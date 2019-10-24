Стартовали российские продажи игрового 4K-монитора Acer Predator X27P. Цена. Фото

Acer объявила о старте продаж нового игрового монитора. Predator X27P — это обновленная версия модели Predator X27. Новинка стала еще более эргономичной, а уникальный геймерский опыт теперь доступен и владельцам игровых консолей.

Над Predator X27P потрудились не только инженеры, но и дизайнеры, и именно их работа привлекает внимание пользователя в первую очередь. Алюминиевая подставка и граненая задняя панель с RGB-подсветкой выглядят очень эффектно.

Эргономика — под стать впечатляющей внешности: благодаря подставке ErgoStand экран регулируется по высоте в пределах 130 мм и наклоняется на 5 градусов, а при желании его можно даже развернуть в портретный режим. В комплекте поставки Predator X27P есть защитная бленда Predator Shield, которая устраняет блики и засветы и придает монитору очень серьезный вид.

Частота обновления Predator X27P составляет 144 Гц. Для того чтобы выжать из X27P максимум, потребуется подключение по интерфейсу DisplayPort 1.4 и видеокарта Nvidia Geforce модели RTX 2070 и выше. Тогда монитор проявит себя по полной, буквально затягивая игрока в виртуальный мир, поражая невероятно четким и плавным геймплеем без размазывания картинки. Наличие карты Nvidia позволяет реализовать фирменную технологию Nvidia G-Sync Ultimate, которая синхронизирует частоту обновления кадров экрана с частотой обновления кадров карты, что обеспечивает отсутствие разрывов.

Игровой монитор Acer Predator X27P

Разрешение 3840х2160 пикселей обеспечивает высокую детализацию картинки, а цветовой охват составляет 99% пространства AdobeRGB — более миллиарда оттенков. При этом цвета отображаются без искажений на всей поверхности экрана: показатель Delta E у X27P составляет меньше единицы. Это обеспечивает полное соответствие цветопередачи оригинальному контенту. Такими параметрами могут похвастаться только профессиональные мониторы для работы с изображением.

Подсветка Direct LED обеспечивает динамическое управление светодиодами: приглушает яркость на темных участках изображения и усиливает на светлых, что позволяет добиться более выраженной контрастности. Фирменная технология HDR Ultra расширяет динамический диапазон экрана: детали хорошо видны даже в самых затененных и пересвеченных областях.

Как и положено профессиональному устройству, Predator X27P обладает множеством настроек, позволяющих учесть потребности геймера и мельчайшие нюансы использования монитора. Если же возиться с настройками не хочется, можно воспользоваться пресетами для разных игровых жанров: экшна, гонок или спортивных игр.

Новое программное обеспечение Predator X27P полностью совместимо с консолями Xbox, а значит рассчитывать на максимальную отдачу экрана можно даже при игре на приставке. В частности, новый монитор поддерживает технологию переменной частоты обновления кадров Xbox VRR, благодаря которой владельцы консолей смогут оценить плавное движение и отсутствие рывков.

На монитор Predator X27P компания Acer предоставляет трехлетнюю гарантию. Новинка уже появилась в российской рознице по цене от 179990 руб.