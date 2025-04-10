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Химия GaN Gallium Nitride Нитрид галлия бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота

Химия - GaN - Gallium Nitride - Нитрид галлия - бинарное неорганическое химическое соединение галлия и азота


10.04.2025 Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ 1
18.10.2024 Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения 1
17.06.2024 Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
10.03.2023 Infinix запускает технологию универсальной быстрой зарядки 1
20.12.2022 Что такое зарядное устройство GaN и зачем оно вам? 1
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия 1
06.12.2006 RF Micro Devices продала активы Qualcomm 1
17.03.2003 Нанолазеры становятся компактными 1
16.01.2001 Nitronex начала производство транзисторов по GaN-технологии на 4-дюймовых кремниевых пластинах 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Химия и организации, системы, технологии, персоны:

Baseus 24 2
Samsung Electronics 10352 1
Ростех - Автоматика Концерн 1659 1
Yandex - Яндекс 7640 1
Huawei 4001 1
Qualcomm Technologies 1845 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 1
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
ДОК 835 1
Nitronex 2 1
Ugreen 16 1
Satechi 14 1
Digma 209 1
New Diamond Technology - НДТ - Нью Даймонд Технолоджи 2 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 67 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 61 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 493 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 384 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 600 1
MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 76 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9800 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2204 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24601 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7765 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4263 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13987 4
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1053 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10104 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1994 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14584 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10239 3
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Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 603 3
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5G - пятое поколение мобильной связи 2232 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12366 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1707 2
Наушники - Headphones 4098 2
USB Power Delivery 87 2
USB Type-A - USB-A 546 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Беспроводная передача электричества 172 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2275 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10900 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3095 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7404 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11295 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67456 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30378 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1044 1
Lightning 222 1
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Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1293 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8031 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2222 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11448 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1180 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
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Европа 21891 1
Америка Южная 856 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Ближний Восток 2975 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17745 1
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