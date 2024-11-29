Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3

В продажу на российский рынок поступили два выразительных игровых монитора Acer Nitro серии ED3 в широкоугольном формате 21:9. Модели ED343CURH и ED343CURX выполнены в геймерском стиле, с подчеркнутыми RGB-подсветкой линиями дизайна и технологичными VA-матрицами изгибом 1000R для панорамы размахом в 34 дюйма. Цветовой охват – 90% AdobeRGB, разрешение – UWQHD 3440x1440 пикселей и частота обновления – до 240 Гц дополнены поддержкой HDR 10 и современными инструментами защиты зрения VisionCare 2.0.

Основные характеристики новинок Acer Nitro ED343CURH и ED343CURX: диагональ 34 дюйма, изогнутый экран 1000R; разрешение UWQHD 3440x1440; матрица VA; частота обновления 100-240 Гц; время отклика от 0,5 мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 300 кд/м²; отображение 90% Adobe RGB; до 1,07 млрд цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; технологии защиты зрения Acer VisionCare 2.0; подставка с регулировкой по углу наклона -5°/+15°.

Acer Acer Nitro ED3

Модель ED343CURH предлагает 100 Гц частоту обновления с технологией подавления артефактов развертки AMD FreeSync. А ED343CURX готов к испытаниям на скорости отрисовки до 240 Гц с поддержкой стандарта AMD FreeSync Premium.

Оба монитора поставляются в комплекте с подставкой ErgoStand, обеспечивающей регулировку по углу наклона -5°/+15° и кабельный менеджмент. В качестве альтернативного варианта есть настенное крепление VESA 100x100, позволяющее разместить монитор максимально близко к стене. Встроенный адаптер питания обеспечит порядок на рабочем столе и сократит количество проводов.

Возможности подключения внешних источников мониторов Acer Nitro серии ED3 охватывают весь актуальный спектр игровых систем. В наличии пара HDMI версии 2.0 и дополнительно пара Display Port версии 1.2 для ED343CURH и версии 1.4 у модели ED343CURX. Помимо комбинированного аудиовыхода предусмотрена и штатная аудиосистема из двух динамиков по 3 Вт.

Чтобы снизить нагрузку на зрение владельца при длительном использовании, мониторы оснащены широким комплексов инструментов защиты Acer Vision Care 2.0, включающем антибликовое покрытие и технологии снижения пульсаций, дополненные фильтром вредного синего спектра света.

Мониторы Acer Nitro ED343CURH и ED343CURX уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 31000 р.