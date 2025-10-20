В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники

На территории предприятия «Ростеха» — «Исток» к 2030 г. запустят самое масштабное производство кристаллов для силовой электроники. Вложения в проект могут сосвить десятки миллиардов рублей.

Новая «Фабрика»

Как выяснил CNews, производитель СВЧ-электроники «Исток» им. Шокина (входит в «Ростех») планирует организовать крупнейшее в стране производство кристаллов. Его мощность достигнет 24 тыс. пластин ежегодно к 2030 г. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» сообщил заместитель гендиректора «Истока» Сергей Щербаков.

Согласно презентации «Истока», ежемесячная мощность производства составит 1 тыс. GaAs (арсенид галлия) пластин и 1 тыс. GaN (нитрид галлия) пластин. Кристаллы предназначены для СВЧ-транзисторов и монолитных интегральных схем СВЧ.

В качестве топологических норм для GaAs указаны 0,5 мкм, 0,25 мкм, 0,2 мкм и 0,1 мкм. Для GaN — 0,25 мкм, 0,1 мкм, 0,06 мкм и 0,04 мкм. Диметр пластин, с которыми будет работать «Исток» составит 150 мм.

Представители «Ростеха» и «Истока» не ответили на запрос CNews о подробностях проекта.

Подробности производства

По данным Щербакова, проект по запуску кристального производства получил название «Фабрика». Располагаться завод будет во Фрязино.

FreePik «Ростех» строит крупную кристальную фабрику

Проект «Фабрика» будет включать центр проектирования СВЧ-изделий, фабрику производства подложек (линия производства подложек из арсенида галлия и карбида кремния), а также линию производства подложек из высоомного кремния.

Далее идет фабрика кристального производства, которая состоит из линии производства GaAs и GaN.

В качестве базы для подготовки кадров указаны РТУ МИРЭА, НИУ МИЭТ, МИСИС и др.

Кристальные производства в России

По данным Щербакова, имеющиеся сегодня российские кристальные производства обеспечивают выпуск СВЧ-приборов на основе арсенида галлия в объеме не более 5 тыс. пластин (диаметром 76 мм) ежегодно. При этом Россия потребляет около 20-25 тыс. пластин. То есть отечественные производители покрывает только 20-25% потребностей рынка.

«Производство во Фрязино вполне может оказаться самым крупным в стране после выхода на полную проектную мощность, — рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Предполагаю, что это предприятие обеспечит большую часть потребностей российского рынка в силовых приборах».

Бойко пояснил, что пластины необходимы для формирования на них полупроводниковых структур будущих силовых компонентов, транзисторов и интегральных микросхем. Для получения пластин исходные материалы загружают в кварцевый тигель, нагревают его, и вытягивают из расплава кристалл. Монокристалл после охлаждения нарезают на пластины, шлифуют их, полируют и травят. Эта пластина становится заготовкой для фотолитографического процесса формирования необходимых полупроводниковых структур.

Стоимость проекта «Ростеха» сильно зависит от его глубины интеграции (производство подложек или закупка субстратов, собственная эпитаксия MOCVD/MBE, класс чистоты, автоматизация, классы помещения и инфраструктура, система контроля качества, отладка технологических процессов и подготовка кадров), считает глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина.

«Реалистичная оценка составит от нескольких миллиардов рублей (если это в основном переоснащение и NPI с опорой на существующую базу «Истока» и максимальной поддержкой государства) до десятков–сотен миллиардов, если задача сделать полностью современную, конкурентоспособную фабрику с собственной подложечной базой, высокой степенью локализацией оборудования и полномасштабными R&D-инфраструктурами», — отметила Квашенкина.

Схожее производство собирается запустить и микроэлектронный холдинг «Элемент».

Технопарк за 5,8 миллиарда

Сергей Щербаков в рамках доклада предложил создать полигон для тестирования специального технологического оборудования, а также специально и особо чистых материалов для производства СВЧ-электроники на территории «Истока».

Площадь такого помещения, по задумке «Истока», составит 10 тыс. кв. м. Объем финансирования, который потребуется для полигона составит 5,8 млрд руб.

Если начать его проектировать в III квартале 2025 г., то он будет введен в эксплуатацию с I квартала 2027 г., следует из презентации.