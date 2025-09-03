Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dolby Laboratories
УПОМИНАНИЯ
Dolby Laboratories и организации, системы, технологии, персоны:
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1315 2
|InformationWeek 241 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 1
|NYT - The New York Times 1079 1
|EE Times 160 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 650 1
|Pocket-Lint 71 1
|Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 74 2
|U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 135 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.