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Lenovo IdeaPad серия ноутбуков

СОБЫТИЯ

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28.02.2022 Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad

на платформе Intel Evo имеет двухканальную LPDDR5 память. Новые серии ноутбуков Ideapad Gaming 3i и Ideapad Gaming 3 с двумя размерами экрана 15 и 16 дюймов подходят для начинающих геймеров. Об
11.01.2021 Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах

ARM-ноутбуки Lenovo Компания Lenovo провела показ новых компактных ноутбуков IdeaPad 5G и IdeadPad 4G LTE, в которых нет процессоров Intel или AMD, но есть полноценная ОС
22.07.2020 Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen

enovo Legion 5, специальная версия Performance — ноутбук Lenovo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные ПК Lenovo Legion 5, Ide
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3

Lenovo представила многофункциональные устройства в линейке 2-в-1 Yoga IdeaPad. Новые модели Lenovo Yoga Duet 7 со стилусом Lenovo E-Color Pen и Lenovo Yoga Duet 3

11.11.2019 Lenovo представила бесшумный ноутбук Ideapad Slim 1 на российском рынке. Цена. Фото

Lenovo представила в России ноутбук Ideapad Slim 1. Lenovo Ideapad Slim 1 — бесшумный ноутбук для ежедневного использовани
24.06.2019 В России вышли дешевые ноутбуки Lenovo для работы и игр. Цена

же на взрослую аудиторию, проводящую рабочий день за экранами компьютеров. Модели получили название Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming, и они наделены сбалансированными спецификациями и

24.06.2019 Lenovo представила ноутбуки Ideapad серии L на российском рынке. Цены

Lenovo представила в России ноутбуки Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming. Ideapad L340 подойдет для тех, кому нужно к
25.03.2019 Lenovo представила в России ноутбуки-трансформеры Ideapad C340. Цены

Lenovo представила в России обновленную линейку ноутбуков-трансформеров Ideapad C340. Модели на процессорах Intel и AMD с диагоналями экранов 14 и 15 дюймов получили
11.12.2018 Lenovo расширяет линейку IdeaPad

Появившийся на российском рынке ноутбук Lenovo IdeaPad S530 порадует покупателей качественным экраном, длительным временем автономной работы
20.09.2018 Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 330s-14IKB

(все – холодные, приглушённые цвета), у нас на тесте была модель серебристого цвета. Ноутбук Lenovo IdeaPad 330s-14IKB Интересно, что хотя данный лэптоп не является трансформером, его экран мож
17.05.2018 Lenovo представила в России три новых линейки ноутбуков

Уже в конце мая на российском рынке появятся новые ноутбуки компании Lenovo из семейства IdeaPad. Новая модель IdeaPad 330 — это качественный рабочий ноутбук, предлагаемый в т
16.05.2018 Lenovo представила ноутбуки IdeaPad 330, 330s и 530s. Цены

Lenovo представила новые ноутбуки семейства IdeaPad. В ассортименте модели различной стоимости и для решения разных задач. На выбор досту
30.10.2017 Lenovo объявляет начало продаж ноутбука IdeaPad 720-15 в России

Ноутбук Lenovo IdeaPad 720-15 обеспечивает стабильную работу даже на самых ресурсоемких играх. Быстродействи
10.10.2017 Хиты продаж: ноутбуки 2017 года

До 40 тысяч рублей Lenovo IdeaPad 310 15 Intel Из-за кризиса цены на ноутбуки ощутимо выросли и выбрать что-то прилично
24.05.2017 Линейка Lenovo IdeaPad обновляется и расширяется

Шесть новых ноутбуков линейки IdeaPad представила компания Lenovo. Обновлению подверглись ноутбуки Lenovo IdeaPad 72
23.05.2017 Lenovo представила новое семейство ноутбуков IdeaPad

Lenovo объявила о выпуске на мировой рынок сразу шести ноутбуков обновленной линейки Lenovo IdeaPad. Они рассчитаны на широкий круг покупателей и сочетают в себе высокую производительно
01.12.2016 Lenovo ставит на ультратонкие ноутбуки

На российском рынке ноутбуков появились ультратонкие модели Lenovo ideapad 710S и Lenovo ideapad 710S Plus. Экран обоих ноутбуков имеет диагональ в 13,3

29.11.2016 Lenovo начала российские продажи ноутбуков ideapad 710S и 710S Plus. Фото

Российское представительство Lenovo анонсировало новые тонкие производительные ноутбуки ideapad 710S и ideapad 710S Plus с 13-дюймовым дисплеем и узкой (5 мм) рамкой экрана.

19.07.2016 Lenovo анонсировала серию ноутбуков начального уровня ideapad 110

Компания Lenovo объявила о выходе на российский рынок серии ноутбуков начального уровня — Lenovo ideapad 110. Модели ideapad 110-14IBR и ideapad 110-15IBR сочетают в себе доста
25.05.2016 Lenovo приглашает поиграть с размахом

Мощный игровой ноутбук серии Lenovo Ideapad Y900 теперь можно приобрести в России официально. Благодаря экрану диагональю 17,3 дю
23.05.2016 Обзор ноутбука Lenovo Y700-17ISK: игровой монстр

получился такой - большой и тяжелый, достаточно мощный и с агрессивным дизайном.Введение О том, что Lenovo Y700-17ISK не какой-то там ультрабук преуспевающего менеджера, вам станет ясно сразу ж
15.03.2016 Первый тест в России: ноутбук Lenovo Ideapad 100S-11

казалось бы скромными характеристиками, но с демократичным ценником. В своем новом ноутбуке Lenovo Ideapad 100S-11 (не путать с 14-ти и 15-ти дюймовыми моделями Ideapad 100) компания Le
26.03.2015 Обзор ноутбука Lenovo Z50-70 и первые пробы Windows 10

охое, хотя уже слегка устаревшее — 1920х1080 пикселей. Зато «честное» Full-HD.   А сердцем ноутбука является достаточно мощный процессор Intel Core i3 последнего поколения. Технические характеристики Lenovo Z50-70  Процессор Intel Core i3-4030U, 2x 1,9 ГГц Видеокарта HD Graphics 4400 2048 Мбайт и NVIDIA GeForce 820M 1024 Мбайт ОЗУ 4 Гбайт, DDR3, 1600 МГц (до 16 Гбайт)  Жесткий диск  1 Тбайт
10.03.2015 Мультимедийный ноутбук Lenovo Z70-80 доступен на российском рынке

Компания Lenovo представила новый производительный мультимедийный ноутбук Lenovo Z70-80, который создан для выполнения самых различных задач и отличается универсальным дизайном. Как сообщили CNews в Lenovo, Z70-80 подойдет для работы в офисе или дома, незаменим в пут
04.03.2015 Новые планшеты Lenovo будут полезны любой аудитории

инейка планшетов Lenovo пополнится тремя моделями: Lenovo TAB 2 A8-50, Lenovo TAB 2 A10-70 и Lenovo ideapad MIIX 300. Lenovo TAB 2 A8-50 с восьмидюймовым экраном ориентирован на тех, кому нужно
09.09.2013 Король "Оранжевое лето": обзор трансформера Lenovo IdeaPad Yoga 11S

«Молодёжный» дизайн Дизайн IdeaPad Yoga 11S — а именно эта модель попала в наши руки — заслуживает особого внимания. Она действительно заслуживает титула ультрабука, настолько изящно смотрится его корпус. 17 мм при габар
28.05.2013 Lenovo выпустила четыре ноутбука с сенсорным экраном

Компания Lenovo сообщила о поступлении в продажу на российский рынок новых ультрабуков IdeaPad U310 Touch (13,3 дюйма) и U410 Touch (14 дюймов) и мультимедийных ноутбуков IdeaPa
01.04.2013 Опыт использования Lenovo IdeaPad Yoga 13: поза мудреца

риментировать с функционалом ноутбуков в поиске возможностей представить что-то уникальное.  Lenovo IdeaPad Yoga 13   Разрабатывая новую серию компьютеров, инженеры Lenovo обратились к существу
28.02.2013 Прогнуться по полной: тестируем Lenovo IdeaPad Yoga 13

той клавиатуре). К нам на тестирование попала версия устройства с экраном диагональю 13 дюймов, снабженная процессором Intel Core i5. Цена ноутбука в такой конфигурации составляет около 40000 рублей. Lenovo IdeaPad Yoga 13  Достоинство в простоте Внешне Lenovo IdeaPad Yoga выглядит очень приятно. Ноутбук доступен в двух вариантах расцветки — строгом сером и более неформальном оранжев
23.01.2013 Тест гибрида Lenovo IdeaPad Yoga 11: Windows RT в "интересном" положении

не могут сделать выбор между ноутбуком и планшетником. Получилось ли это у создателей Yoga? Lenovo IdeaPad Yoga 11 Дизайн и качество сборки Забегая вперед, скажем сразу: дизайн, качество испол
11.07.2012 Российская премьера Lenovo IdeaPad U310 и U410

Новые ультрабуки Lenovo IdeaPad U310 и U410 сочетают в себе преимущества традиционных ноутбуков – высокую производительность, большой объем жесткого диска и хороший звук – с тонкими, эстетичными формами и отлич
29.03.2012 Самый дешевый в мире планшет на Android 4.0: первый взгляд

Но – пытались. Несколько месяцев назад мы рассказывали про анонсированный в сентябре планшет Lenovo IdeaPad A1 c очень привлекательными характеристиками. Его предполагалось продавать в розницу за 200 долларов… однако, дальше анонсов и первых фотографий дело так и не пошло, планшет прос
16.03.2012 Ультрабук или планшет? Первый взгляд на гибрид Lenovo IdeaPad Yoga

сорным поворотным экраном, которые никогда не были особо популярны ввиду своей высокой цены. Lenovo IdeaPad Yoga: мечта Бендера-сгибателя Что ж, Lenovo решила, видимо, воскресить один из вариан
08.02.2012 Lenovo анонсировал ноутбуки в яркой раскраске IdeaPad Z580, Z480 и Z380

Компания Lenovo анонсировала на российском рынке ноутбуки IdeaPad Z580, Z480 и Z380 с широкими мультимедийными возможностями, заключенные в корпуса в о
07.02.2012 Lenovo IdeaPad Y480 и Y580: мультимедийные ноутбуки на все случаи жизни

Компания Lenovo анонсировала на российском рынке две новые модели универсальных лэптопов IdeaPad Y480 и Y580, обладающих расширенными мультимедийными возможностями. Модель Y480 оснащ
06.02.2012 Lenovo IdeaPad U310 и U410: ультрабуки в широкой цветовой гамме

Вслед за недавно анонсированной моделью IdeaPad U300s компания Lenovo объявила о пополнении портфеля ультрабуков новинками IdeaPad
24.01.2012 Lenovo IdeaPad Yoga: ноутбук-трансформер с запатентованным креплением

Lenovo представила ноутбук-трансформер IdeaPad Yoga c поворачивающимся на 360 градусов дисплеем. В отличие от обычных трансформируемых ПК запатентованное крепление Yoga в ноутбуке Lenovo позволяет поворачивать экран не вокруг центра
09.01.2012 Lenovo представил 4-ядерный планшет и планшет-ноутбук

Компания Lenovo представила два планшетных компьютера: IdeaTab K2 и IdeaPad S2 10 - оба с экранами 10 дюймов, базирующиеся на Android 4.0 ICS. Первый компьютер,

30.12.2011 Утекла информация о первом нетбуке Lenovo на платформе Cedar Trail

Китайская Lenovo опубликовала видеоролик с нетбуком Lenovo IdeaPad S110, который пока еще не был анонсирован официально. Более того, один из инте
30.09.2011 Lenovo показала планшет IdeaPad Tablet A1

Компания Lenovo объявила о выходе новой модели планшетных ПК – IdeaPad Tablet A1. Устройство работает под управлением Android 2.3 и является третьим в линей

Публикаций - 192, упоминаний - 511

Lenovo IdeaPad и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2446 152
Intel Corporation 12811 92
Nvidia Corp 4002 71
Acer Group - Acer Inc 2776 44
AMD - Advanced Micro Devices 4641 43
HP Inc. 5883 40
Apple Inc 13154 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 38
Dell EMC 5180 29
Samsung Electronics 11064 28
Microsoft Corporation 25775 25
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
Huawei 4676 13
Toshiba Corporation 2980 13
Sony 6739 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Google LLC 12688 11
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
VAIO 475 8
Samsung - Harman - JBL 242 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Xiaomi - Сяоми 2231 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
AMD Graphics Product Group - ATI 973 6
LG Electronics 3735 5
Fujitsu 2105 5
Rover - RoverComputers 423 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
ESET - ESET Software 1161 3
Philips 2099 3
MediaTek - Ralink 595 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
HTC Corporation 1512 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
PocketBook International 98 2
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 12 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Верный - торговая сеть 326 2
Белый Ветер 365 2
Связной ГК 1401 2
Евросеть 1421 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Coca-Cola Company 261 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Sony Music Entertainment 161 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ducati 12 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Barnes & Noble 171 1
Геометрия НПО 165 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Swarovski AG 74 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 9 1
Bork - Борк-Ритейл 45 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Walt Disney Company 647 1
Ford 434 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 155
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 131
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 108
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 97
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 83
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 81
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 73
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 68
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 66
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 65
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 65
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 62
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 59
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 52
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 51
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 50
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 46
DDR - Double data rate 3083 46
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 43
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 41
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 38
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 38
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 37
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 33
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 33
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 28
Наушники - Headphones 4478 26
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 26
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 26
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 23
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 23
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 22
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 22
Notebook gaming - Игровой ноутбук 367 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 73
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 54
Intel Core - Семейство процессоров 1251 47
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 44
Microsoft Windows 16882 41
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 38
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 36
Microsoft Windows 10 1938 32
Microsoft Windows 7 2007 30
Intel Core i - Cерия процессоров 534 29
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 28
Nvidia GeForce GTX 525 27
Google Android 15243 26
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 25
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 25
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 23
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 22
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 21
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 20
Intel HD Graphics - графический процессор 233 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 19
Linux OS 11533 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 16
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 16
Apple MacBook Pro 559 15
Intel Celeron - Серия процессоров 979 15
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 14
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 14
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 14
MSI - серия игровых ноутбуков 73 14
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 13
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 13
Nvidia GeForce GT 337 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 13
Lenovo Legion - серия ноутбуков 62 12
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 12
Dolby Home Theater 96 12
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 11
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 11
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 6
Гуцериев Михаил 114 2
Клочков Алексей 35 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Катаев Александр 40 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Помозов Алексей 88 1
Коновалов Андрей 9 1
Комлев Николай 113 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 5 1
Низовский Григорий 36 1
Орлов Александр 12 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Hortensius Peter - Хортенсиус Питер 2 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Притула Павел 33 1
Терляков Андрей 3 1
Демидов Михаил 134 1
Клягин Максим 29 1
Колесникова Дарья 6 1
Снытко Игорь 20 1
Заскалет Михаил 12 1
Камытбаева Зарина 16 1
Мочар Василий 19 1
Сочилин Геннадий 7 1
Сударева Галина 7 1
Сидоренко Михаил 5 1
Шульгин Дмитрий 7 1
Леонтьев Андрей 3 1
Кожевникова Ирина 3 1
Волков Федор 4 1
Дашкевич Алексей 10 1
O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Киреева Елена 3 1
Solis Philip - Солис Филип 4 1
Fernando Fidel 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Китай - Тайвань 4245 14
Европа 24964 9
Япония 13807 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Украина 7928 4
Словакия - Словацкая Республика 482 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Шанхай 833 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Европа Восточная 3138 2
Америка - Американский регион 2206 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5081 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Германия - Берлин 732 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Южная Корея - Хвасон 18 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Сингапур - Республика 1953 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 15
Ergonomics - Эргономика 1755 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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