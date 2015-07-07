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Xerox DocuPrint

СОБЫТИЯ

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07.07.2015 «Сибмэйл» оптимизировала биллинговую печать с установкой Xerox Nuvera 288 2
20.04.2010 Информационный центр персонифицированного учета купит расходные материалы для принтеров 1
17.02.2010 «Информационный центр персонифицированного учета» выбрал поставщика услуг по техобслуживанию печатного оборудования 1
15.01.2010 «Информационный центр персонифицированного учета» заказывает техобслуживание печатного оборудования 1
20.07.2006 Xerox представил новый принтер формата A3 2
19.11.2002 Началась выставка "Полиграфинтер-2002" 1
09.07.2002 Xerox представил новое семейство высокопроизводительных принтеров 4
22.04.2002 Xerox обещает "переломный момент в мире полиграфии" 1
03.04.2002 Xerox обновила линейку своих продуктов 1
28.03.2002 Xerox открыла информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru 3
06.02.2002 "ПРОМТ" начал новую маркетинговую акцию 1
05.07.2001 Xerox подвел итоги первого полугодия 2001г. 1
10.05.2001 Xerox объявила о начале продаж струйного принтера DocuPrint C7 в России 3
19.04.2001 Xerox объявила о начале продаж двух новых аппаратов высокоскоростной черно-белой и цветной печати в России 6
28.02.2001 Xerox представила новые модели высокопроизводительных принтеров 2
31.01.2001 "Ксерокс (СНГ)" объявила результаты финансового 2000 года 1
17.11.2000 Xerox и Compaq разработали систему передачи данных с компютера на принтер с помощью технологии Bluetooth 1
10.11.2000 Xerox начала поставки лазерного принтера DucuPrint Р1210 на российский рынок 3
28.09.2000 Xerox выпустила струйный принтер DocuPrint C8+ 7
19.09.2000 Xerox представила новый лазерный принтер 2
18.05.2000 Dell начнет продажу офисных принтеров Xerox 1
12.04.2000 Xerox вывела на российский рынок сетевые принтеры серии N со скоростью до 40 стр/мин. 1
25.02.2000 Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших" 1
25.02.2000 Состоялось вручение премий журнала "PC Magazine" "Россия: лучшие из лучших" 1
16.02.2000 Xerox объявила о выпуске нового семейства лазерных принтеров для рабочих групп 1
16.12.1999 Xerox увеличивает отпускные цены на некоторые свои продукты 1
26.10.1999 Xerox сокращает цену цветных лазерных принтеров до $1,995 и предлагает бесплатный струйный принтер при покупке монохромного сетевого принтера 4
09.09.1999 Xerox представляет на российском рынке новые модели лазерных принтеров 5
08.09.1999 Компания Xerox выиграла судебный процесс у Hewlett-Packard 2
16.08.1999 Xerox празднует победу над Hewlett Packard 1
09.08.1999 Xerox использует в своих принтерах языковые интерпретаторы Xionics 2
13.04.1999 RSI запускает очередную дилерскую программу 1
03.02.1999 Xerox снижает цены на свои цветные струйные принтеры серии DocuPrint 1
12.11.1998 Xerox начинает продажи в России персональных лазерных принтеров 4

Публикаций - 35, упоминаний - 71

Xerox DocuPrint и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 27
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 8
HP - Hewlett-Packard 3662 6
HP Inc. 5876 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Fortive - Tektronix 50 3
СФР - ПФР - ИЦПУ - Информационный центр персонифицированного учета 11 3
Intel Corporation 12787 2
ViewSonic 325 2
VAIO 475 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
MICS Distribution Company - МИКС дистрибьютерская компания 20 2
Caramail 11 1
НИССА Центрум - НИССА Инжиниринг - NISSA Engineering 4 1
Dell EMC 5172 1
Apple Inc 13095 1
Dell Technologies - Dell Computer 2210 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Canon 1437 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Yahoo! 3726 1
Promt - Промт 321 1
OKI - ОКИ Системс Рус 174 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
МакЦентр - MacCentre 171 1
Agfa Gevaert 68 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 1
Терем 67 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 1
Körber Group - Körber Process Solutions - Korber Papelink 1 1
Xerox Office Printing Business - Xerox Office Services 4 1
А1 ТИС - A1 TIS 8 1
Grafimex - Графимэкс ТПК 1 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 1
Heidelberg 11 1
Судебная власть - Judicial power 2483 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 513 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6201 30
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 17
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3635 9
Принтер струйный - Inkjet printer 737 9
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1421 8
Принтер - скорость печати 590 6
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок - ксерокопии 457 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3882 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8559 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10562 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15382 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27244 3
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1417 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16027 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12111 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2902 3
Оцифровка - Digitization 5154 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3792 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35903 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33265 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13652 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 868 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2345 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1012 2
HRM - Расчет отпуска 843 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4850 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7899 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64503 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22466 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10256 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28106 1
Принтер - POD - Print on Demand - Печать по требованию - Издательство по требованию - Облачная печать - Cloud printing 8 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1246 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13876 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4363 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2140 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29592 1
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 6
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 5
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 5
Xerox DocuTech 9 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 3
Xerox MaiLinx Remote Internet Printing 2 2
HPE NetServer 42 2
HPE Compaq DeskPro 11 2
Promt Internet Translation Server 29 2
AMD - ATI RAGE - ATI RAGE Mobility 60 2
OKI OkiPage 12 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 2
Intel x86 - архитектура процессора 2142 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 351 2
HPE ProLiant 408 2
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Intel Pentium III 782 2
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 2
Rover - RoverBook 156 2
Samsung SyncMaster 71 2
HP 3Com - 3Com Router - 3Com Courier 5 2
Seiko Epson Stylus 149 2
Adobe PostScript 117 2
Acer Altos 32 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
HP DeskJet 66 2
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 2
Xerox - Lexmark Optra 15 2
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 2
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 2
Casio Cassiopeia Pocket PC 38 2
Toshiba Portege 98 2
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 1
Xerox Creo Spire 1 1
Promt Translation Suite - Promt Translation Office 13 1
Xerox CentreWare Web Printer Administration - Xerox CentreWare IS - Xerox CentreWare Internet Services 11 1
Apple iMac - Серия моноблоков 467 1
Симонов Игорь 103 2
Mulcahy Anne - Малкахи Энн 12 1
Жикулин Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14782 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47374 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54544 3
Европа 24912 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19428 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 3
Россия - СФО - Новосибирск 4850 3
Беларусь - Минск 703 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 632 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 287 3
Украина - Киев 1151 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19008 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13773 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5898 1
Канада 5063 1
Германия - Федеративная Республика 13168 1
Африка - Африканский регион 3634 1
Ближний Восток 3142 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1933 1
США - Иллинойс - Чикаго 440 1
Великобритания - Бирмингем 101 1
США - Миссури - Канзас-Сити 107 1
США - Канзас - Вичита 7 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12236 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8182 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27108 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5541 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 188 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53148 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2857 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3291 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3136 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1576 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1812 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 3
PC Magazine - PCMag 103 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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