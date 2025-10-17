Acer NitroSense

Разделы

17.10.2025 Ноутбуки Acer Nitro V16S в тонком корпусе появились в продаже в России 1
01.04.2024 Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене 1
08.08.2023 Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж 1
30.11.2021 В России стали доступны устройства с предустановленной Windows 11 1
13.01.2021 Acer представила обновленные игровые ноутбуки из линеек Predator Triton и Helios, Nitro. Цены. Фото 1
10.08.2020 Acer представила в России новые ноутбуки для геймеров Nitro 5 1
21.10.2019 Acer представила в России игровой ноутбук Nitro 7. Цена 1
30.08.2019 Acer выпустила обновленный ноутбук Nitro 5. Цена 1

Nvidia Corp 3690 6
Acer Group - Acer Inc 2633 6
Intel Corporation 12487 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 800 1
ZIMAI Technology - Maibenben 19 1
Microsoft Corporation 25160 1
Lenovo Group 2343 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2090 1
HP Inc. 5748 1
AMD - Advanced Micro Devices 4437 1
Gigabyte Technology 384 1
Vortex Software 20 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17706 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10251 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3985 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14893 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21644 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2957 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4083 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2397 6
DDR - Double data rate 2870 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 2111 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3480 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6270 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12865 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1122 5
Notebook gaming - Игровой ноутбук 346 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 553 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9745 4
USB Type-A - USB-A 593 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6216 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1030 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2783 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12818 3
Микрофон - Microphone 2665 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1897 3
Вентилятор - Fan 1019 3
Сетевая карта - Network card 129 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1063 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 537 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 473 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 596 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8079 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2576 3
Waves Maxxaudio 40 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10103 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 393 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1062 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14265 2
Освещение - яркость источника света 712 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 970 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3728 2
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 148 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1315 6
Nvidia GeForce GTX 522 5
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 330 5
Acer CoolBoost 21 5
Acer TrueHarmony 33 3
Killer Ethernet E - семейство гигабитных Ethernet-адаптеров 6 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 544 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1402 3
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 2
Intel Core - Семейство процессоров 1232 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 854 2
Acer Network Optimizer 1 1
Cyberpunk 2077 37 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 39 1
Nvidia Ampere 18 1
Digma EVE - Digma Plane - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 24 1
Acer Vortex Flow - система охлаждения 3 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 157 1
Microsoft Windows 11 678 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 113 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 1
Digma Pro 65 1
Microsoft Outlook Calendar - Microsoft Outlook Календарь 6 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 69 1
From Software - Elden Ring 7 1
MiHoYo - Genshin Impact 43 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 51 1
Acer Predator Triton - Серия ноутбуков 23 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 22 1
Acer PredatorSense 23 1
Acer AeroBlade 3D 30 1
Microsoft Windows Hello 206 1
Microsoft Outlook 1413 1
HP Fast Charge 26 1
Asus NumberPad 7 1
Acer Predator 215 1
Microsoft Windows 16202 1
Honor MagicBook - серия ноутбуков 81 1
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5322 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5223 4
Ergonomics - Эргономика 1669 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25607 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6263 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11345 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1644 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3721 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
