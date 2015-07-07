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Xerox DocuPrint
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 71
Xerox DocuPrint и организации, системы, технологии, персоны:
|Grafimex - Графимэкс ТПК 1 1
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 1
|Heidelberg 11 1
|Судебная власть - Judicial power 2483 2
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
|U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 513 1
|Симонов Игорь 103 2
|Mulcahy Anne - Малкахи Энн 12 1
|Жикулин Павел 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 3
|PC Magazine - PCMag 103 3
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.