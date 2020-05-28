Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3

Lenovo представила многофункциональные устройства в линейке 2-в-1 Yoga IdeaPad. Новые модели Lenovo Yoga Duet 7 со стилусом Lenovo E-Color Pen и Lenovo Yoga Duet 3 с поддержкой LTE и ОС Windows 10\Windows Pro станут отличными помощниками для выполнения рабочих и учебных задач.

Lenovo Yoga Duet 7 — это первое в линейке устройство 2-в-1 с отсоединяемой Bluetooth клавиатурой с подсветкой, которое, несмотря на небольшой вес 1,16 кг, предлагает пользователю широкий спектр возможностей. Поддержка Intel Wi-Fi 6 (Gig+), а также LTE/4G предоставляет пользователю возможность оставаться в сети во время путешествия из комнаты в комнату, из здания в здание или даже из города в город.

Для эффективной работы в Lenovo Yoga Duet 7 2-в-1 установлен ряд умных функций, например, голосовой помощник Alexa. Также для осуществления безопасного входа в систему используется технология сканирования лица с помощью инфракрасной камеры Windows Hello, что в 3 раза быстрее по сравнению с вводом пароля. Технология Glance by Mirametrix защищает от нежелательного подглядывания, а также автоматически ставит проигрывание на паузу, как только пользователь покидает рабочее место. Более того, данная технология позволяет перемещать необходимый контент с экрана на монитор другого ПК с помощью поворота головы.

Благодаря процессору Intel Core i7 10 поколения с графикой Intel Iris Plus и Windows 10, Yoga Duet 7 предлагает пользователям не только высокую производительность, но и качественное изображение. IPS 2K дисплей с расширением 13 дюймов, узкими рамками и 100% sRGB, обеспечивает отображение широкой цветовой гаммы с яркостью 450 нит. Модель имеет гладкое металлическое покрытие и доступна в двух оттенках: сером (Slate Grey) и розовом (Orchid).

Для творческих задач установите подставку в режиме рисования и используйте стилус. Также можно воспользоваться перезаряжаемым стилусом Lenovo E-Color Pen, который имеет встроенный интеллектуальный датчик, позволяющий подбирать цвета одним касанием.

Помимо большого объема памяти (до 16 ГБ DDR4) и хранилища (до 1 ТБ PCle SSD), ноутбук Yoga Duet 7 оснащен технологиями Dolby Audio и Dolby Vision, которые обеспечивают устройству чистый звук и высокое качество воспроизведения. Благодаря использованию искусственного интеллекта, а также уникальной функции Lenovo Q-Control Intelligent Cooling автономная работа устройства увеличилась на 20% и теперь составляет 10,8 часов.

Для защиты устройства от повреждений, а также хранения дополнительных девайсов, например, мыши Lenovo Yoga Mouse with Laser Presenter, к устройству прилагается стильный чехол Lenovo 13-inch Laptop Leather Sleeve.

Многофункциональный ноутбук Lenovo IdeaPad Duet 3 — это устройство 2-в-1 с дополнительной возможностью подключения к сети LTE, которое можно без труда взять с собой, куда бы вы не пошли. Легкий (всего 0,86 кг), даже вместе с чехлом- клавиатурой. Благодаря компактному размеру подойдет для студентов и любителей настольных ПК, мечтающих о высокопроизводительном и при этом мобильном устройстве.

IdeaPad -- первый в истории Lenovo компьютер с беспроводной, отсоединяемой клавиатурой, и удобной подставкой, который поддерживает технологию Lenovo Digital Pen для ведения заметок. В Duet 3 установлены процессор Intel Pentium, графические средства от Intel, операционная система Windows/Windows Pro, Wi-Fi и звуковая система Dolby Audio для более чистого звучания.

Доступно четыре режима использования: планшет, ноутбук, «подставка» и в положении 45 градусов. Выберите самый удобный и выполняйте необходимые задачи с максимальным комфортом. 10,3- дюймовый Full HD экран с матрицей IPS и яркостью 330 нит подойдет как для работы, так и для развлечений.

Компьютер доступен в цвете «Серый Графит» и поддерживает функцию цифрового помощника Cortana. Интеллектуальные функции IdeaPad Duet 3 позволяют улучшить качество видеоконференций благодаря двойным микрофонам с углом захвата 360 градусов. Защитная шторка на веб-камере оградит от сторонних наблюдателей. Устройство имеет два порта USB-C для увеличения скорости передачи данных, твердотельный накопитель (до 128 ГБ), память (до 8 ГБ), и способно выдержать до 7 часов автономной работы.

Lenovo Yoga Duet 7 (на китайском рынке известный как Yoga Duet 2020), включая чехол и стилус, станет доступен в конце июня 2020 года на официальном сайте Lenovo www.lenovo.com/ru, а также в некоторых розничных магазинах, по цене от 90К рублей.

Lenovo IdeaPad Duet 3i, включая чехол и стилус, станет доступен в конце июня 2020 года на официальном сайте Lenovo www.lenovo.com/ru, а также в некоторых розничных магазинах, по цене от 30К рублей.