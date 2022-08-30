MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation

Вместо Apple и Iiyama. Xiaomi начала продавать в России редкий монитор для профессионалов одажи монитора 4K Monitor 27, создававшегося для специалистов в области графики. Новинку можно считать своего рода заменой профессиональным мониторам Apple, ушедшей из России в марте 2022 г. Компания Iiyama, известная своими мониторами для дизайнеров и художников, пока не уходила из России, но поставки приостановила. В российской рознице ее мониторов почти не осталось. Мониторы – не основно

Merlion займется поставкой мониторов и видеопанелей iiyama в Россию Компания Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, игрок рынка VAD-дистрибуции, и японская корпорация iiyama, игрок рынка высококачественных мониторов, подписали дистрибьюторское соглашение. Как сообщили CNews в Merlion, по его условиям российская компания c августа 2015 г. начала поставлять в

Iiyama представила 22-дюймовый монитор XU2290HS-B1 на основе IPS-матрицы Корпорация Iiyama представила 22-дюймовый дисплей XU2290HS-B1 на основе IPS-матрицы. Новая модель подойд

Iiyama представила 27-дюймовый монитор с IPS-экраном Корпорация Iiyama представила 27-дюймовую панель XUB2790HS-B1 с экраном типа IPS. Устройство предназначе

iiyama предлагает 46-дюймовый сенсорный монитор для бизнеса и учебных заведений Корпорация iiyama, японский производитель мониторов, представила профессиональный дисплей TH4664MIS-1. Н

iiyama радует корпоративных клиентов большим сенсорным дисплеем Компания iiyama представила на рынке сенсорный дисплей TH5563MIS. iiyama TH5563MIS основан на м

Iiyama выпускает 27-дюймовый монитор на AH-IPS Производитель высококачественных мониторов компания Iiyama представила на рынке модель XB2776QS. Iiyama XB2776QS базируется на матрице AH-

iiyama представила новый 23-дюймовый монитор с IPS-матрицей Корпорация iiyama представила на российском рынке 23-дюймовый монитор ProLite XB2380HS-1. Монитор оснащен широкоформатным IPS дисплеем, который точно передает самые тонкие оттенки цветов и отличается широ

Iiyama представила профессиональный монитор ProLite X2775HDS-B1 Корпорация iiyama показала на российском рынке монитор ProLite X2775HDS-B1, созданный на базе технологии VA Panel. Он позволяет добиться высокого качества при выводе как 24-х битовых True Colour, так и че

Iiyama представила монитор X2377HDS в линейке ProLite Компания iiyama выпустила новый IPS-монитор в линейке ProLite. Им стала модель X2377HDS со светодиодной подсветкой. Устройство имеет 23-дюймовую диагональ и поддерживает разрешением Full HD. ProLite X23

Iiyama вывела на российский рынок мониторы ProLite B2475HDS-1 и ProLite Е2475HDS-1 Корпорация iiyama представила на российском рынке новые модели - 23,6-дюймовые мониторы ProLite B2475HDS-1 и ProLite Е2475HDS-1. ProLite B2475HDS-1 отличается от второго дисплеям наличием универсальной по

Iiyama показала доступный широкоформатный монитор Корпорация Iiyama представляет на российском рынке широкоформатный монитор с диагональю 20 дюймов и светодиодной подсветкой. ProLite E2008HDS позиционируется как решение для домашнего и офисного использов

Iiyama создала монитор с VA-экраном Компания iiyama представила в России модель монитора ProLite X2472HD с дисплеем типа VA и LED-подсветкой. Новинка обеспечивает соответствующую цветопередачу и контраст для профессиональной работы с муль

Iiyama представила флагманский 24-дюймовый LED-монитор Компания iiyama представить в России свою Full HD-монитор c LED-подсветкой. Модель ProLite E2473HDS-B1 выполнена в черном глянцевом пластике. Новинка оснащена матрицей с диагональю 24 дюйма, родное разр

Iiyama представила новый Full HD монитор ProLite E2410HDS-1 Компания Iiyama представила на российском рынке свой новый продукт - монитор ProLite E2410HDS-1. Размер диагонали новинки равен 24 дюймам, а родное разрешение составляет 1920x1080 пикселей, что делает д

Iiyama ProLite B2712HDS — представитель мониторов бизнес-класса вки наклона монитора в вертикальной плоскости, стандартный комплект входов HDMI, DVI, VGA. Что представляет из себя аналогичная модель бизнес-класса? Правильно, все то же самое, только заметно лучше. Iiyama ProLite B2712HDS - это 27 дюймов диагонали, т.е. практически столько же, сколько у ЖК-телевизора, разрешение Full HD, идеальное для кино и игр, отличная эргономика и прекрасная картинка

Iiyama ProLite E2201W – монитор для дома и души Стоит, вероятно, вспомнить тот факт, что продукция под маркой Iiyama в России всегда пользовалась особой славой, и если в дизайн-бюро у ведущего дизайнера

Iiyama анонсировала ЖК-монитор ProLite E2003WS Японский производитель профессиональных дисплеев, компания Iiyama анонсировала новую модель широкоформатного ЖК-монитора – ProLite E2003WS с 20-дюймовой матрицей, выпускаемого в двух цветовых решениях: белом и черном. Новый ЖК-монитор с длиной диагонал

Iiyama выпускает новую линейку сенсорных ЖК-мониторов Японская корпорация Iiyama, производитель телевизоров и мониторов hi-end-класса, сообщила о выпуске новой линейки сенсорных ЖК-мониторов ProLite для использования вкупе с настольными ПК, сообщает Engadget. Предлож

Iiyama выпустит 17-дюймовый монитор с откликом 2 мс Компания Iiyama объявила о начале производства нового 17-дюймового монитора бизнес-класса с временем отклика матрицы 2 мс. Монитор Pro Lite E431S-W6S способен отображать разрешение до 1280 х 1024 точек,

Iiyama представила новый 19-дюймовый ЖК-монитор Компания Iiyama Electric представила очередную новинку из серии «умных» мониторов — 19-дюймовую м

Iiyama представила сверхбыстрые мониторы Компания Iiyama объявила о начале производства ЖК-мониторов со временем отклика 2 мс. Модели Pro Lite E1700S-2 и E1900S-2 с размерами диагоналей 17 и 19 дюймов соответственно поступят в продажу в октябр

Iiyama создал мониторы со сверхмалым временем отклика Компания Iiyama выпустила два 17-дюймовых ЖК-монитора со сверхмалым временем отклика, составляющим всего 2 мс (Gray to Gray). Модели ProLite E431S-6 и ProLite E431S-В6 отличаются только цветом. #gallery

IIYAMA продолжает расширять линейку LCD-мониторов Компания IIYAMA Electric объявляет о начале производства двух новых моделей LCD-мониторов — 17-дю

IIYAMA начинает производство новых мониторов Японская компания IIYAMA объявила о начале производства двух новых моделей LCD-мониторов – 17-дюймового Pro Lite E1700S и 19-дюймового Pro Lite E1900S. 17-дюймовый монитор IIYAMA Pro Lite E1700S Время отк

В России начались продажи новых ЖК-телевизоров Iiyama Компания Iiyama объявила о начале продаж в России 30-дюймового LCD-телевизора E-yama 30TE2W, анонсированного в начале апреля. 30-дюймовый LCD-телевизор E-yama 30TE2W E-yama 30TE2W поддерживает форматы э

Iiyama начала продажи мониторов с датчиками присутствия Новый 19" LCD-монитор iiyama Pro Lite X486S от компании Iiyama Electric Corporation (Япония) появился в прод

iiyama Pro Lite E385 - минимализм на рабочем столе Дистрибьюторская компания Erimex вывела на рынок России новый 15-дюймовый ЖК-монитор бизнес-класса Pro Lite Е385. Эта модель пополнила ряд 15-дюймовых мониторов iiyama. Новый монитор бизнес-класса от iiyama совмещает в себе высокие технические параметры и привлекательный внешний вид. Корпус Pro Lite Е385 цвета слоновой кости воплощает концепцию

iiyama выпустила новый ЖК-монитор с функциями телевизора Компания iiyama Electric Corporation расширила модельный ряд ЖК-мониторов с функцией ТВ. На сей раз на

iiyama покоряет новые вершины Продолжая совершенствовать модели ЖК-мониторов, японская компания iiyama Electric Corporation (iiyama - "Маленькая гора") фактически объявила о начале э

Iiyama расширила модельный ряд ЖК-телевизоров Компания Iiyama расширила модельный ряд ЖК-телевизоров и анонсировала модели для использования дома и в качестве информационных дисплеев. Для использования в офисе iiyama предлагает модели ProLit

iiyama представила монитор класса hi-end Компания iiyama Electric Corporation представила новый 17-дюймовый монитор Pro Lite H430, созданный на

iiyama представила недорогой ЖК-телевизор Дистрибьюторская компания «Графитек» сообщила, что компания iiyama выпустила новый плоский ЖК-телевизор с диагональю 20,1 дюймов, доступный для офисного и домашнего потребителя. Эта модель занимает гораздо меньше места, чем любой сравнимый с ней ЭЛТ-тел

iiyama выпустила новый профессиональный ЭЛТ-монитор Японская компания iiyama сообщила о выпуске новой модели монитора iiyama MS103DT c диагональю 21 дюйм на трубке FST. Новая модель обеспечивает большую площадь изображения и подходит для работы с DTP, CAD/

3 новинки от Iiyama добрались до России Дистрибуторская компания «Графитек» сообщила о том, что на российский рынок выходят 3 новые модели ЖК-мониторов Iiyama: ProLite H540S, ProLite H510 и ProLite E383. Новый монитор высокого класса Iiyama ProLite H540S с диагональю 21,3 дюйма выполнен на основе передовой ЖК-панели IPS со сверх

iiyama ProLite E430T-S – гибрид монитора и телевизора Компания iiyama выпустила новый 17-дюймовый ЖК-монитор со встроенным TV-тюнером - ProLite E430T-S. Новый монитор обладает стильным дизайном и солидными характеристиками: контрастность - 450:1, яркость -

Мониторы iiyama: итоги и перспективы В Санкт-Петербурге прошла партнерская конференция "iiyama в России", организованная дистрибьюторской компанией Erimex. В работе конференции прин

iiyama Pro Lite - ЖК-монитор и ТВ в одном корпусе Компания iiyama Electric Corporation приступила к производству новой серии мониторов - iiyama P