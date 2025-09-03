Разделы

Dolby Laboratories


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Все телевизоры мира в одночасье устарели. Создан революционный стандарт улучшения изображения, со скрипом совместимый с современными ТВ 1
29.05.2024 Из Windows 11 вырежут поддержку звука Dolby Digital. У проблемы есть решение 1
29.01.2024 Tecno объявила о сотрудничестве с Dolby Laboratories 1
18.05.2021 В Apple Music появится музыка в студийном качестве 1
31.08.2018 Dolby и Lenovo представили ноутбук с поддержкой Dolby Vision и Atmos 1
13.06.2017 MediaTek представила 4К-чип с поддержкой Dolby Vision и Hybrid Log Gamma 1
28.02.2017 Анонсирован первый смартфон с поддержкой технологии Dolby Vision 1
13.01.2017 LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision 1
21.04.2016 20th Century Fox начнет трансляцию контента следующего поколения на базе унифицированной сети доставки Ericsson 1
31.03.2016 «СмартЛабс» будет развивать мультискрин с расширенной поддержкой стандартов Dolby 1
03.09.2015 Устройства Lenovo серий Yoga и Phab оснащены поддержкой звуковой технологии Dolby Atmos 1
05.06.2014 Экс-глава Skype возглавил производителя экшн-камер 1
24.03.2014 Оборот видеосервиса Play в 2013 г. вырос в 11 раз до 259 млн руб. 1
25.06.2012 Dolby храбро переходит на Atmos 1
07.05.2012 Стали известны новые подробности о Windows 8 1
10.05.2011 Dolby развивает бизнес в России и СНГ: назначение руководителя московского офиса 1
17.09.2009 Packard Bell представил нетбук с производительностью ноутбука 1
12.02.2009 Вендоры плазменных ТВ уходят с рынка 1
01.08.2008 LG внедряет Dolby в свои мобильные телефоны 1
01.04.2008 Создан прототип ЖК-телевизора с бесконечным контрастом 1
30.11.2007 Philips представляет беспроводные наушники премиум-класса 1
10.09.2007 Dolby объявила о выходе Dolby Media Encoder для Intel-based Mac 1
16.11.2006 История и наследие Nakamichi 1
09.09.2005 Dolby представила новую технологию TrueHD 1
26.08.2005 HP испортит "картинку" видеопиратам 1
24.09.2004 DVD-форум выступил за технологию Dolby Digital Plus 1
19.02.2004 Intel: Новинки цифрового дома и офиса 1
19.02.2004 Intel: Новинки цифрового дома и офиса 1
18.02.2004 Dolby и Intel представили совместную инициативу 1
12.04.2001 Microsoft хочет задушить MP3? 1
12.04.2001 Microsoft пытается задавить формат MP3 1
10.10.2000 Микроконтроллеры Xtensa будут поддерживать технологию Dolby Digital 1
15.08.2000 Analog Devices получила сертификат Dolby Labs на использование чипсета Melody 1
30.05.2000 ARM и NEC лицензировали аудио технологии Dolby Laboratories 1
23.04.1999 Tektronix заключила лицензионное соглашение с Dolby Laboratories 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Dolby Laboratories и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25031 7
Intel Corporation 12414 4
LG Electronics 3652 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Lenovo Group 2323 2
Dell EMC 5059 2
HP Inc. 5728 2
IBM - International Business Machines Corp 9504 2
Canon 1409 2
Sony 6592 2
AT&T Inc 1688 2
Dell Technologies - Dell Computer 2144 2
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 25 2
Amazon Inc - Amazon.com 3081 1
Apple Inc 12404 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
MediaTek - Ralink 546 1
Vodafone Group 1384 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 285 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Lenovo Intelligent Devices Group 11 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 1
Globe Telecom 30 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
LeEco - LeTV 61 1
Acer Group - Acer Inc 2617 1
Lenovo Motorola 3510 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Qualcomm Technologies 1870 1
Philips 2069 1
Qualcomm Atheros 58 1
GoPro Inc 61 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 418 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 1
Packard Bell 77 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 1
SRS Labs - SRS Technology - Sound Retrieval System 13 1
RealNetworks Products and Services 353 1
Chunghwa Telecom 50 1
Fortive - Tektronix 49 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 1
Barnes & Noble 129 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Лента - Сеть розничной торговли 2210 1
DVD Forum 23 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7287 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21466 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1116 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9446 5
Наушники - Headphones 4181 5
Dolby Vision 223 4
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1512 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3948 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14220 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14187 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4093 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5748 4
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2185 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12775 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3634 3
AAC - Advanced Audio Coding 456 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11887 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16518 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4306 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4650 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10431 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12534 3
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 345 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11049 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1943 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1157 3
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1430 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 961 3
Контрастность 2917 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3903 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 2
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 183 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 342 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6195 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 420 9
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 317 6
Microsoft Windows XP 2412 4
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 3
Google YouTube - Видеохостинг 2847 2
Google Android 14457 2
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Slim - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 72 2
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 135 2
Google Play - Google Store - Android Market 3388 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 362 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Intel Itanium 630 2
Intel Itanium Montecito 35 2
Microsoft Windows 16112 2
Intel Server Compute Blade 6 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 2
Intel Core - Intel Grantsdale - Intel Alderwood 23 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 1
Apple iPad 3898 1
Linux OS 10606 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1152 1
Apple AirPods - Наушники 143 1
Google Android TV 338 1
Apple Music 115 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
Lenovo Phab Plus - Lenovo Phab 2 Pro - смартфон-планшет 14 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft Windows 7 1989 1
Apple - App Store 2971 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Intel x86 - архитектура процессора 1946 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 958 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Fister Mike - Фистер Майк 10 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Беляев Леонид 13 1
Угринович Алексей 4 1
Mitchell Stuart - Митчелл Стюарт 1 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Perkins Tom - Перкинс Том 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 6
Россия - РФ - Российская федерация 152679 5
Япония 13430 2
США - Калифорния 4691 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Нидерланды - Амстердам 613 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 1
Южная Корея - Сеул 369 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Китай - Тайвань 4085 1
Италия - Итальянская Республика 4406 1
Америка Латинская 1860 1
Германия - Федеративная Республика 12851 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4841 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1643 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1525 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2025 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7704 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1588 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7752 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1767 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5763 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6771 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2871 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 660 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1215 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 747 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4334 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2022 1
Дневной свет - Дневное освещение 143 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3614 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 2
InformationWeek 241 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 1
NYT - The New York Times 1079 1
EE Times 160 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 650 1
Pocket-Lint 71 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 135 1
Intel Developer Forum - IDF 278 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Связь-Экспокомм 113 1
