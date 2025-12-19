В России появился монитор с сенсорным экраном Acer ProCreator PE270XT

На российском рынке представлен новый флагманский монитор Acer ProCreator PE270XT — профессиональный 27‑дюймовый дисплей с высочайшим разрешением 5K и потрясающей цветопередачей. Монитор рассчитан на художников, фотографов, аниматоров и дизайнеров, которым критична точность каждого цвета, высокая детализация изображения и стабильность параметров в долгих рабочих сессиях. Совокупность этих характеристик делает его инструментом для работы с архитектурными проектами и комплексной графикой.

Acer ProCreator PE270XT позиционируется как рабочая станция для создания контента: высокая плотность пикселей даёт возможность видеть мельчайшие детали в исходниках, а продвинутая система цветового управления и аппаратная калибровка гарантируют воспроизводимость оттенков на уровне студийных стандартов. Устройство адаптировано для интеграции в профессиональные сетапы благодаря широкому набору интерфейсов и поддержке подачи питания (Power Delivery) по USB‑C, что позволяет подключать ноутбуки и рабочие станции с минимальной кабельной инфраструктурой.

Экран Acer ProCreator PE270XT представляет собой усовершенствованную сенсорную панель IPS на 27 дюймов с разрешением 5120x2880 пикселей (5K). Высокая плотность точек на дюйм делает рабочую область максимально детализированной: интерфейсы приложений, текстуры и контент отображаются без лесенок или видимых пикселей, что важно при ретуши, наброске эскизов и моделировании. Это позволяет уверенно работать с тонкими линиями, сложными градиентами и элементами интерфейсов профессиональных приложений без искажения деталей.

Одна из уникальных особенностей Acer ProCreator PE270XT — 10‑точечный экран MultiTouch, что обеспечивает интуитивную работу с кистями, жестами и навигацией в интерфейсах. Сенсор точно обрабатывает касания и совместим с профессиональными стилусами для ускорения рабочих процессов художников и дизайнеров. Это делает монитор удобным для редактирования изображений, работы с векторной графикой и создания анимации с высокой точностью движений.

Монитор Acer ProCreator PE270XT покрывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI‑P3, отображая до 1,07 млрд цветов (10 бит). Показатель Delta E < 1 гарантирует промышленную точность воспроизведения цвета прямо из коробки и минимальные отклонения при калибровке для печатных и экранных проектов. То есть все цвета, какими пользователь их видит на мониторе, будут в точности воспроизведены при печати. Дополнительно монитор поддерживает широкие возможности для тонкой настройки цветовых профилей, включая баланс белого и гамму, что важно для работы с разными источниками контента.

Acer ProCreator PE270XT поставляется с предустановленной поддержкой калибровки цвета Calman Verified и встроенным калибратором для совместимости с аппаратными колориметрами. Фирменное программное обеспечение Acer Creator Hub даёт быстрый доступ к цветовым пространствам (sRGB, Adobe RGB, DCI‑P3 и другим), сохранению пользовательских профилей и автоматизации рабочих сценариев — переключение профиля происходит без задержек и потери точности. Это облегчает многозадачность, позволяя работать с несколькими проектами одновременно и быстро менять настройки под разные задачи.

Монитор Acer ProCreator PE270XT сертифицирован по VESA DisplayHDR 600, поэтому модель предлагает типичную яркость в 400 нит, а в пике при HDR этот показатель доходит до 600 нит. Это почти вдвое выше показателей обычных и игровых мониторов на схожих матрицах. Поддержка HDR расширяет динамический диапазон сцен и позволяет корректно просматривать HDR‑контент в процессе пост‑продакшна. Кроме того, улучшенные алгоритмы обработки яркости позволяют минимизировать засветы и обеспечивают ровное освещение по всей поверхности экрана.

Заявленное время отклика у панели Acer ProCreator PE270XT составляет 4 мс, а частота обновления — 60 Гц. Это оптимальные показатели для плавного отображения интерфейсов и анимаций, но без уклона в игровую динамику. Кроме того, монитор поддерживает технологию FreeSync для устранения рассеивания кадров и синхронизации с источниками ввода, что делает работу с видео и анимацией более комфортной.

Как и подобает флагманским устройствам для креаторов, Acer ProCreator PE270XT получил расширенный набор портов. На корпусе девайса расположены интерфейсы: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB Type‑C с подачей питания мощностью до 90 Вт по протоколу Power Delivery, 2x USB-A (3.2 Gen 2), USB‑B и 3,5-мм аудиоразъём. Такой комплект позволяет подключать мощный настольный компьютер, ноутбук с подачей питания по одному кабелю и периферийные устройства без дополнительных док-станций. Это упрощает организацию рабочего пространства и ускоряет подготовку к сессиям работы с контентом.

Модель Acer ProCreator PE270XT также оснащена регулируемой веб-камерой с разрешением 8 Мп, двумя динамиками по 5 Вт и массивом микрофонов. Это не только средство для видеосвязи, но и инструмент для быстрой съёмки референсов и удалённой коллаборации с коллегами. Камера располагается в верхней части корпуса и поддерживает аппаратные настройки экспозиции и баланса белого. С помощью этих функций монитор можно использовать в качестве центра коммуникации для творческих команд.

Встроенные динамики обеспечивают чистое воспроизведение голоса при созвонах и базовую звуковую картинку для работы. А наличие KVM-переключателя позволяет использовать один комплект клавиатуры и мыши с несколькими подключёнными компьютерами.

Acer ProCreator PE270XT получил фирменный безрамочный дизайн ZeroFrame и минималистичный корпус чёрного цвета. В комплекте идёт подставка ErgoStand, обеспечивающей широкий диапазон регулировок по всем осям. Например, экран можно поднять над столом на высоту до 200 мм, наклонять вперёд/назад в диапазоне от -5°~60°, а также поворачивать влево/вправо в пределах ±180°. Эргономичная подставка позволяет настроить рабочую плоскость так, чтобы минимизировать нагрузку на шею и плечи при длительной работе, а также оптимизировать угол обзора для совместных проверок проекта. При желании девайс можно закрепить на кронштейн, совместимый с креплением VESA 100x100.

Производитель также реализовал в Acer ProCreator PE270XT фирменный набор технологий для защиты зрения: Flickerless, BlueLight Shield, Low Dimming и ComfyView. Эти функции уменьшают влияние мерцания и синего спектрального состава подсветки на глаза, что критично при многочасовой ретуши или длительной цветокоррекции видео при монтаже. А расширенные настройки яркости и контрастности позволяют адаптировать монитор под любое освещение, снижая утомляемость глаз и повышая продуктивность.

Монитор Acer ProCreator PE270XT уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 69 тыс. руб.