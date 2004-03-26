Fortive Tektronix
|26.03.2004
Tektronix поставил оборудование мониторинга для МТС
Компания Tektronix, производитель тестовых, измерительных приборов и мониторов для телекоммуникаций, к
|22.09.2003
Tektronix сообщил о хороших результатах 1 квартала 2004 финансового года
ьно $205-210 млн. Прибыль на акцию от текущих операций ожидается от $0,14 до $0,16, исключая расходы на перестройки в бизнесе и одноразовые расходы от $10 до $15 млн. Источник: по материалам компании Tektronix.
|21.07.2003
Tektronix обновил линейку приборов для автоматических измерений
На днях компания Tektronix, производитель тестовых, измерительных приборов, мониторов и генераторов, объявила о выпуске нового программного обеспечения и новых приборов, которые позволят ускорить решение пробле
|22.06.2001
Прибыль Tektronix оказалась выше ожидаемой аналитиками
Производитель оборудования для проверки электроники, компания Tektronix, сообщила о высоких результатах четвертого квартала финансового года, закончившегося 26 мая. Чистая прибыль без единовременных заработков составила $34,6 млн. или 37 центов на акцию (
|15.03.2001
DPI объявила о снижении цен на принтеры Tektronix от Xerox
Компания DPI объявила о снижении цен на принтеры Tektronix by Xerox. Снижение цен коснулось цветных принтеров Phaser 1235 и Phaser 750. По сравнению с аналогичной продукцией конкурентов принтеры Phaser 1235 имеют реальные преимущества, которы
|03.11.2000
DPI объявила специальную маркетинговую программу на цветные лазерные принтеры Tektronix
Компания DPI объявила о специальной маркетинговой программе на цветные лазерные принтеры Tektronix производства Xerox - Phaser 750 формата А4. Цены на все модели принтеров Phaser 750 на этот период снижены от 15 до 25%. В результате рекомендованная розничная цена на младшую модель
|15.09.2000
Прибыль Tektronix в 1-м финансовом квартале выросла более чем вдвое и достигла $27,4 млн.
Компания Tektronix Inc., специализирующаяся на производстве тестирующего и измерительного оборудования
|24.07.2000
Tektronix выделила своё индийское подразделение в отдельную компанию
galore), Индия. Подразделение специализировалось на разработке ПО для трёх направлений деятельности Tektronix: тестовое и измерительное оборудование, видеосистемы и принтеры. Новая компания, в
|19.04.2000
Tektronix приобретет Gage Applied Science - производителя измерительных приборов на базе ПК
Компания Tektronix Inc. сообщила о своих планах приобрести Gage Applied Science Inc., производителя из
|09.02.2000
"Ксерокс" в СНГ начала сотрудничество с компанией DPI Group
В феврале 2000 г. компания "Ксерокс" в СНГ объявила о запуске программы по сотрудничеству с официальным эксклюзивным дистрибутором цветных принтеров Tektronix в России компанией DPI Group. Разработка специальной программы связана с покупкой Xerox отделения цветной печати и воспроизведения изображений (CPID) Tektronix. На данном этапе
|25.01.2000
Xerox выпустила новый цветной производительный принтер Tektronix Phaser 850
Xerox Corporation объявила о выпуске нового цветного принтера Tektronix Phaser 850, который печатает в три раза быстрее, чем аналогичная по цене модель Hewlett-Packard HP Color LaserJet 4500. Скорость печати - 14 страниц в минуту. Другая особенность принт
|05.01.2000
Tektronix продает компании Xerox свое производство принтеров за $925 млн
Производитель электроники Tektronix после двухмесячной отсрочки завершил продажу своего отделения по производству принтеров компании Xerox. Cделка, согласованная в сентябре и первоначально оцененная в $950 млн, была впо
|23.09.1999
Xerox объявила о покупке за $950 млн. Отделения Цветной Печати (CPID)компании Tektronix
Компания Xerox объявила сегодня о покупке за $950 млн. Отделения Цветной Печати (CPID) компании Tektronix. Новый бизнес Xerox объединит ведущие технологии цветной печати компании Tektron
|23.09.1999
Xerox покупает принтерное отделение Tektronix за $950 млн
Фирма Xerox объявила о намерении купить принтерное отделение компании Tektronix, что позволит значительно увеличить ее производство офисных цветных принтеров. Таким образом, Xerox станет второй по величине компанией на этом рынке, проигрывая только фирме Hewlett-
|10.09.1999
Tektronix начинает бесплатно раздавать цветные струйные принтеры
Бесплатные компьютеры уже давно не новинка на рынке. Многие компании практикуют бесплатное распространение ПК. Эта тенденция повлияла и на рынок принтеров. Компания Tektronix объявила о программе бесплатного распространения цветных принтеров Phaser 840 стоимостью $2,499. При оформлении покупки клиент обязуется покупать расходные материалы только у Tektr
|28.06.1999
Tektronix реорганизуется в две независимые компании
Компания Tektronix объявила о намерении разделиться на две части с образование новых компаний. Первая будет создана на базе подразделения Measurement Business Division (MBD), вторая - на базе Color Prin
|26.04.1999
DPI Group назвала первых сертифицированных партнеров в рамках программы по продукции Tektronix
Компания DPI Group, эксклюзивный дистрибутор цветных принтеров Tektronix в России, объявила на прошлой неделе первых сертифицированных партнеров в рамках программы авторизации дилеров. Статус авторизованных партнеров 1-го уровня Select Resellers получили к
|23.04.1999
Tektronix заключила лицензионное соглашение с Dolby Laboratories
Компания Tektronix заключила договор с Dolby Laboratories, дающий ей право на разработку и продажу MTS
|21.04.1999
Sun и Tektronix заключили соглашение об интеграции видеокодировщика M2Trillium с серверами и другими продуктами Sun
Компании Sun Microsystems и Tektronix заключили договор об интеграции аппаратного средства кодирования видео телевизионного качества M2Trillium от Tektronix с серверами Sun Enterprise, ОС Solaris и программной плат
|19.04.1999
Print House провела семинар по новым продуктам Apple, Tektronix и QMS
Компания Print House провела в пятницу семинар, посвященный новым продуктам Apple, Tektronix и QMS. Речь на нем шла об особенностях компьютеров Power Macintosh и iMac, скоростных характеристиках передачи данных по шине Fire Wire, преимуществах USB-интерфейса, реализованной в
|09.04.1999
DPI начинает авторизацию дилеров Tektronix в России
Компания DPI Group, эксклюзивный дистрибутор цветных принтеров Tektronix в России, объявила программу авторизации дилеров. Авторизация первых партнеров по этой программе состоится на выставке Comtek'99 22 апреля на стенде DPI.
|07.04.1999
DPI Group объявила новую программу для лазерных принтеров Tektronix
Компания DPI Group, официальный дистрибутор Tektronix в России, объявила сегодня о начале действия новой программы по продвижению принтеров Tektronix. В ее рамках будет предложена бесплатная модернизация каждого покупаемого черно-
|24.03.1999
Tektronix провела тренинг для дилеров по новым моделям своих принтеров
На прошлой неделе в помещении DPI Group прошел тренинг по продуктам Tektronix для специалистов отделов продаж дилерских компаний. Обучение проводилось по новым моделям принтеров Phaser 740, Phaser 780 и Phaser 840, а также по решениям Tektronix в области
|05.03.1999
Открылся сайт Tektronix
Компания DPI group, официальный дистрибутор Tektronix в России, объявила о том, что с 1 марта 1999 года заработал сайт http://www.tektronix.ru. Он содержит информацию о компании Tektronix и ее партнерах на российском рынке,
|20.01.1999
Tektronix объявила о поддержке евро
Компания Tektronix Inc. объявила о возможности ведения клиентами операций в новой европейской валюте е
|20.01.1999
Tektronix отменила обязательность авторизации реселлеров в США для новых моделей своих цветных принтеров
Компания Tektronix Inc. отменила необходимость авторизации реселлерам в США для нового модельного ряда
