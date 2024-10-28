Мониторы Acer линейки SH2 в России

В продажу на российский рынок выходит сбалансированная линейка мониторов Acer SH2 с безрамочным дизайном. На выбор 27 дюймов Full-HD с матрицей 100 Гц, или 31,5 дюйма с частотой 60 Гц в UHD-разрешении, дополненные качественной цветопередачей 74% NTSC и возможностью подключения через USB 4 с зарядкой Power Delivery 65 Вт. А технологии защиты зрения VisionCare и эргономичная подставка ErgoStand обеспечивают комфорт в интенсивной работе и длительных развлечениях. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики новинок Acer SH272E и SH322QK: диагональ 27 или 31,5 дюйма; разрешение FHD 1920x1080 или UHD 3840x2160; частота обновления до 100 Гц; поддержка AMD FreeSync; яркость до 250 кд/м²; отображение 72% NTSC; до 16,7 млн цветов; многофункциональная подставка ErgoStand с регулировкой по высоте 100 мм, углу наклона -5°/+25° и вращению 360°; дополнительно: безрамочный дизайн ZeroFrame, AMD Freesync, технологии защиты зрения VisionCare.

Acer Мониторы Acer линейки SH2 в России

Мониторы Acer линейки SH2 имеют толщин 7,2 мм. В зависимости от конкретных предпочтений, можно выбрать модель SH272E диагональю 27 дюймов с разрешением FHD 1920x1080 пикселей, частотой обновления 100 Гц и матрицей IPS. Либо 31,5 дюйма у модели SH322QK, предлагающей высокое разрешение UHD 3840x2160 пикселей с частотой обновления 60 Гц и матрицей VA. Вне зависимости от выбора обеспечивается цветопередача охватом 74% NTSC, пиковый контраст 100М:1 и яркость до 250 кд/м².

Благодаря многофункциональной подставке ErgoStand с регулировкой по высоте 100 мм, углу наклона -5°/+25° и вращению на 360° можно подобрать оптимальное положение под конкретные виды задач и конфигурацию из нескольких мониторов одновременно. Также поддерживается крепление к вертикальным поверхностям с помощью VESA 75x75.

Разъемы для подключения источников сигнала вынесены на нижнюю грань корпуса. Помимо HDMI 1.4 предусмотрен современный USB4 формата Type-C с поддержкой питания Power Delivery на 65 Вт (модель SH272E), а также комбинированный аудиоразъем. Также монитор оборудован встроенной акустикой с двумя динамиками мощностью 1 Вт каждый.

В меню SH272E и SH322QK содержится ассортимент инструментов для тонкой настройки изображения под конкретные условия и виды деятельности. Также модель оснащена пакетом инструментов защиты зрения VisionCare для снижения нагрузки на зрения по нескольким направлениям. Технология Flicker-Less подавляет мерцание развертки, а Low-Dimming обеспечивает до 15% снижения яркости подсветки для наиболее точного соответствия уровню освещенности помещения. Также предусмотрено антибликовое покрытие ComfyView для минимизации паразитных отражений, а технология BlueLightShield подавляет вредный спектр синего излучения без потерь в качестве цветопередачи экрана.

Мониторы Acer SH272Ebmihux и SH322QKbmiiphx доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров от 15990 руб.