«Гигант Комплексные системы» представила 27-дюймовый профессиональный монитор G-View27 Repro Edition

Компания «Гигант Комплексные системы» объявила о выпуске нового 27-дюймового монитора G-View27 Repro Edition, разработанного для профессионалов, которым важно абсолютное качество изображения, точность цветопередачи и надёжность оборудования.

«Когда мы начали этот проект, перед нами стояла амбициозная цель — создать монитор, который сможет конкурировать с лучшими мировыми решениями не за счёт маркетинга, а за счёт инженерного качества. Мы глубоко погрузились в физику подсветки, протестировали десятки конфигураций матриц и электроники, чтобы добиться идеальной равномерности и точности цвета. G-View27 Repro Edition — это не просто продукт, а результат системного подхода, в котором каждая деталь подчинена одной задаче: дать профессионалу изображение, которому он может доверять без компромиссов», — отметил Сергей Семикин, генеральный директор компании «Гигант Комплексные системы».

G-View27 Repro Edition оснащён панелью с разрешением 3840×2160 (UHD), обеспечивающей исключительную чёткость изображения и комфортную работу с контентом любой сложности. Повышенная плотность пикселей позволяет различать мельчайшие элементы графики и текста, сохраняя точность при масштабировании и многозадачной работе. Такой уровень детализации создаёт профессиональное рабочее пространство, где всё под рукой — от палитр инструментов до панелей редактирования.

Монитор воспроизводит 99% цветового пространства DCI-P3 и 99% Adobe RGB, что гарантирует достоверность оттенков при работе с современными стандартами печати, дизайна и видео. Заявленная точность цветопередачи ΔE < 2 подтверждает минимальное отклонение от эталонных значений — параметр, необходимый в задачах, где ошибка в цвете недопустима. Используемая IPS-матрица с технологией FRC обеспечивает плавные цветовые переходы и расширенную глубину цвета, приближенную к 10-битным панелям, создавая реалистичное, визуально сбалансированное изображение.

В G-View27 Repro Edition применена подсветка MiniLED с 576 зонами локального затемнения. Такой подход обеспечивает более точное управление яркостью на отдельных участках экрана и выводит контрастность изображения на уровень профессиональных решений для работы с графикой и HDR-контентом. Максимальная яркость в режиме HDR достигает 1000 нит, а типичная в SDR — 450 нит, что обеспечивает комфортное восприятие изображения при любом уровне освещения. MiniLED-подсветка делает чёрный цвет глубже, светлые участки — насыщеннее, а общий динамический диапазон — максимально естественным.

Монитор оснащён регулируемой подставкой с функцией изменения высоты (HAS) и возможностью поворота в портретный режим (Pivot). Такая конструкция обеспечивает оптимальное положение экрана и снижает нагрузку при длительной работе. Для подключения предусмотрены два порта HDMI, DisplayPort и USB Type-C с поддержкой передачи видео и зарядки до 65 Вт, что позволяет подключать ноутбуки и периферийные устройства через один кабель. Наличие аудиовыхода делает использование монитора ещё более универсальным.

Создание G-View27 Repro Edition стало результатом комплексной работы инженерной команды «Гигант Комплексные системы». В процессе исследований и тестирования специалисты компании изучили 27 типов матриц и 12 видов подсветки, чтобы добиться равномерной яркости по всей поверхности и идеальной точности цветового воспроизведения.

Разработка велась с нуля, с учётом специфики профессионального рынка и высоких требований российских пользователей. Особое внимание уделялось стабильности работы, долговечности компонентов и совместимости с современными системами цветокоррекции и калибровки, отмечают в компании.