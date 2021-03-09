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Lenovo Yoga
серия ноутбуков


09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают 2
11.01.2021 Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах 3
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 2
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 1
16.09.2020 Lenovo привезла в Россию особые профессиональные ноутбуки. Цена 4
11.09.2020 Лучшие ноутбуки с массой до 1,1 кг: легкие и компактные 2
03.09.2020 Intel представила второе поколение мобильной платформы Project Athena 1
03.09.2020 У Intel появилось мощное оружие против AMD 1
20.07.2020 Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM 1
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 5
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
17.02.2020 Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020 5
23.10.2019 Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga С740. Цена. Фото 3
15.10.2019 Lenovo начинает продажи ноутбука Yoga C940 на российском рынке. Цены 11
11.10.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цены 11
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 3
06.09.2019 Lenovo представила новые компьютеры Yoga 17
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 1
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
22.07.2019 Лучшие ноутбуки-трансформеры: выбор ZOOM 2
22.04.2019 Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена 16
17.01.2019 Обзор планшета "2-в-1" Lenovo Yoga Book C930: ноутбук без клавиш 2
15.01.2019 Microsoft и партнеры представили новые устройства на Windows 10, интернет вещей для ритейла и подключенные автомобили 3
09.01.2019 Lenovo представила обновленную линейку ПК серии Yoga 15
18.12.2018 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса 10
22.11.2018 Обзор ноутбука Lenovo Yoga C930 5
04.09.2018 Топ-8 ноутбуков на Windows для работы: выбор ZOOM 1
31.08.2018 Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos 4
25.06.2018 Lenovo представила новые ноутбуки-трансформеры Yoga в России. Цены 9
18.06.2018 Lenovo представила ноутбуки-трансформеры Yoga Book второго поколения 1
02.04.2018 Lenovo начинает российские продажи нового поколения ноутбуков Yoga. Цены 12
22.03.2018 Лучшие ноутбуки-трансформеры 2-в-1. Выбор ZOOM 3
16.03.2018 Ноутбуки вместо десктопа. Выбор ZOOM 3
05.03.2018 Аналоги MacBook Pro. Выбор ZOOM 4
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 6
11.01.2018 Самые ожидаемые ноутбуки 2018 года 1
04.01.2018 Лучшие ноутбуки с экранами диагональю от 11 до 17 дюймов: на любой вкус 5
21.12.2017 Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках 3
31.10.2017 Lenovo и Intel повышают надежность онлайн-аутентификации 1
04.09.2017 Lenovo обновила линейку смартфонов и трансформеров 2

Публикаций - 72, упоминаний - 289

Lenovo Yoga упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1638 45
Intel Corporation 4186 32
Nvidia Corp 2028 26
Microsoft Corporation 11110 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 16
HP Inc. 2920 16
Dell EMC 2411 15
Apple Inc - Эппл Рус 7713 13
Acer Group 1366 13
Samsung Electronics 5686 13
AMD - Advanced Micro Devices 1676 10
LG Electronics 1855 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 5
MSI - Micro-Star International 277 5
Xiaomi 904 4
Google LLC 7158 4
JBL 100 3
Huawei 2731 3
Harman Kardon 167 3
Bang&Olufsen 82 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Toshiba Corporation 1094 2
Hitachi 474 2
Sony 2387 2
Dynabook - Toshiba Client Solutions 6 2
IBM 3546 2
Razer 45 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Lenovo Intelligent Devices Group 8 2
Sharp Corporation 332 2
SWsoft - Standard & Western Software 20 1
Compal Electronics 56 1
2X Software 7 1
Sphere 7 1
ModernGigabyte 8 1
Dolby Laboratories 16 1
Canonical 168 1
Logitech 166 1
iCore 45 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
BMW 250 1
LinkedIn 520 1
Lamoda 83 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
The Walt Disney Company 167 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Ducati 5 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 44
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 39
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 31
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 23
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 21
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 19
USB Type-C - USB-C 901 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 19
DDR - Double data rate 1071 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 18
Dolby Atmos 144 15
Dolby Vision 79 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 11
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 9
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 7
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 7
Rapid Charge 17 7
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 309 5
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 4
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 4
VESA DisplayHDR 50 4
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 4
USB Type-A - USB-A 148 4
ToF camera - Time-of-flight камера 54 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
Intel Turbo Boost Technology 181 3
Nvidia GeForce GTX 2071 32
Intel Core - Семейство процессоров 863 30
Microsoft Windows 10 6652 30
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 27
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 15
Microsoft Windows Hello 170 15
Intel Core i - Cерия процессоров 352 14
Microsoft Windows 8 1228 14
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 14
Dell XPS - Серия ноутбуков 81 12
Google Android 10751 12
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 10
Acer Swift - Серия ноутбуков 53 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 10
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 168 9
Amazon Alexa 138 9
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 9
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 8
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 49 8
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 8
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 8
Lenovo Pen - серия стилусов 22 8
Microsoft Cortana 141 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 7
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 163 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 7
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 7
Linux OS 4265 6
Lenovo Q-Control 8 6
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 98 6
Intel Core Broadwell 27 5
Microsoft Office 1942 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 5
Corning Gorilla Glass 496 5
Intel Celeron - Серия процессоров 257 5
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 5
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
Белоусов Сергей 217 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Катаев Александр 36 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 1
Зубарев Илья 20 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Steve Jobs - Стив Джобс 708 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 14
Россия - Российская федерация - РФ 57483 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Германия - Берлин 358 3
Китай - Тайвань 593 3
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 78 2
Япония 2792 2
США - Нью-Йорк 1096 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Северная Америка 1413 1
США - Калифорния 974 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Европа Западная 615 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 1
Южная Корея - Хвасон 8 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Ctrl 40 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Марс - планета Солнечной системы 1 29 1
PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 18
The Verge - Издание 448 1
Wikipedia - Википедия 277 1
NYT - The New York Times 509 1
CNET - Издание 273 1
DigiTimes - Издание 506 1
The Digitimes 12 1
Liliputing 27 1
IDG - International Data Group 20 1
Patently Apple 27 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 765016, в очереди разбора - 668703.
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