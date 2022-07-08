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ViewSonic выпустила монитор ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra

Компания ViewSonic Corp., поставщик продукции для визуального представления информации, объявляет о выходе профессионального монитора ColorPro VP2786-4K с сертификатом Fogra. Новое устройство на 100% охватывает цветовое пространство Adobe RGB, обеспечивая реалистичную цветопередачу на всех цифровых и печатных носителях. Монитор оптимизирован для работы с новейшим программным обеспечением ColorPro Sense, которое автоматически предлагает комбинации оттенков из библиотеки цветов Pantone, которые лучше всего передают видение дизайнера. Помимо этого, устройство оснащено колесом ColorPro Wheel для интуитивного управления цветом и его мониторинга. Об этом CNews сообщили представители ViewSonic.

«Фотографам, дизайнерам печатной продукции и колористам необходима точная передача цвета для наилучшей реализации их видения. Именно поэтому мы предлагаем решения, которые гарантируют наилучшее воспроизведение готовых изображений, — отметил Оскар Лин, генеральный директор подразделения мониторов ViewSonic. — Аппаратная часть и программное обеспечение монитора ColorPro VP2786-4K поднимают на новый уровень управление реалистичными цветами. В результате создатели контента обретут большую свободу в разработке внешнего вида своих изображений».

Монитор ColorPro VP2786-4K отличается охватом цветового пространства Adobe RGB на 100% для точной передачи расширенного спектра реалистичных оттенков. Охват цифрового пространства DCI-P3 на 98% открывает для экспериментов широкий спектр цветов кинематографического качества. Глубина «реального» цвета 10 бит обеспечивает создателям контента более 1 млрд оттенков.

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ColorPro VP2786-4K

Сертификат Fogra гарантирует, что монитор ColorPro VP2786-4K обеспечит соответствие изображения на экране его печатной копии. Цвета будут единообразно представлены на всех печатных материалах, в том числе бейджах, канцелярских товарах, упаковке и рекламной продукции.

Монитор поддерживает новейшее программное обеспечение ColorPro Sense. Программное обеспечение автоматически рекомендует создателям контента несколько альтернативных палитр из библиотеки цветов Pantone. Пользователи могут делиться своими палитрами с коллегами.

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Помимо этого, к монитору прилагается колесо ColorPro Wheel с линзой и поворотным механизмом для интуитивной калибровки цвета, управления экранным меню и программными пакетами Adobe Creative и Capture One. Съемный защитный козырек на магнитах мгновенно убирает нежелательные блики для лучшей концентрации на работе.

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Компания ViewSonic была основана в Калифорнии и является поставщиком продуктов для визуального представления информации, присутствуя более чем в 100 странах по всему миру.

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