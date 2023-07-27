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Lenovo Yoga серия ноутбуков

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27.07.2023 Lenovo выпустила мобильный ПК с двумя экранами и без клавиатуры. Цена, видео

то полноценный SSD на 1 ТБ с поддержкой скоростного интерфейса PCI-E Gen 4. Обзор Yoga 9i Поскольку Lenovo Yoga 9i – это ноутбук, а не планшет, то и интерфейсов у него больше, чем у обычного пл
28.05.2020 Lenovo представила Idea Pad Yoga Duet 7 и IdeaPad Duet 3

Lenovo представила многофункциональные устройства в линейке 2-в-1 Yoga IdeaPad. Новые модели Lenovo Yoga Duet 7 со стилусом Lenovo E-Color Pen и Lenovo Yoga Duet 3 с поддержкой LT
26.12.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены

Lenovo представила в России ноутбуки ThinkPad L13 и ThinkPad L13 Yoga. Lenovo ThinkPad L13 — ноутбук, в котором сочетаются дизайн, мощность и портативность. Лэптоп работает на новейших процессорах Intel 10 поколения и операционной системе Windows 10 Pro.
23.10.2019 Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga С740. Цена. Фото

Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga С740. Изготовленный из алюминия премиальной обработки, тонкий, легкий и производи
15.10.2019 Lenovo начинает продажи ноутбука Yoga C940 на российском рынке. Цены

Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga С940, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине. Каждая деталь э
11.10.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбука Yoga S740. Цены

Lenovo представила на российском рынке ноутбук Lenovo Yoga S740, который впервые был показан на выставке IFA 2019 в Берлине. Lenovo Yoga — с
06.09.2019 Lenovo представила новые компьютеры Yoga

одаря Lenovo Smart Assist, поддержке Project Athena, голосового помощника Amazon Alexa, 14-дюймовый Lenovo Yoga S940 разработан для того, что помочь людям сэкономить время в повседневной рутине
07.06.2019 Моноблок для творчества и шедевров

Компания Lenovo представляет на российском рынке моноблок Lenovo Yoga A940. Новинка рассчитана на людей творческих профессий. Её главное преимущество –
22.04.2019 Lenovo представила ультрабук Yoga S940 в России. Цена

Lenovo представила на российском рынке ультрабук Lenovo Yoga S940. Ультратонкий ноутбук работает на последнем поколении процессоров Intel Whis
17.01.2019 Обзор планшета "2-в-1" Lenovo Yoga Book C930: ноутбук без клавиш

При обзоре Lenovo Yoga Book C930 нельзя не сказать пару слов про его предшественника — Lenovo Yoga, выпущенного в 2016 году. Он сразу привлек внимание пользователей своей уникальной особенностью: с
09.01.2019 Lenovo представила обновленную линейку ПК серии Yoga

яет продлить время автономной работы ноутбука до 15 часов. При весе всего 1,2 кг и толщине 12,2 мм4 Lenovo Yoga S940 оснащается процессорами Intel Core, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и тве
18.12.2018 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса

Lenovo представила ноутбуки ThinkPad L390 и L390 Yoga, расширяющие возможности совместной работы над проектами и обеспечивающие высокую мобильность для сотрудников, часто работающих вне офисов и своих рабочих мест. Новые устройства семей
22.11.2018 Обзор ноутбука Lenovo Yoga C930

тов есть контактная площадка на верхушке аксессуара и две клавиши управления на корпусе.Внешний вид Lenovo Yoga C930 — не самый стандартный ноутбук. Трансформер строгий и об этом говорит как от
31.08.2018 Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos

явили о выпуске первого в мире ноутбука с поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Ноутбук Lenovo Yoga C930 объединяет в себе вдохновленную кинематографом технологию HDR и акустическую
25.06.2018 Быстрота и лёгкость - это Yoga

утбуки-трансформеры Lenovo серии Yoga приходят на российский рынок. Представлены обновления моделей Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма и 14-дюймового Yoga 530. Отличительная черта
25.06.2018 Lenovo представила новые ноутбуки-трансформеры Yoga в России. Цены

Lenovo представила новые ноутбуки серии Yoga на российском рынке: модели Yoga 730 с диагоналями экранов 13,3 и 15,6 дюйма и 14-дюймовый Yoga 530. Новинки стали легче

02.04.2018 Lenovo начинает российские продажи нового поколения ноутбуков Yoga. Цены

то означает, что подготовиться к выходу или презентации можно во время короткого перерыва. Ноутбуки Lenovo Yoga 330, 530, 730 доступны на российском рынке с апреля 2018 года по следующим ориент
01.08.2017 Lenovo вывела на российский рынок новый ноутбук-трансформер

Компания Lenovo объявила о выпуске на российский рынок ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15, представляющего собой сочетание передовых технологий и дизайна. Тонкий и

06.02.2017 Lenovo выпустила сверхтонкий ноутбук на Android с морально устаревшим процессором

Lenovo представила Yoga A12Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga A12, который СМИ уже успели проз
13.12.2016 Обзор Lenovo Yoga Book: многофункциональный арт-объект

— происходящее на экране превратится в слайд-шоу или модный stop-motion. Такие же проблемы вызывают и перебои с сетью — очевидно, что многие процессы современной операционки завязаны на интернет. На Lenovo Yoga Book установлена 64 битная Windows Home и минимум лишнего софта. К сожалению, у компании нет решения в виде отдельной док-станции для Yoga Book, что было бы весьма уместно. Через пр
01.09.2016 Lenovo трансформирует реальность

o ульртабук-трансформер Yoga 910 назван самым тонким среди моделей с процессорами Intel Core. Новый Lenovo Yoga 910 имеет толщину корпуса 14,3 мм при габаритах, свойственных моделям с экраном д
11.05.2016 "Тонкий" трансформер Lenovo YOGA 900S пришёл в Россию

ет своё шествие по просторам российского рынка. При массе в символичные 999 грамм карбоновый корпус Lenovo YOGA 900S имеет толщину всего 12,8 миллиметра. Дисплей ноутбука с диагональю 12,5 дюйм
10.02.2016 Обзор планшета Lenovo Yoga Tablet 3 Pro: мастер-йога

нфигурации). И самый неожиданный способ — если отогнуть подставку на максимальный угол, планшет можно повесить на крючок, благодаря отверстию в середине подставки. [pagebreak]Дисплей Диагональ экрана Lenovo Yoga Tablet 3 Pro — 10,1 дюйма, с разрешением QHD (2560x1600 пикс.). Выполнен он по технологии IPS, что гарантирует сочную и контрастную картинку. Подсветка экрана очень яркая, возможно,
18.01.2016 Тонкости дизайно от Lenovo YOGA 900S

азывает не иначе как «самый тонкий в мире многорежимный ноутбук». При массе в символичные 999 грамм Lenovo YOGA 900S имеет толщину всего 12,8 миллиметра. Дисплей ноутбука с диагональю 12,5 дюйм
11.12.2015 Lenovo YOGA Tab 3 Pro - прожектор передовых технологий
30.10.2015 Ноутбуки Lenovo YOGA 700 - автономность в сочетании с мощью

Выбор между моделями с экранами диагональю 11 и 14 даёт новая линейка ноутбуков-трансформеров Lenovo YOGA 700. Обе модели оснащены дисплеем на матрице IPS с разрешением 1920x1080 точек. П
03.09.2015 Устройства Lenovo серий Yoga и Phab оснащены поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos

Компания Dolby Laboratories объявила о продолжении сотрудничества с Lenovo и начале совместной работы над пятью новыми мобильными устройствами с поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos: планшетами Lenovo Yoga Tab 3 Pro, Lenovo Yoga Tab 3 8, Lenovo Yoga Tab 3 10 и фаблетом Lenovo Phab Plus. Новый планшет Lenovo Tab 2 A10-30 также будет поддерживать звук Dolby Atmos, сообщили
20.05.2015 Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga пришли в Россию

Ультрабуки Lenovo ThinkPad Yoga 12, Yoga 14 и Yoga 15 теперь официально можно купить и в России. Семейство ультрабуков Lenovo Thi
27.02.2015 Lenovo Yoga 3 - большая и маленькая

Третье поколение ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga поступило на российский рынок. Покупателям будут доступны версии с экранами диаго
15.12.2014 Первый тест в России: планшет Lenovo Yoga Tablet 2

кая полуулыбка. Неудачное было решение всё-таки. Так или иначе, сейчас железо уже готово к тому, чтобы являться и толковым ноутбуком, и планшетом одновременно. В Lenovo, уверен, именно так и считают. Lenovo Yoga Tablet 2 Габариты 262x180x10 мм Масса 626 г Дисплей IPS 10,1’’ 1920х1200 пикс. Процессор Intel Atom Z3745 4x 1,86 ГГц Оперативная память 2 ГБ LPDDR3 Память 32 Гбайт + MicroSD до 128
05.11.2013 Обзор Lenovo Yoga Tablet 10: любимый планшет Эштона Кутчера

Появлению новых планшетов Lenovo Yoga Tablet способствовало несколько обстоятельств. Первое – компания очень удачно продает трансформируемые лэптопы Lenovo Yoga, особенно на североамериканском рынке. Устройства э
09.09.2013 Король "Оранжевое лето": обзор трансформера Lenovo IdeaPad Yoga 11S

«Молодёжный» дизайн Дизайн IdeaPad Yoga 11S — а именно эта модель попала в наши руки — заслуживает особого внимания. Она
14.05.2013 Обзор серии ноутбуков-трансформеров Lenovo Yoga

egra 3. Процессор в системе используется на основе ARM-архитектуры (в отличие от x86, примененной в Lenovo Yoga 13), который отличается низким энергопотреблением и оптимизирован для воспроизвед
01.04.2013 Опыт использования Lenovo IdeaPad Yoga 13: поза мудреца

трабук   Остальные спецификации достаточно традиционные. Для поддержания высокой скорости работы, в Lenovo Yoga 13 устанавливается SSD-накопитель емкостью 128 или 256 Гб. Сетевые возможности пр
28.02.2013 Прогнуться по полной: тестируем Lenovo IdeaPad Yoga 13

ь и долгое время работы, но благодаря механизму экрана, позволяющему разложить его на 360 градусов, Lenovo Yoga получили функционал планшетов. Точнее, в самой компании выделяют целых четыре реж
23.01.2013 Тест гибрида Lenovo IdeaPad Yoga 11: Windows RT в "интересном" положении

которые не могут сделать выбор между ноутбуком и планшетником. Получилось ли это у создателей Yoga? Lenovo IdeaPad Yoga 11 Дизайн и качество сборки Забегая вперед, скажем сразу: дизайн, качеств
16.03.2012 Ультрабук или планшет? Первый взгляд на гибрид Lenovo IdeaPad Yoga

а с сенсорным поворотным экраном, которые никогда не были особо популярны ввиду своей высокой цены. Lenovo IdeaPad Yoga: мечта Бендера-сгибателя Что ж, Lenovo решила, видимо, воскресить один из
24.01.2012 Lenovo IdeaPad Yoga: ноутбук-трансформер с запатентованным креплением

Lenovo представила ноутбук-трансформер IdeaPad Yoga c поворачивающимся на 360 градусов дисплеем. В отличие от обычных трансформируем
28.04.2008 Обзор ноутбука-трансформера Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro: реквием по мечте

гой и обладает удовлетворительной производительностью. Что касается батарейки, то сам производитель Lenovo Yoga 2 Pro заявляет 6 часов при воспроизведении видео Full-HD и 9 часов «в режиме ожид

Публикаций - 137, упоминаний - 330

Lenovo Yoga и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo Group 2446 112
Intel Corporation 12811 70
Nvidia Corp 4002 50
Microsoft Corporation 25775 34
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 32
HP Inc. 5883 29
Apple Inc 13154 28
Acer Group - Acer Inc 2776 28
Samsung Electronics 11064 26
Dell EMC 5180 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
LG Electronics 3735 13
Google LLC 12688 13
VAIO 475 12
Sony 6739 11
Huawei 4676 8
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 8
Samsung - Harman - JBL 242 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Qualcomm Technologies 1974 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Toshiba Corporation 2980 6
Bang&Olufsen - B&O 148 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Fujitsu 2105 4
Lenovo Motorola 3566 4
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Razer Inc 88 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
HTC Corporation 1512 3
Wacom 143 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
X Corp - Twitter 2938 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Assist - Ассист 218 2
Beko - Beko Electronics 83 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Carl Zeiss AG 307 1
Walt Disney Company 647 1
Ford 434 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Ducati 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Музеон - парк искусств 21 1
OLPC - One Laptop per Child 82 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 121
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 103
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 103
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 88
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 84
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 81
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 77
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 76
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 72
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 68
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 65
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 64
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 56
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 55
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 47
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 45
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 43
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 43
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 40
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 40
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 39
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 35
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 32
DDR - Double data rate 3083 30
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 29
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 26
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 23
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 22
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 22
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 19
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 19
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 65
Intel Core - Семейство процессоров 1251 58
Microsoft Windows 16882 56
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 45
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 38
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 37
Microsoft Windows 10 1938 34
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 34
Intel Core i - Cерия процессоров 534 30
Google Android 15243 28
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 26
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 25
Nvidia GeForce GTX 525 23
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 22
Microsoft Windows Hello 210 21
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 21
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 21
Intel HD Graphics - графический процессор 233 20
Dolby Vision 282 19
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 17
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 16
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 15
Lenovo Pen - серия стилусов 26 15
Apple MacBook Pro 559 14
Apple iPad 4011 14
Microsoft Surface - Планшет 450 14
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 14
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 14
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 122 14
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 13
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 13
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 13
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 13
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 13
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 12
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 12
Google Chromebook - Google Хромбук 239 12
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 12
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 55 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Катаев Александр 40 2
Рудевский Антон 41 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 1
Дашкевич Алексей 10 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Широков Владимир 2 1
Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
Keynes Milton - Кейнс Милтон 4 1
Мельникова Анастасия 440 1
Белоусов Сергей 254 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Зубарев Илья 27 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Reith Ryan - Рейт Райан 13 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Южная Корея - Республика 7052 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Германия - Берлин 732 7
Европа 24964 6
Япония 13807 6
Китай - Тайвань 4245 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индия - Bharat 5869 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Канада 5081 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
США - Калифорния 4829 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
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