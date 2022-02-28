Lenovo представила новые ноутбуки Thinkpad, Thinkbook, Thinkvision и Ideapad на платформе Intel Evo имеет двухканальную LPDDR5 память. Новые серии ноутбуков Ideapad Gaming 3i и Ideapad Gaming 3 с двумя размерами экрана 15 и 16 дюймов подходят для начинающих геймеров. Об

Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах ARM-ноутбуки Lenovo Компания Lenovo провела показ новых компактных ноутбуков IdeaPad 5G и IdeadPad 4G LTE, в которых нет процессоров Intel или AMD, но есть полноценная ОС

Lenovo представила игровые ПК Lenovo Legion на процессорах AMD Ryzen enovo Legion 5, специальная версия Performance — ноутбук Lenovo Legion 5P 15 дюймов, ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15 дюймов для гейминга начального уровня, настольные ПК Lenovo Legion 5, Ide

Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 Lenovo представила многофункциональные устройства в линейке 2-в-1 Yoga IdeaPad. Новые модели Lenovo Yoga Duet 7 со стилусом Lenovo E-Color Pen и Lenovo Yoga Duet 3

Lenovo представила бесшумный ноутбук Ideapad Slim 1 на российском рынке. Цена. Фото Lenovo представила в России ноутбук Ideapad Slim 1. Lenovo Ideapad Slim 1 — бесшумный ноутбук для ежедневного использовани

В России вышли дешевые ноутбуки Lenovo для работы и игр. Цена же на взрослую аудиторию, проводящую рабочий день за экранами компьютеров. Модели получили название Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming, и они наделены сбалансированными спецификациями и

Lenovo представила ноутбуки Ideapad серии L на российском рынке. Цены Lenovo представила в России ноутбуки Ideapad L340 и Ideapad L340 Gaming. Ideapad L340 подойдет для тех, кому нужно к

Lenovo представила в России ноутбуки-трансформеры Ideapad C340. Цены Lenovo представила в России обновленную линейку ноутбуков-трансформеров Ideapad C340. Модели на процессорах Intel и AMD с диагоналями экранов 14 и 15 дюймов получили

Lenovo расширяет линейку IdeaPad Появившийся на российском рынке ноутбук Lenovo IdeaPad S530 порадует покупателей качественным экраном, длительным временем автономной работы

Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 330s-14IKB (все – холодные, приглушённые цвета), у нас на тесте была модель серебристого цвета. Ноутбук Lenovo IdeaPad 330s-14IKB Интересно, что хотя данный лэптоп не является трансформером, его экран мож

Lenovo представила в России три новых линейки ноутбуков Уже в конце мая на российском рынке появятся новые ноутбуки компании Lenovo из семейства IdeaPad. Новая модель IdeaPad 330 — это качественный рабочий ноутбук, предлагаемый в т

Lenovo представила ноутбуки IdeaPad 330, 330s и 530s. Цены Lenovo представила новые ноутбуки семейства IdeaPad. В ассортименте модели различной стоимости и для решения разных задач. На выбор досту

Lenovo объявляет начало продаж ноутбука IdeaPad 720-15 в России Ноутбук Lenovo IdeaPad 720-15 обеспечивает стабильную работу даже на самых ресурсоемких играх. Быстродействи

Хиты продаж: ноутбуки 2017 года До 40 тысяч рублей Lenovo IdeaPad 310 15 Intel Из-за кризиса цены на ноутбуки ощутимо выросли и выбрать что-то прилично

Линейка Lenovo IdeaPad обновляется и расширяется Шесть новых ноутбуков линейки IdeaPad представила компания Lenovo. Обновлению подверглись ноутбуки Lenovo IdeaPad 72

Lenovo представила новое семейство ноутбуков IdeaPad Lenovo объявила о выпуске на мировой рынок сразу шести ноутбуков обновленной линейки Lenovo IdeaPad. Они рассчитаны на широкий круг покупателей и сочетают в себе высокую производительно

Lenovo ставит на ультратонкие ноутбуки На российском рынке ноутбуков появились ультратонкие модели Lenovo ideapad 710S и Lenovo ideapad 710S Plus. Экран обоих ноутбуков имеет диагональ в 13,3

Lenovo начала российские продажи ноутбуков ideapad 710S и 710S Plus. Фото Российское представительство Lenovo анонсировало новые тонкие производительные ноутбуки ideapad 710S и ideapad 710S Plus с 13-дюймовым дисплеем и узкой (5 мм) рамкой экрана.

Lenovo анонсировала серию ноутбуков начального уровня ideapad 110 Компания Lenovo объявила о выходе на российский рынок серии ноутбуков начального уровня — Lenovo ideapad 110. Модели ideapad 110-14IBR и ideapad 110-15IBR сочетают в себе доста

Lenovo приглашает поиграть с размахом Мощный игровой ноутбук серии Lenovo Ideapad Y900 теперь можно приобрести в России официально. Благодаря экрану диагональю 17,3 дю

Обзор ноутбука Lenovo Y700-17ISK: игровой монстр получился такой - большой и тяжелый, достаточно мощный и с агрессивным дизайном.Введение О том, что Lenovo Y700-17ISK не какой-то там ультрабук преуспевающего менеджера, вам станет ясно сразу ж

Первый тест в России: ноутбук Lenovo Ideapad 100S-11 казалось бы скромными характеристиками, но с демократичным ценником. В своем новом ноутбуке Lenovo Ideapad 100S-11 (не путать с 14-ти и 15-ти дюймовыми моделями Ideapad 100) компания Le

Обзор ноутбука Lenovo Z50-70 и первые пробы Windows 10 охое, хотя уже слегка устаревшее — 1920х1080 пикселей. Зато «честное» Full-HD. А сердцем ноутбука является достаточно мощный процессор Intel Core i3 последнего поколения. Технические характеристики Lenovo Z50-70 Процессор Intel Core i3-4030U, 2x 1,9 ГГц Видеокарта HD Graphics 4400 2048 Мбайт и NVIDIA GeForce 820M 1024 Мбайт ОЗУ 4 Гбайт, DDR3, 1600 МГц (до 16 Гбайт) Жесткий диск 1 Тбайт

Мультимедийный ноутбук Lenovo Z70-80 доступен на российском рынке Компания Lenovo представила новый производительный мультимедийный ноутбук Lenovo Z70-80, который создан для выполнения самых различных задач и отличается универсальным дизайном. Как сообщили CNews в Lenovo, Z70-80 подойдет для работы в офисе или дома, незаменим в пут

Новые планшеты Lenovo будут полезны любой аудитории инейка планшетов Lenovo пополнится тремя моделями: Lenovo TAB 2 A8-50, Lenovo TAB 2 A10-70 и Lenovo ideapad MIIX 300. Lenovo TAB 2 A8-50 с восьмидюймовым экраном ориентирован на тех, кому нужно

Король "Оранжевое лето": обзор трансформера Lenovo IdeaPad Yoga 11S «Молодёжный» дизайн Дизайн IdeaPad Yoga 11S — а именно эта модель попала в наши руки — заслуживает особого внимания. Она действительно заслуживает титула ультрабука, настолько изящно смотрится его корпус. 17 мм при габар

Lenovo выпустила четыре ноутбука с сенсорным экраном Компания Lenovo сообщила о поступлении в продажу на российский рынок новых ультрабуков IdeaPad U310 Touch (13,3 дюйма) и U410 Touch (14 дюймов) и мультимедийных ноутбуков IdeaPa

Опыт использования Lenovo IdeaPad Yoga 13: поза мудреца риментировать с функционалом ноутбуков в поиске возможностей представить что-то уникальное. Lenovo IdeaPad Yoga 13 Разрабатывая новую серию компьютеров, инженеры Lenovo обратились к существу

Прогнуться по полной: тестируем Lenovo IdeaPad Yoga 13 той клавиатуре). К нам на тестирование попала версия устройства с экраном диагональю 13 дюймов, снабженная процессором Intel Core i5. Цена ноутбука в такой конфигурации составляет около 40000 рублей. Lenovo IdeaPad Yoga 13 Достоинство в простоте Внешне Lenovo IdeaPad Yoga выглядит очень приятно. Ноутбук доступен в двух вариантах расцветки — строгом сером и более неформальном оранжев

Тест гибрида Lenovo IdeaPad Yoga 11: Windows RT в "интересном" положении не могут сделать выбор между ноутбуком и планшетником. Получилось ли это у создателей Yoga? Lenovo IdeaPad Yoga 11 Дизайн и качество сборки Забегая вперед, скажем сразу: дизайн, качество испол

Российская премьера Lenovo IdeaPad U310 и U410 Новые ультрабуки Lenovo IdeaPad U310 и U410 сочетают в себе преимущества традиционных ноутбуков – высокую производительность, большой объем жесткого диска и хороший звук – с тонкими, эстетичными формами и отлич

Самый дешевый в мире планшет на Android 4.0: первый взгляд Но – пытались. Несколько месяцев назад мы рассказывали про анонсированный в сентябре планшет Lenovo IdeaPad A1 c очень привлекательными характеристиками. Его предполагалось продавать в розницу за 200 долларов… однако, дальше анонсов и первых фотографий дело так и не пошло, планшет прос

Ультрабук или планшет? Первый взгляд на гибрид Lenovo IdeaPad Yoga сорным поворотным экраном, которые никогда не были особо популярны ввиду своей высокой цены. Lenovo IdeaPad Yoga: мечта Бендера-сгибателя Что ж, Lenovo решила, видимо, воскресить один из вариан

Lenovo анонсировал ноутбуки в яркой раскраске IdeaPad Z580, Z480 и Z380 Компания Lenovo анонсировала на российском рынке ноутбуки IdeaPad Z580, Z480 и Z380 с широкими мультимедийными возможностями, заключенные в корпуса в о

Lenovo IdeaPad Y480 и Y580: мультимедийные ноутбуки на все случаи жизни Компания Lenovo анонсировала на российском рынке две новые модели универсальных лэптопов IdeaPad Y480 и Y580, обладающих расширенными мультимедийными возможностями. Модель Y480 оснащ

Lenovo IdeaPad U310 и U410: ультрабуки в широкой цветовой гамме Вслед за недавно анонсированной моделью IdeaPad U300s компания Lenovo объявила о пополнении портфеля ультрабуков новинками IdeaPad

Lenovo IdeaPad Yoga: ноутбук-трансформер с запатентованным креплением Lenovo представила ноутбук-трансформер IdeaPad Yoga c поворачивающимся на 360 градусов дисплеем. В отличие от обычных трансформируемых ПК запатентованное крепление Yoga в ноутбуке Lenovo позволяет поворачивать экран не вокруг центра

Lenovo представил 4-ядерный планшет и планшет-ноутбук Компания Lenovo представила два планшетных компьютера: IdeaTab K2 и IdeaPad S2 10 - оба с экранами 10 дюймов, базирующиеся на Android 4.0 ICS. Первый компьютер,

Утекла информация о первом нетбуке Lenovo на платформе Cedar Trail Китайская Lenovo опубликовала видеоролик с нетбуком Lenovo IdeaPad S110, который пока еще не был анонсирован официально. Более того, один из инте