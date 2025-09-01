Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182090
ИКТ 14142
Организации 11000
Ведомства 1486
Ассоциации 1056
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78298
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2709
Мероприятия 868

Acer CB-Series серия мониторов

Acer CB-Series - серия мониторов

УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Acer представляет профессиональный ультраширокий монитор для работы и творчества Acer CB342CU 2
18.08.2025 Acer Vero CB343CUR — идеальный монитор для современного офиса 2
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок 5
07.07.2025 Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом 2
05.03.2025 Начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE 3
31.01.2025 Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой 2
04.10.2024 Четыре новых монитора Acer для учебы и развлечений 4
23.09.2024 Новые мониторы Acer CB2 — универсальные решения для домашних и рабочих задач 4
15.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer CB2 Series 3
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 2

Публикаций - 10, упоминаний - 29

Acer CB-Series и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2617 2
TÜV 65 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1533 2
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 246 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2923 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6195 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 548 2
VRB - Visual Response Boost - Технология стробирования для уменьшения отклика 10 1
TÜV Rheinland Eyesafe - сертификат 15 1
Joystick - Джойстик 1137 1
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 65 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1157 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1188 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2185 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1109 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 405 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3446 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12746 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10211 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 744 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1116 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 1
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 87 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 544 1
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 390 1
Наушники - Headphones 4181 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1991 1
Acer ComfyView 87 2
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 135 2
Acer Display Widget 38 1
Acer - серия проекторов 34 1
Acer ErgoStand 18 1
Acer Low Dimming 70 1
Acer Smart Console 1 1
Acer ColorSense 6 1
Acer LightSense 6 1
Microsoft Windows Hello 206 1
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 253 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 1
Америка - Американский регион 2181 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 643 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736280.
Создано именных указателей - 182090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: