В России стали доступны устройства с предустановленной Windows 11

Microsoft сообщила, что российским пользователям стала доступна покупка новых ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows 11. Обновление получили более 40 устройств в различных конфигурациях, в том числе модели брендов Asus, Acer, HP, Honor и Lenovo. Начиная с 5 октября оценить всё многообразие возможностей новой операционной системы Windows 11 пользователи могли посредствам бесплатного обновления.

Операционная система Windows 11 разработана с учетом интересов пользователя, облегчает доступ к его любимым опциям и открывает новые возможности в работе и учебе, в области творчества, общения друг с другом и развлечений. Среди основных нововведений – обновленный дизайн и пользовательский интерфейс, улучшенная производительность и многозадачность, поддержка современных игровых технологий и многое другое.

Меню «Пуск», расположенное теперь в центре панели задач, обеспечивает быстрый доступ к интересующему контенту и приложениям. Благодаря новым персонализированным виджетам, работающим на базе искусственного интеллекта, пользователи могут планировать день с помощью интеграции календаря Outlook и списка дел из To-Do, просматривать в одном месте последние новости, прогноз погоды и фотографии. Функции Snap Layouts и Groups, позволяющие удобно расположить необходимый контент на экране, упрощают одновременную работу с несколькими документами. Улучшенная версия голосового набора в Windows 11 не только распознает и переводит голос в текст, но и автоматически проставляет знаки препинания. Также Windows 11 — самая инклюзивная версия ОС Windows с новыми улучшенными специальными возможностями для людей с особыми потребностями.

Модели, доступные на российском рынке, с предустановленной Windows 11:

Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6. Мощный ноутбук для работы и развлечений с 16 дюймовым дисплеем QНD со 100-процентным покрытием цветового пространства sRGB и разрешением 2560x1600 обеспечивает яркость 350 нит, реалистичность передачи цветов и превосходную детализацию. Благодаря инфракрасной камере с технологией распознавания лиц вход в систему происходит сразу же после открытия крышки. В максимальной комплектации ноутбук оснащается всем необходимым для высочайшей производительности: мобильным процессором AMD Ryzen 9, до 32 ГБ памяти DDR4, а также новейшей дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050. Время автономной работы – до 12 часов. Размеры – 35,6 x 25,1 х 1,7-1,8 см. Вес – 1,9 кг.

Asus Zenbook 13 OLED UX325. Новый тонкий и легкий ноутбук с передовым дисплеем имеет эргономичную клавиатуру во всю ширину корпуса, встроенную инфракрасную камеру с функцией Windows Hello и оригинальный тачпад NumberPad 2.0. Ноутбук оснащен полноразмерными разъемами HDMI, USB-A и двумя портами Thunderbolt 4 (USB-C), поддерживающими вывод видеосигнала на внешние мониторы формата 4K/UHD, передачу данных на скорости до 40 Гбит/с и ускоренный заряд батареи (с 0 до 60% за 49 минут). Время автономной работы – до 18 часов. Размеры - 30,42 x 20,3 x 1,39 см. Вес – 1,14 кг.

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Acer Nitro 5 AN517-54-55L5 NH.QF6ER.006. Стильный и мощный ноутбук для геймеров. Благодаря процессору Intel Core i7 11 поколения и видеокартой Nvidia GeForce RTX он открывает новые возможности в производительности. Клавиатура с продуманной RGB-подсветкой повышает видимость, а клавиша NitroSense обеспечивает быстрый доступ к настройкам ноутбука. Устройство оснащено множеством портов для подключения любых периферийных устройств, включая HDMI 2.1, а также новейший стандарт USB 3.2 с поддержкой 1 и 2 поколений. Время автономной работы – до 8 часов. Размеры – 40,35 х 28 х 2,49 см. Вес – 2,7 кг.

HP Pavilion Laptop 15-eh1010ur. Ноутбук с диагональю экрана 15,6" позволяет работать еще эффективнее, сохраняя полную свободу передвижения. Высокую производительность обеспечивает процессор AMD Ryzen серии 5000 U, комфортную мобильную работу – тачпад Precision Touchpad, а аккумулятор с функцией быстрой зарядки HP Fast Charge – длительное время работы. Благодаря широкому углу обзора 178° и высокому разрешению 1920 x 1080 насладиться просмотром контента на экране можно с любой стороны. Мультисенсорная панель HP Imagepad поддерживает жесты четырьмя пальцами для прокрутки, увеличения и переключения между приложениями в одно касание. Время автономной работы – до 8 часов. Размеры – 36,02 x 23,4 x 1,79 см. Вес – 1,75 кг.

HONOR MagicBook View 14 Intel Core i5. Новый флагманский ноутбук с сенсорным 14,2-дюймовым экраном IPS с полезной площадью 90,5% и разрешением 2,5K поддерживает распознавание до 10 касаний одновременно. Двойная широкоугольная фронтальная Ultra HD камера 5 Мп с углом обзора 90 градусов обеспечивает четкую картинку во время видео-звонков и быстрое распознавание лица для разблокировки устройства даже при плохом освещении. Четыре направленных микрофона и четыре динамика обеспечивают четкое, объёмное звучание на расстоянии до пяти метров. Время автономной работы – до 15 часов. Размеры – 31,0 х 22,6 х 1,45 см. Вес – 1,48 кг.