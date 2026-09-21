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Создана точная копия Photoshop, за которую не надо платить. Она «весит» всего 8 МБ

Разработан графический редактор Compositor, представляющий собой клон Adobe Photoshop. Он «весит» всего 8 МБ против нескольких гигабайт дистрибутива Photoshop, распространяется бесплатно, а его код полностью открыт. Автор проекта – бывший дизайн Apple, также успевший поработать в Google. Приложение обладает всеми основными возможностями Photoshop, но работает только под macOS.

Прямая угроза Adobe

В Сети опубликован новый графический редактор Compositor, по своим возможностям почти не уступающий Adobe Photoshop. Автор проекта – бывший дизайнер и разработчик Apple и Google Робби Тилтон (Robbie Tilton), работавший над умными очками Google Glass и шлемом виртуальной реальности Apple Vision Pro. Эти аппаратные устройства полностью провалились в продаже.

Свое новое программное творение Тилтон напрямую позиционирует как аналог Adobe Photoshop, а заодно и его альтернатив. «Adobe Photoshop стоит слишком дорого, а такие программы, как GIMP, кажутся мне непривычными, из-за чего теряется рабочий ритм. Именно поэтому я создал Compositor», – говорится в официальном заявлении Тилтона.

Для всех и в то же время нет

Compositor распространяется на полностью бесплатной основе. Скачать его дистрибутив, который «весит» всего около 8 МБ, можно с сервиса GitHub. После установки утилита занимает в памяти ПК около 14 МБ. К моменту выхода материала она была обновлена до версии 1.1.8, датированной 21 сентября 2026 г. Для сравнения, дистрибутив Photoshop «весит» в тысячи раз больше – несколько гигабайт.

Код Compositor написан на языке Swift.

com6.jpg

robbietilton.com
Интерфейс Compositor

Абсолютная бесплатность открывает возможность опробовать Compositor буквально каждому пользователю ПК, в том числе и заядлым нелюбителям платить за софт. Но есть и другие ограничения – к концу сентября 2026 г. редактор существовал исключительно в версии под macOS.

Иначе говоря, Compositor пока невозможно нативно запустить на ПК и ноутбуках под управлением Windows и Linux, версий для мобильных систем Android и iOS у него тоже нет. Однако код программы полностью открыт – не исключено, что сторонние разработчики попытаются исправить этот недочет, или же за него возьмется сам Тилтон. Программа доступна в виде дистрибутива .dmg, а также в виде исходников. Для их сборки потребуются macOS 26 Tahoe и Xcode 26 или новее.

«Моей целью было создание полнофункционального графического редактора с полностью открытым исходным кодом, доступного бесплатно. Я сам использую Photoshop для композитинга и постобработки, поэтому Compositor спроектирован с учетом этого рабочего процесса и оснащен всеми инструментами, необходимыми для создания безупречного итогового изображения. Поскольку проект имеет открытый исходный код, вы можете скачать проект Xcode и добавлять, удалять или изменять любые функции, адаптируя программу под свои задачи», – пишет Тилтон.

Все, что необходимо

Несмотря на крошечный «вес», Compositor располагает всеми основными возможностями современных графических редакторов. Это далеко не базовый Microsoft Paint – здесь есть даже полноценная поддержка слов, их масок, прозрачности и объединения.

Программа позволяет по-всякому трансформировать исходное изображение – перемещать, масштабировать, поворачивать, отражать и пр. Есть возможность менять размер холста.

com61.jpg

Страница Compositor на GitHub

В наличии все стандартные инструменты рисования, включая кисть, у которой можно настраивать прозрачность, размер и жесткость. Если нужны прямые линии, то их можно рисовать с нажатой клавишей Shift на клавиатуре.

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Присутствует инструмент «Штамп» для клонирования участков изображения, притом с поддержкой всех слоев. Инструмент «Размытие» тоже реализован, наряду с инструментами «Градиент», «Фигура» и «Текст».

В Compositor есть поддержка фильтров изображения, а также различные алгоритмы коррекции – кривые, цветовой тон, насыщенность, экспозиция и многое другое. Также в одном окне можно открывать сразу несколько изображений – они будут выглядеть как вкладки в браузере.

Редактор поддерживает импорт изображений в форматах JPEG, PNG, HEIC и TIFF, а также экспорт в JPEG. А чтобы возможности Compositor было проще освоить, Тилтон создал систему горячих клавиш, аналогичную той, что применяется в Photoshop.

Геннадий Ефремов

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