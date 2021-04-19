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Acer представила монитор ConceptD CP5271UV. Цена. Фото

Техника

Acer представила новый монитор из популярной линейки для профессионального творчества ConceptD. 27-дюймовая модель CP5271UV отличается высоким разрешением, качественной заводской настройкой цветопередачи и наличием всех необходимых технологий для комфортной работы с двухмерной и трёхмерной графикой или видео. Также монитор подходит для отдыха и развлечений благодаря высокой частоте обновления и поддержке игровой технологии FreeSync, а зрение пользователя защищает целый комплекс технологий VisionCare 1.0.

Главным назначением устройств линейки ConceptD является работа с графикой и создание различных типов контента. Для такого творчества крайне важно высокое разрешение и детализация изображения, поэтому 27-дюймовый экран CP5271UV поддерживает современное разрешение 2560x1440 пикселей. Матрица IPS с технологией Agile Splendor обеспечивает отличную яркость (до 600 нит) и широкие углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали. Также за высокую яркость и контрастность картинки отвечает технология VESA DisplayHDR 600. Благодаря её использованию любое изображение, насколько бы оно ни было ярким или затемнённым, сохранит максимальный уровень деталей.

Ещё одним важным фактором для решения творческих задач является качество цветопередачи. Мониторы CP5271UV проходят крайне точную заводскую калибровку с Delta E<1 и охватывают 99% цветовой гаммы Adobe RGB. Это значит, что все оттенки на экране будут выглядеть естественно, а переходы между ними — плавными и незаметными. А за качество цветопередачи при печати отвечает сертификат Pantone Validated. Его наличие подтверждает, что то, что пользователь видит на экране, не отличается от того, как будет выглядеть готовая полиграфическая продукция.

Внешний вид профессиональных мониторов не должен отвлекать от их функций, чтобы пользователь мог сосредоточиться на изображении и спокойно работать или заниматься творчеством. Исходя из этой идеи, в CP5271UV дизайн выдержан в современном, но максимально нейтральном стиле. Тонкая серебристая стойка с подставкой «под дерево» подчёркивает 27-дюймовый практически безрамочный экран, а съёмный козырёк помогает отсечь всё лишнее. Также дизайнеры Acer позаботились о том, чтобы рабочее место пользователя оставалось максимально свободным от лишних кабелей и адаптеров. Все необходимые гаджеты и накопители можно подключить прямо к USB-хабу монитора, а вместо внешних колонок предлагается использовать встроенные 4-ваттные динамики. Ещё один шаг к комфортному рабочему месту помогает сделать эргономичная стойка. В CP5271UV она поддерживает возможность изменения высоты экрана над столом, наклона и поворота, а также перевода в портретный режим. А наличие виджета Acer Display Widget позволяет получить доступ ко всем настройкам изображения и цветопередачи буквально по нажатию одной клавиши на корпусе монитора.

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27-дюймовый монитор Acer ConceptD CP5271UV

Для подключения к системе в мониторе есть сразу 2 порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.4, 4 разъема USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C для подзарядки гаджетов.

Для работы с трёхмерной графикой и видео необходимо, чтобы монитор поддерживал высокую частоту смены кадров. Поэтому в CP5271UV она достигает 170 Гц (в режиме разгона) при времени отклика всего в 0,7 мс, а технология FreeSync помогает избавиться от шлейфов и разрывов картинки. Такой набор характеристик позволяет не только эффективно работать, но и с удовольствием расслабляться за любимыми играми, чтобы отдохнуть от творчества.

Не меньшую заботу проявляют конструкторы Acer и по отношению к зрению пользователей. За его защиту отвечают технологии VisionCare 1.0, которые помогают бороться с усталостью глаз, снижая уровень мерцания экрана, устраняя блики на экране и вредное излучение из синей части спектра света и понижая максимальную яркость картинки при плохом освещении.

Монитор ConceptD CP5271UV уже появился в продаже в официальном магазине и на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 74990 руб.

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