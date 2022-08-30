Вместо Apple и Iiyama. Xiaomi начала продавать в России редкий монитор для профессионалов

В России начались продажи профессионального 4К-монитора Xiaomi с экраном 27 дюймов. Новинка может заменить аналогичные решения ушедшей из России Apple. В мониторе реализовано множество дополнительных возможностей – встроенная док-станция, функция 90-ваттного зарядного устройства, а также подставка с широким спектром настроек расположения дисплея в пространстве.

Профессиональный монитор Xiaomi

Компания Xiaomi начала российские продажи монитора 4K Monitor 27, создававшегося для специалистов в области графики. Новинку можно считать своего рода заменой профессиональным мониторам Apple, ушедшей из России в марте 2022 г. Компания Iiyama, известная своими мониторами для дизайнеров и художников, пока не уходила из России, но поставки приостановила. В российской рознице ее мониторов почти не осталось.

Мониторы – не основной продукт Xiaomi, хотя она, как сообщал CNews, выпускает их на протяжении последних нескольких лет. В России компания концентрируется на смартфонах и домашней технике, а также на смарт-ТВ. На момент выхода материала российская линейка мониторов Xiaomi на ее официальном сайте состояла из четырех моделей – двух базовых с разрешением Full HD и одной игровой с экраном Quad HD (2К). Также несколько мониторов есть у Redmi – дочернего бренда Xiaomi.

Новый монитор Xiaomi стоит как ее же флагманские смартфоны

Замыкает квартет новый 4K Monitor 27 – пока единственный в России монитор Xiaomi с разрешением Ultra HD или 3840х2160 пикселей. В рознице новинка стоит 45 тыс. руб. против 13 тыс. руб. и 17 тыс. руб. за базовые модели на 24 и 27 дюймов соответственно. Игрового 27-дюймового монитора на 30 августа 2022 г. в наличии не было.

Основные параметры

Экран монитора Xiaomi 4K Monitor 27 при диагонали 27 дюймов и разрешении 4К располагает пиковой яркостью на уровне 400 нит и базовой контрастностью 1000:1. Параметры расширенной контрастности Xiaomi не раскрывает.

В основе монитора лежит классическая матрица IPS с углами обзора 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. На частоту обновления Xiaomi упор не делала, и потому экран поддерживает лишь стандартные 60 Гц. Это результат позиционирования модели – 4K Monitor 27 не является игровым монитором, а в графических редакторах повышенная частота обновления не требуется.

Монитор можно использовать для подключения различной периферии

Время отклика матрицы в данном случае составляет 6 мс, что тоже относится к позиционированию и направленности на профессионалов, а не на геймеров. Экран имеет соотношение сторон 16:9 и способен отображать 1,07 млрд оттенков. Шаг точки составляет 155,4 мкм по высоте и ширине.

Дисплей демонстрирует 99-процентный охват цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB. Также для него характерен 100-процентный охват sRGB. Есть поддержка HDR, а также цветовая сертификация Pantone, за счет которой обеспечивается точность цветопередачи дельта E<1.

Дополнительные бонусы

Не умея обновлять изображение с частотой более 60 раз в секунду, новый монитор Xiaomi располагает другими особенностями. Многие из них скрыты в комплектной подставке.

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Пользователь может настроить высоту расположения экрана 4K Monitor 27 – он может подниматься на 120 мм. Также доступна регулировка угла наклона вперед/назад в диапазоне от -5 до 21 градусов.

Комплектная подставка дает максимальную свободу пользования монитором

Помимо этого, дисплей можно вращать влево и вправо на 33 градуса. А для тех, кто часто работает с вертикальными изображениями или видеороликами, доступна возможность 90-градусного наклона дисплея вбок – из ландшафтного режима в портретный и обратно.

Все эти опции возможны только при настольном монтаже. Монитор также можно повесить на стену, но в этом случае количество регулировок сильно уменьшится.

Зарядное устройство со встроенным экраном

Новый монитор Xiaomi может выполнять роль быстрого зарядного устройства – вплоть до 90 Вт по встроенному в него интерфейсу USB-C. Также новинку можно использовать в качестве док-станции – на заднюю панель вынесено два порта USB-C для подключения периферии, плюс есть отдельный вход под наушники или настольную акустику. Все это работает при первоначальном соединении с ПК по USB-C. Необходимый для этого кабель входит в комплект поставки. Реализовано все это с целью уменьшения количества проводов и более быстрого подключения ПК или ноутбука. К примеру, если в компании реализована концепция BYOD (bring your own device), то работники могут работать на своих домашних ноутбуках и при приходе в офис подключать их по одному-единственному кабелю к монитору – вся остальная периферия будет подключена заранее.

Все интерфейсы выведены на заднюю панель и скрываются под крышкой на магнитах

Видеосигнал на монитор можно подать, помимо USB-C, на один из двух разъемов HDMI 2.1. Наряду с ними есть и более современный интерфейс DisplayPort 1.4.