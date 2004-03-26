Fortive - Tektronix

Tektronix поставил оборудование мониторинга для МТС Компания Tektronix, производитель тестовых, измерительных приборов и мониторов для телекоммуникаций, к

Tektronix сообщил о хороших результатах 1 квартала 2004 финансового года ьно $205-210 млн. Прибыль на акцию от текущих операций ожидается от $0,14 до $0,16, исключая расходы на перестройки в бизнесе и одноразовые расходы от $10 до $15 млн. Источник: по материалам компании Tektronix.

Tektronix обновил линейку приборов для автоматических измерений На днях компания Tektronix, производитель тестовых, измерительных приборов, мониторов и генераторов, объявила о выпуске нового программного обеспечения и новых приборов, которые позволят ускорить решение пробле

Прибыль Tektronix оказалась выше ожидаемой аналитиками Производитель оборудования для проверки электроники, компания Tektronix, сообщила о высоких результатах четвертого квартала финансового года, закончившегося 26 мая. Чистая прибыль без единовременных заработков составила $34,6 млн. или 37 центов на акцию (

DPI объявила о снижении цен на принтеры Tektronix от Xerox Компания DPI объявила о снижении цен на принтеры Tektronix by Xerox. Снижение цен коснулось цветных принтеров Phaser 1235 и Phaser 750. По сравнению с аналогичной продукцией конкурентов принтеры Phaser 1235 имеют реальные преимущества, которы

DPI объявила специальную маркетинговую программу на цветные лазерные принтеры Tektronix Компания DPI объявила о специальной маркетинговой программе на цветные лазерные принтеры Tektronix производства Xerox - Phaser 750 формата А4. Цены на все модели принтеров Phaser 750 на этот период снижены от 15 до 25%. В результате рекомендованная розничная цена на младшую модель

Прибыль Tektronix в 1-м финансовом квартале выросла более чем вдвое и достигла $27,4 млн. Компания Tektronix Inc., специализирующаяся на производстве тестирующего и измерительного оборудования

Tektronix выделила своё индийское подразделение в отдельную компанию galore), Индия. Подразделение специализировалось на разработке ПО для трёх направлений деятельности Tektronix: тестовое и измерительное оборудование, видеосистемы и принтеры. Новая компания, в

Tektronix приобретет Gage Applied Science - производителя измерительных приборов на базе ПК Компания Tektronix Inc. сообщила о своих планах приобрести Gage Applied Science Inc., производителя из

"Ксерокс" в СНГ начала сотрудничество с компанией DPI Group В феврале 2000 г. компания "Ксерокс" в СНГ объявила о запуске программы по сотрудничеству с официальным эксклюзивным дистрибутором цветных принтеров Tektronix в России компанией DPI Group. Разработка специальной программы связана с покупкой Xerox отделения цветной печати и воспроизведения изображений (CPID) Tektronix. На данном этапе

Xerox выпустила новый цветной производительный принтер Tektronix Phaser 850 Xerox Corporation объявила о выпуске нового цветного принтера Tektronix Phaser 850, который печатает в три раза быстрее, чем аналогичная по цене модель Hewlett-Packard HP Color LaserJet 4500. Скорость печати - 14 страниц в минуту. Другая особенность принт

Tektronix продает компании Xerox свое производство принтеров за $925 млн Производитель электроники Tektronix после двухмесячной отсрочки завершил продажу своего отделения по производству принтеров компании Xerox. Cделка, согласованная в сентябре и первоначально оцененная в $950 млн, была впо

Xerox объявила о покупке за $950 млн. Отделения Цветной Печати (CPID)компании Tektronix Компания Xerox объявила сегодня о покупке за $950 млн. Отделения Цветной Печати (CPID) компании Tektronix. Новый бизнес Xerox объединит ведущие технологии цветной печати компании Tektron

Xerox покупает принтерное отделение Tektronix за $950 млн Фирма Xerox объявила о намерении купить принтерное отделение компании Tektronix, что позволит значительно увеличить ее производство офисных цветных принтеров. Таким образом, Xerox станет второй по величине компанией на этом рынке, проигрывая только фирме Hewlett-

Tektronix начинает бесплатно раздавать цветные струйные принтеры Бесплатные компьютеры уже давно не новинка на рынке. Многие компании практикуют бесплатное распространение ПК. Эта тенденция повлияла и на рынок принтеров. Компания Tektronix объявила о программе бесплатного распространения цветных принтеров Phaser 840 стоимостью $2,499. При оформлении покупки клиент обязуется покупать расходные материалы только у Tektr

Tektronix реорганизуется в две независимые компании Компания Tektronix объявила о намерении разделиться на две части с образование новых компаний. Первая будет создана на базе подразделения Measurement Business Division (MBD), вторая - на базе Color Prin

DPI Group назвала первых сертифицированных партнеров в рамках программы по продукции Tektronix Компания DPI Group, эксклюзивный дистрибутор цветных принтеров Tektronix в России, объявила на прошлой неделе первых сертифицированных партнеров в рамках программы авторизации дилеров. Статус авторизованных партнеров 1-го уровня Select Resellers получили к

Tektronix заключила лицензионное соглашение с Dolby Laboratories Компания Tektronix заключила договор с Dolby Laboratories, дающий ей право на разработку и продажу MTS

Sun и Tektronix заключили соглашение об интеграции видеокодировщика M2Trillium с серверами и другими продуктами Sun Компании Sun Microsystems и Tektronix заключили договор об интеграции аппаратного средства кодирования видео телевизионного качества M2Trillium от Tektronix с серверами Sun Enterprise, ОС Solaris и программной плат

Print House провела семинар по новым продуктам Apple, Tektronix и QMS Компания Print House провела в пятницу семинар, посвященный новым продуктам Apple, Tektronix и QMS. Речь на нем шла об особенностях компьютеров Power Macintosh и iMac, скоростных характеристиках передачи данных по шине Fire Wire, преимуществах USB-интерфейса, реализованной в

DPI начинает авторизацию дилеров Tektronix в России Компания DPI Group, эксклюзивный дистрибутор цветных принтеров Tektronix в России, объявила программу авторизации дилеров. Авторизация первых партнеров по этой программе состоится на выставке Comtek'99 22 апреля на стенде DPI.

DPI Group объявила новую программу для лазерных принтеров Tektronix Компания DPI Group, официальный дистрибутор Tektronix в России, объявила сегодня о начале действия новой программы по продвижению принтеров Tektronix. В ее рамках будет предложена бесплатная модернизация каждого покупаемого черно-

Tektronix провела тренинг для дилеров по новым моделям своих принтеров На прошлой неделе в помещении DPI Group прошел тренинг по продуктам Tektronix для специалистов отделов продаж дилерских компаний. Обучение проводилось по новым моделям принтеров Phaser 740, Phaser 780 и Phaser 840, а также по решениям Tektronix в области

Открылся сайт Tektronix Компания DPI group, официальный дистрибутор Tektronix в России, объявила о том, что с 1 марта 1999 года заработал сайт http://www.tektronix.ru. Он содержит информацию о компании Tektronix и ее партнерах на российском рынке,

Tektronix объявила о поддержке евро Компания Tektronix Inc. объявила о возможности ведения клиентами операций в новой европейской валюте е