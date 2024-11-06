OLED-монитор Acer Predator X49X с 49 дюймов в России

В продажу на российский рынок поступил флагманский игровой монитор Acer Predator X49X в сверхшироком формате 32:9. Изогнутая 49-дюймовая матрица наделена глубиной цветопередачи 10 бит и разрешением DQHD 5120x1440 пикселей. Дополнительные возможности: охват 99% цветовой палитры DCI-P3, время отклика 0,03 мс и частота обновления 240 Гц, а также многозонная подсветка на квантовых точках с нативной поддержкой HDR 400 и пиковой яркостью 1000 кд/м². Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинки Acer Predator X49X: диагональ 49 дюймов, изогнутый 1800R; разрешение DQHD 5120x1440 и матрица QD-OLED; частота обновления 240 Гц и время отклика 0,03мс; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 1000 кд/м² HDR1000; отображение 99% DCI-P3; до 1,07 млрд цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; технологии для защиты зрения Acer VisionCare 2.0; подавление синего излучения BlueLight Shield Pro; подставка с регулировкой по высоте 120 мм, углу наклона -5°/+20°, вращению -15°/+15°.

Acer Acer Predator X49X

Модель построена на базе изогнутой 1800R матрицы диагональю 49 дюймов, выполненной в комбинации органических светодиодов и квантовых точек. Сверхширокоугольный формат экрана 32:9 и разрешение Dual-QHD 5120х1440 пикселей обеспечивают полиграфическую четкость изображения и полный охват поля зрения игрока на расстоянии вытянутой руки. Дисплей откалиброван на заводе до значения Delta E<2.

Игровой монитор Acer Predator X49X спроектирован для решения различных задач: охват большой площади карты в RPG, контроль ситуации боковым зрением в симуляторах и шутерах, а также любые виды творческой деятельности и рабочих задач на широкой панораме, эквивалентной двум QHD-мониторам с профессиональной цветопередачей. Чтобы добиться наиболее комфортного положения на рабочей поверхности, предусмотрены настенное крепление VESA 100х100 и внутреннее расположение адаптера питания, плюс в комплекте прилагается многофункциональная подставка ErgoStand из металла, дополненная кабельным менеджментом. Доступна регулировка по углу наклона -5°/+20°, по высоте на 120мм и вращение по оси -15°/+15°.

Помимо двух DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, в мониторе предусмотрены USB4 Type-C с поддержкой PowerDelivery 90Вт, комбинированный аудиовыход и встроенная аудиосистема из двух динамиков мощностью 5 Вт каждый. Кроме того, предусмотрена еще пара USB 3.2 и USB-B с KVM Switch 2/2 для управления питанием компьютеров напрямую с подключенной периферии.

Игровой Acer Predator X49X предлагает множество решений для снижения нагрузки на зрение при длительном использовании. Стандартная яркость откалибрована до значения 250 кд/м² при сохранении точной цветопередачи, а помимо гибкого меню со множеством регулировок и настраиваемых профилей, предусмотрен широкий пакет инструментов защиты зрения Acer VisionCare 2.0. Поверхность матрицы защищена прочным антибликовым покрытием твердостью 3H, а помимо технологий снижения мерцания и подавления ШИМ имеется эффективный инструмент BlueLightShield Pro для подавления вредной области синего спектра света.

Монитор Acer Predator X49X уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 200 990 р.