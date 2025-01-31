Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой

Российским пользователям доступен монитор Acer Vero CB272D5, подходящий как для рабочих задач, так и для развлечений. Новинка получила плоский FullHD-экран с диагональю 27 дюймов, с 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. Для игрового применения модель актуальна благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и малому времени реакции пикселя 1 мс, а для рабочих задач – возможностью вращения для смены ориентации дисплея с горизонтальной на вертикальную.

Основные характеристики Acer Vero CB272D5: диагональ 27 дюймов, формат 16:9, матрица IPS, разрешение FullHD (1920x1080), частота обновления до 120 Гц, время отклика до 1 мс, пиковая яркость: 250 нит, поддержка AMD FreeSync.

Acer Vero CB272D5 относится к классу prosumer-устройств, набирающих популярность у современных пользователей: он подходит как для игр, так и для рабочих задач. Плоский широкоформатный FullHD-дисплей у Acer Vero CB272D5 построен на технологии IPS, которая обеспечивает углы обзора в 178° как по горизонтали, так и по вертикали. Яркость дисплея составляет 250 нит. Новинка интересна цветовым охватом 99% sRGB, а также высокой контрастностью: статической 1500:1 и динамической, которая достигает 100M:1.

Acer Acer Vero CB272D5

Частота обновления дисплея у Acer Vero CB272D5 составляет 120 Гц, что достаточно для большинства игровых применений. Благодаря сочетанию высокой частоты обновления с малым временем отклика пикселя – 1 мс – подойдет для большинства любителей современных игр. Новинка получила поддержку AMD FreeSync, что позволяет работать с разными источниками видеосигнала.

Acer Vero CB272D5 интересен возможностью поворота экрана на 90°, что пригодится при подготовке документов, монтаже видео и т.д.

Acer Vero CB272D5 поддерживает VisionCare 2.0 – фирменный комплекс технологий Acer, созданный для защиты зрения. В комплекс входят четыре технологии, которые эффективно дополняют друг друга. Acer Flickerless и Low-dimming уменьшают мерцание изображения. Оптимизация светового потока от монитора – исключение синего спектра света – реализована на основе технологии Acer BlueLight Shield, которая при этом сохраняет корректную цветопередачу. Для уменьшения бликов от внешних источников света на поверхности дисплея создана технология матирования Acer ComfyView, которая также реализована в Acer Vero CB272D5.

Acer Vero CB272D5 получил три видеоинтерфейса: Display Port 1.2, HDMI 1.4 и VGA. При подключении по современным разъемам монитор работает на частоте 120 Гц, а при использовании VGA-интерфейса, который нужен для подключения legacy-устройств, частота будет 75 Гц.

В мониторе есть встроена аудиосистема 2х5 Вт и присутствует аналоговый аудиовыход 3,5 мм. В наличии встроенная система из камеры с сенсором 5 МП и пула микрофонов.

Штатная стойка Acer Vero CB272D5 позволяет изменять высоту расположения монитора, обеспечивая дополнительный подъем до 165 мм. Угол наклона можно менять в диапазоне от -5° до +35°, поворачивать дисплей в любую сторону – на 178°. Также можно вращать монитор на штатной стойке, меняя его ориентацию с горизонтальной на вертикальную и наоборот. Монтировать новинку на альтернативные стойки просто благодаря наличию крепления VESA 100x100.

Acer Vero CB272D5 можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 19 999 руб.