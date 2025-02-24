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Acer ErgoStand



24.02.2025 Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE 1
29.11.2024 Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E 1
29.11.2024 Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3 1
06.11.2024 OLED-монитор Acer Predator X49X с 49 дюймов в России 1
02.11.2024 Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X 1
28.10.2024 Мониторы Acer линейки SH2 в России 1
23.10.2024 Монитор Acer Nitro EI491CURS с диагональю 49 дюймов в широком формате 32:9 1
20.09.2024 В России начались продажи широкоформатного 40-дюймового монитора Aopen Fire Legend 40XV1CUP 1
13.09.2024 Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма 1
19.07.2024 Новый игровой 4К-монитор Predator X32QFS MiniLED с 1152 зонами подсветки 1
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 1
24.10.2019 Стартовали российские продажи игрового 4K-монитора Acer Predator X27P. Цена. Фото 1
18.07.2019 Acer объявила о начале продаж игровых мониторов Predator XN3. Цена 1
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 1
28.06.2018 Acer представила серию мониторов для фотографов и дизайнеров 1
23.12.2016 Acer начал российские продажи монитора Predator Z271T с технологией Tobii. Фото 1
18.12.2001 Sony выпустила новый ЖК-монитор SDM-N50R 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Acer ErgoStand и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 12
AMD - Advanced Micro Devices 4248 6
Nvidia Corp 3511 4
Intel Corporation 12219 1
Sony 6552 1
Tobii Technology 23 1
TÜV 58 1
Acer - AOpen 53 1
Sony Center 17 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 282 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3841 11
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1042 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12527 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17131 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3882 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10018 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1926 7
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2811 7
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2115 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6068 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1049 5
DCI-P3 - Охват цветового пространства 247 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14448 4
Контрастность 2840 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 4
USB 4 13 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3490 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2966 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 3
USB Power Delivery 81 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 394 2
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 83 2
VESA DisplayHDR 84 2
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 694 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5676 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3349 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 2
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1140 2
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 226 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 990 2
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 355 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 1
DDR - Double data rate 2741 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 414 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 1
USB Type-A - USB-A 523 1
VRB - Visual Response Boost - Технология стробирования для уменьшения отклика 7 1
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 58 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 95 8
AMD Radeon FreeSync 194 6
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 68 5
Acer Predator 206 4
Acer ComfyView 78 4
Nvidia G-Sync 151 3
Acer Low Dimming 61 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1828 2
Acer Nitro 121 2
Acer VisionCare 55 2
Acer - серия проекторов 32 2
Acer Flickerless 35 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Microsoft Windows Hello 201 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 76 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Acer Predator X - Серия мониторов 17 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 137 1
Acer Predator Thronos 11 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Acer Color Intelligence 15 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 321 1
Nvidia G-Sync Ultimate 10 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Acer EyeProtect 4 1
Acer OJO 500 - шлем виртуальной реальности 3 1
Acer Predator XN - Серия мониторов 1 1
Acer PE - Серия мониторов 2 1
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 1
Acer Predator Shield 4 1
Acer Aspire Z - серия моноблоков 3 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Acer Predator Z - Серия мониторов 10 1
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Apple iPhone 6 4862 1
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 27 1
Chen Jason - Чен Джейсон 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Германия - Берлин 716 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14223 1
Америка - Американский регион 2164 1
Европа 21808 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 11
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 558 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4980 3
Ergonomics - Эргономика 1602 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 588 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8766 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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