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Lenovo Yoga
серия ноутбуков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 289
Lenovo Yoga упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Group 1638 45
|Intel Corporation 4186 32
|Nvidia Corp 2028 26
|Microsoft Corporation 11110 22
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 16
|HP Inc. 2920 16
|Dell EMC 2411 15
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 13
|Acer Group 1366 13
|Samsung Electronics 5686 13
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 10
|LG Electronics 1855 6
|Zoom Int - Zoom Video Communications 723 5
|MSI - Micro-Star International 277 5
|Xiaomi 904 4
|Google LLC 7158 4
|JBL 100 3
|Huawei 2731 3
|Harman Kardon 167 3
|Bang&Olufsen 82 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
|Toshiba Corporation 1094 2
|Hitachi 474 2
|Sony 2387 2
|Dynabook - Toshiba Client Solutions 6 2
|IBM 3546 2
|Razer 45 2
|Qualcomm Technologies 1003 2
|Lenovo Intelligent Devices Group 8 2
|Sharp Corporation 332 2
|SWsoft - Standard & Western Software 20 1
|Compal Electronics 56 1
|2X Software 7 1
|Sphere 7 1
|ModernGigabyte 8 1
|Dolby Laboratories 16 1
|Canonical 168 1
|Logitech 166 1
|iCore 45 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 18
|The Verge - Издание 448 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|NYT - The New York Times 509 1
|CNET - Издание 273 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|The Digitimes 12 1
|Liliputing 27 1
|IDG - International Data Group 20 1
|Patently Apple 27 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765016, в очереди разбора - 668703.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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