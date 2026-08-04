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Adobe RGB Рабочее цветовое пространство

СОБЫТИЯ

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04.08.2026 Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт 1
25.05.2026 На российском рынке дебютировал Acer ProCreator PE320QXT 1
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем 1
28.04.2026 Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM 1
28.01.2026 На российском рынке представлен профессиональный монитор Acer ProCreator PE320QKX с QD‑OLED 2
19.12.2025 В России появился монитор с сенсорным экраном Acer ProCreator PE270XT 2
05.12.2025 На российском рынке доступен монитор Acer Nitro ED343CURJ0 1
06.11.2025 «Репропарк» выбрал мониторы «Гигант» для производственных задач 1
27.10.2025 «Гигант Комплексные системы» представила 27-дюймовый профессиональный монитор G-View27 Repro Edition 1
08.09.2025 Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40% 1
27.03.2025 Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM 1
12.03.2025 Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг 1
14.02.2025 Знаменитый в России производитель ТВ ломает рынок мониторов. Вышли супердешевые модели с топовыми характеристиками и экраном mini-LED 1
12.02.2025 Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж 1
21.01.2025 Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж 1
20.12.2024 Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру 1
11.12.2024 Nitro XV345CURX: огромный геймерский UWQHD-монитор на изогнутой VA-матрице с частотой обновления 240 Гц 1
05.12.2024 Лучшие ноутбуки для работы с фото и видео: выбор ZOOM 2
29.11.2024 Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3 2
25.10.2024 Монитор Acer Nitro XV275K с развитыми геймерскими характеристиками 1
19.09.2024 Игровой UHD-монитор AOPEN Fire Legend XV5 с частотой обновления до 160 Гц 1
29.08.2024 Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса 1
02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном 1
19.07.2024 Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки 1
06.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro 1
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16 1
16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM 2
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM 1
30.08.2022 Вместо Apple и Iiyama. Xiaomi начала продавать в России редкий монитор для профессионалов 1
23.08.2022 ViewSonic объявляет о выходе монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra, 1
08.07.2022 ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra 1
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
17.01.2022 ViewSonic выпускает линейку мониторов Elite с технологией подсветки Mini-LED 1
25.11.2021 LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro 1
19.08.2021 Acer представила в России новые игровые мониторы Nitro XV2 1
23.06.2021 Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM 1
19.04.2021 Acer представила монитор ConceptD CP5271UV. Цена. Фото 1
17.03.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото 1

Публикаций - 151, упоминаний - 158

Adobe RGB и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 57
Acer Group - Acer Inc 2776 49
Intel Corporation 12811 40
Adobe Systems 1597 30
HP Inc. 5883 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 21
Samsung Electronics 11064 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
Dell EMC 5180 17
Lenovo Group 2446 17
Apple Inc 13154 14
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 12
LG Electronics 3735 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
Sony 6739 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 8
Seiko Epson Corporation 908 7
Wacom 143 6
Bang&Olufsen - B&O 148 6
Huawei 4676 6
Canon 1439 6
Microsoft Corporation 25775 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
ViewSonic 325 5
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 4
VAIO 475 4
Philips 2099 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Leica Camera 282 3
AOC 113 3
TÜV 77 3
Nikon 646 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 3
Eizo 28 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Razer Inc 88 3
Fujitsu 2105 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
TÜV Rheinland Group 181 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Ducati 12 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Beko - Beko Electronics 83 1
101Hotels.com 456 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 90
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1215 84
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 83
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 74
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 73
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 73
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 65
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 60
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 60
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 56
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 54
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 47
Контрастность 3042 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 37
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 36
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 36
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 35
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 34
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 32
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 32
DDR - Double data rate 3083 31
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 31
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 29
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 502 26
VESA DisplayHDR 105 24
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 23
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 22
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 22
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 21
Наушники - Headphones 4478 20
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 19
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 19
Intel Core - Семейство процессоров 1251 34
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 32
Nvidia Quadro GPU 279 26
Apple iPhone 6 4861 26
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 24
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 20
Nvidia G-Sync 175 19
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 19
Pantone Validated 80 18
Nvidia GeForce GTX 525 17
Microsoft Windows 10 1938 17
Acer ConceptD 34 16
Intel Core i - Cерия процессоров 534 15
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 15
Microsoft Windows 16882 14
Acer Predator 224 14
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 13
Apple MacBook Pro 559 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 11
HP DreamColor 23 10
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 10
Dolby Vision 282 10
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 10
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 41 9
Dell UltraSharp 48 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 9
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 9
Adobe Photoshop 804 9
Acer ComfyView 102 8
Acer VisionCare 84 8
Acer Flickerless 79 8
HP EliteBook - серия ноутбуков 84 8
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 81 7
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 7
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 7
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 116 7
Microsoft Windows Hello 210 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 7
Acer Swift - Серия ноутбуков 85 7
Chien Victor - Виктор Чиен 5 3
Гордеева Анна 36 2
Karaoglu Faik - Караоглу Фаик 3 2
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
Семикин Сергей 12 2
Кузнецов Андрей 115 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Дорофеев Алексей 11 1
Шмыков Николай 9 1
Граф Аркадий 25 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Pette Bob - Пэтт Боб 10 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Газаров Артур 77 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Леонов Юрий 3 1
Маслин Максим 3 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Емельянов Андрей 5 1
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 22 1
Yanke Keith - Янки Кейт 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Япония 13807 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Южная Корея - Республика 7052 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
США - Калифорния 4829 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индия - Bharat 5869 2
Америка - Американский регион 2206 2
США - Нью-Йорк 3180 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Япония - Токио 1020 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Китай - Шаньдун - Циндао 24 1
Испания - Валенсия - Аликанте 42 1
Япония - Осака 145 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Германия - Берлин 732 1
Китай - Шанхай 833 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 17
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 16
Ergonomics - Эргономика 1755 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 4
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Английский язык 7030 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 2
Дневной свет - Дневное освещение 146 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Литий - Lithium - химический элемент 663 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
GizmoChina 171 1
Electronista 166 1
NE Asia Online 313 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
Samsung Forum 14 2
Adobe MAX 11 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
FPD International 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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