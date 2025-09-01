Разделы

Acer представляет профессиональный ультраширокий монитор для работы и творчества Acer CB342CU

На российском рынке представлен профессиональный сверхширокоформатный монитор Acer CB342CU, созданный для дизайнеров, видеомонтажёров, специалистов по 3D/CG и создателей контента. Модель предлагает 34‑дюймовую панель формата 21:9, высокую детализацию с разрешением UWQHD (3440х1440 пикселей), универсальные порты для подключения, включая USB‑C с Power Delivery до 65 Вт, а также эргономичную подставку ErgoStand. В рабочих сценариях это дает масштабное полотно для таймлайнов, цветокоррекции, саунд‑дизайна и параллельной работы в нескольких окнах. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Новинка относится к флагманской линейке Acer CB2, которая характерна дизайном ZeroFrame с тонкими рамками, усиленной стойкой с регулировкой по высоте и возможностью установки на кронштейн через стандартное VESA-крепление. Кроме того, монитор оборудован встроенными динамиками и набором фирменных технологий VisionCare.

Основные характеристики Acer CB342CU: диагональ 34”; тип матрицы IPS; разрешение 3440x1440; частота обновления 75 Гц; время отклика 1 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость до 400 кд/м²; порты 1х HDMI 2.0, 1х DP 1.2, 1x USB-C с поддержкой питания до 65 Вт, 1x RJ45, 2x USB-A 3.0, KVM-переключатель, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2х3 Вт; эргономичная подставка; поддержка VESA 100 х 100 мм.

acer_cb342cu_700.jpg

Acer CB342CU — профессиональный ультраширокий монитор

Acer CB342CU уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 35,31 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

