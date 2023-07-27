Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео то полноценный SSD на 1 ТБ с поддержкой скоростного интерфейса PCI-E Gen 4. Обзор Yoga 9i Поскольку Lenovo Yoga 9i – это ноутбук, а не планшет, то и интерфейсов у него больше, чем у обычного пл

Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3 Lenovo представила многофункциональные устройства в линейке 2-в-1 Yoga IdeaPad. Новые модели Lenovo Yoga Duet 7 со стилусом Lenovo E-Color Pen и Lenovo Yoga Duet 3 с поддержкой LT

Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены Lenovo представила в России ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga. Lenovo ThinkPad L13 — ноутбук, в котором сочетаются дизайн, мощность и портативность. Лэптоп работает на новейших процессорах Intel 10 поколения и операционной системе Windows 10 Pro.

Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga С740. Цена. Фото Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga С740. Изготовленный из алюминия премиальной обработки, тонкий, легкий и производи

Lenovo начинает продажи ноутбука Yoga C940 на российском рынке. Цены Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga С940, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине. Каждая деталь э

Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цены Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga S740, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине. Lenovo Yoga — с

Lenovo представила новые компьютеры Yoga одаря Lenovo Smart Assist, поддержке Project Athena, голосового помощника Amazon Alexa, 14-дюймовый Lenovo Yoga S940 разработан для того, что помочь людям сэкономить время в повседневной рутине

Моноблок для творчества и шедевров Компания Lenovo представляет на российском рынке моноблок Lenovo Yoga A940. Новинка рассчитана на людей творческих профессий. Её главное преимущество –

Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена Lenovo представила на российском рынке ультрабук Lenovo Yoga S940. Ультратонкий ноутбук работает на последнем поколении процессоров Intel Whis

Обзор планшета "2-в-1" Lenovo Yoga Book C930: ноутбук без клавиш При обзоре Lenovo Yoga Book C930 нельзя не сказать пару слов про его предшественника — Lenovo Yoga, выпущенного в 2016 году. Он сразу привлек внимание пользователей своей уникальной особенностью: с

Lenovo представила обновленную линейку ПК серии Yoga яет продлить время автономной работы ноутбука до 15 часов. При весе всего 1,2 кг и толщине 12,2 мм4 Lenovo Yoga S940 оснащается процессорами Intel Core, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и тве

Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса Lenovo представила ноутбуки ThinkPad L390 и L390 Yoga, расширяющие возможности совместной работы над проектами и обеспечивающие высокую мобильность для сотрудников, часто работающих вне офисов и своих рабочих мест. Новые устройства семей

Обзор ноутбука Lenovo Yoga C930 тов есть контактная площадка на верхушке аксессуара и две клавиши управления на корпусе.Внешний вид Lenovo Yoga C930 — не самый стандартный ноутбук. Трансформер строгий и об этом говорит как от

Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos явили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую

Быстрота и лёгкость - это Yoga утбуки-трансформеры Lenovo серии Yoga приходят на российский рынок. Представлены обновления моделей Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма и 14-дюймового Yoga 530. Отличительная черта

Lenovo представила новые ноутбуки-трансформеры Yoga в России. Цены Lenovo представила новые ноутбуки серии Yoga на российском рынке: модели Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма и 14-дюймовый Yoga 530. Новинки стали легче

Lenovo начинает российские продажи нового поколения ноутбуков Yoga. Цены то означает, что подготовиться к выходу или презентации можно во время короткого перерыва. Ноутбуки Lenovo Yoga 330, 530, 730 доступны на российском рынке с апреля 2018 года по следующим ориент

Lenovo вывела на российский рынок новый ноутбук-трансформер Компания Lenovo объявила о выпуске на российский рынок ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15, представляющего собой сочетание передовых технологий и дизайна. Тонкий и

Lenovo выпустила сверхтонкий ноутбук на Android с морально устаревшим процессором Lenovo представила Yoga A12Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga A12, который СМИ уже успели проз

Обзор Lenovo Yoga Book: многофункциональный арт-объект — происходящее на экране превратится в слайд-шоу или модный stop-motion. Такие же проблемы вызывают и перебои с сетью — очевидно, что многие процессы современной операционки завязаны на интернет. На Lenovo Yoga Book установлена 64 битная Windows Home и минимум лишнего софта. К сожалению, у компании нет решения в виде отдельной док-станции для Yoga Book, что было бы весьма уместно. Через пр

Lenovo трансформирует реальность o ульртабук-трансформер Yoga 910 назван самым тонким среди моделей с процессорами Intel Core. Новый Lenovo Yoga 910 имеет толщину корпуса 14,3 мм при габаритах, свойственных моделям с экраном д

"Тонкий" трансформер Lenovo YOGA 900S пришёл в Россию ет своё шествие по просторам российского рынка. При массе в символичные 999 грамм карбоновый корпус Lenovo YOGA 900S имеет толщину всего 12,8 миллиметра. Дисплей ноутбука с диагональю 12,5 дюйм

Обзор планшета Lenovo Yoga Tablet 3 Pro: мастер-йога нфигурации). И самый неожиданный способ — если отогнуть подставку на максимальный угол, планшет можно повесить на крючок, благодаря отверстию в середине подставки. [pagebreak]Дисплей Диагональ экрана Lenovo Yoga Tablet 3 Pro — 10,1 дюйма, с разрешением QHD (2560x1600 пикс.). Выполнен он по технологии IPS, что гарантирует сочную и контрастную картинку. Подсветка экрана очень яркая, возможно,

Тонкости дизайно от Lenovo YOGA 900S азывает не иначе как «самый тонкий в мире многорежимный ноутбук». При массе в символичные 999 грамм Lenovo YOGA 900S имеет толщину всего 12,8 миллиметра. Дисплей ноутбука с диагональю 12,5 дюйм

Ноутбуки Lenovo YOGA 700 - автономность в сочетании с мощью Выбор между моделями с экранами диагональю 11 и 14 даёт новая линейка ноутбуков-трансформеров Lenovo YOGA 700. Обе модели оснащены дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920x1080 точек. П

Устройства Lenovo серий Yoga и Phab оснащены поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos Компания Dolby Laboratories объявила о продолжении сотрудничества с Lenovo и начале совместной работы над пятью новыми мобильными устройствами с поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos: планшетами Lenovo Yoga Tab 3 Pro, Lenovo Yoga Tab 3 8, Lenovo Yoga Tab 3 10 и фаблетом Lenovo Phab Plus. Новый планшет Lenovo Tab 2 A10-30 также будет поддерживать звук Dolby Atmos, сообщили

Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga пришли в Россию Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga 12, Yoga 14 и Yoga 15 теперь официально можно купить и в России. Семейство ультрабуков Lenovo Thi

Lenovo Yoga 3 - большая и маленькая Третье поколение ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga поступило на российский рынок. Покупателям будут доступны версии с экранами диаго

Первый тест в России: планшет Lenovo Yoga Tablet 2 кая полуулыбка. Неудачное было решение всё-таки. Так или иначе, сейчас железо уже готово к тому, чтобы являться и толковым ноутбуком, и планшетом одновременно. В Lenovo, уверен, именно так и считают. Lenovo Yoga Tablet 2 Габариты 262x180x10 мм Масса 626 г Дисплей IPS 10,1’’ 1920х1200 пикс. Процессор Intel Atom Z3745 4x 1,86 ГГц Оперативная память 2 ГБ LPDDR3 Память 32 Гбайт + MicroSD до 128

Обзор Lenovo Yoga Tablet 10: любимый планшет Эштона Кутчера Появлению новых планшетов Lenovo Yoga Tablet способствовало несколько обстоятельств. Первое – компания очень удачно продает трансформируемые лэптопы Lenovo Yoga, особенно на североамериканском рынке. Устройства э

Король "Оранжевое лето": обзор трансформера Lenovo IdeaPad Yoga 11S «Молодёжный» дизайн Дизайн IdeaPad Yoga 11S — а именно эта модель попала в наши руки — заслуживает особого внимания. Она

Обзор серии ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga egra 3. Процессор в системе используется на основе ARM-архитектуры (в отличие от x86, примененной в Lenovo Yoga 13), который отличается низким энергопотреблением и оптимизирован для воспроизвед

Опыт использования Lenovo IdeaPad Yoga 13: поза мудреца трабук Остальные спецификации достаточно традиционные. Для поддержания высокой скорости работы, в Lenovo Yoga 13 устанавливается SSD-накопитель емкостью 128 или 256 Гб. Сетевые возможности пр

Прогнуться по полной: тестируем Lenovo IdeaPad Yoga 13 ь и долгое время работы, но благодаря механизму экрана, позволяющему разложить его на 360 градусов, Lenovo Yoga получили функционал планшетов. Точнее, в самой компании выделяют целых четыре реж

Тест гибрида Lenovo IdeaPad Yoga 11: Windows RT в "интересном" положении которые не могут сделать выбор между ноутбуком и планшетником. Получилось ли это у создателей Yoga? Lenovo IdeaPad Yoga 11 Дизайн и качество сборки Забегая вперед, скажем сразу: дизайн, качеств

Ультрабук или планшет? Первый взгляд на гибрид Lenovo IdeaPad Yoga а с сенсорным поворотным экраном, которые никогда не были особо популярны ввиду своей высокой цены. Lenovo IdeaPad Yoga: мечта Бендера-сгибателя Что ж, Lenovo решила, видимо, воскресить один из

Lenovo IdeaPad Yoga: ноутбук-трансформер с запатентованным креплением Lenovo представила ноутбук-трансформер IdeaPad Yoga c поворачивающимся на 360 градусов дисплеем. В отличие от обычных трансформируем