‑A (USB 3.2), RJ‑45 (Killer Ethernet E2600) для проводной сети, кардридер для microSD и 3,5‑мм аудиоразъём. Кроме того, устройства получили модули беспроводной связи — Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Также модели Acer Nitro V16S оборудованы стереодинамиками, веб‑камерой с разрешением 720p и набором микрофонов с интеллектуальным шумоподавлением для стримов и видеозвонков. Никакое дополнительное оборудование для запуска стрима не потребуется. Игровая клавиатура с четырёхзонной RGB‑подсветкой в моделях Nitro визуально подчёркивает игровую направленность линейки.

В серии Acer Nitro V 16S буква “S” означает “Slim”, и это сразу бросается в глаза. Производителю удалось создать достаточно тонкий (19,9 мм) корпус для игрового ноутбука. Верхняя крышка и нижняя часть корпуса выполнены из металла. Минималистичный черный дизайн с фирменным логотипом Nitro подчеркивает стильный вид. Аккумулятор на 76 Вт*ч обеспечивает до 6 часов работы.

Серия Nitro V16S одинаково хороша для динамичных игр, стриминга и повседневной работы: быстрый дисплей и мощная графика обеспечивают отличную производительность в соревновательных шутерах, а высокопроизводительные процессоры и видеокарты вкупе с быстрыми SSD позволяют без проблем монтировать видео, работать с 3D‑сценами и обрабатывать ИИ-задачи в мобильном формате.

Ноутбуки Acer Nitro V16S уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 125999 руб.