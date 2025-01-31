Разделы

Техника
|

Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой

Российским пользователям доступен монитор Acer Vero CB272D5, подходящий как для рабочих задач, так и для развлечений. Новинка получила плоский FullHD-экран с диагональю 27 дюймов, с 99-процентным охватом цветового пространства sRGB. Для игрового применения модель актуальна благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и малому времени реакции пикселя 1 мс, а для рабочих задач – возможностью вращения для смены ориентации дисплея с горизонтальной на вертикальную.

Основные характеристики Acer Vero CB272D5: диагональ 27 дюймов, формат 16:9, матрица IPS, разрешение FullHD (1920x1080), частота обновления до 120 Гц, время отклика до 1 мс, пиковая яркость: 250 нит, поддержка AMD FreeSync.

Acer Vero CB272D5 относится к классу prosumer-устройств, набирающих популярность у современных пользователей: он подходит как для игр, так и для рабочих задач. Плоский широкоформатный FullHD-дисплей у Acer Vero CB272D5 построен на технологии IPS, которая обеспечивает углы обзора в 178° как по горизонтали, так и по вертикали. Яркость дисплея составляет 250 нит. Новинка интересна цветовым охватом 99% sRGB, а также высокой контрастностью: статической 1500:1 и динамической, которая достигает 100M:1.

acer1.jpg

Acer
Acer Vero CB272D5

Частота обновления дисплея у Acer Vero CB272D5 составляет 120 Гц, что достаточно для большинства игровых применений. Благодаря сочетанию высокой частоты обновления с малым временем отклика пикселя – 1 мс – подойдет для большинства любителей современных игр. Новинка получила поддержку AMD FreeSync, что позволяет работать с разными источниками видеосигнала.

Acer Vero CB272D5 интересен возможностью поворота экрана на 90°, что пригодится при подготовке документов, монтаже видео и т.д.

Acer Vero CB272D5 поддерживает VisionCare 2.0 – фирменный комплекс технологий Acer, созданный для защиты зрения. В комплекс входят четыре технологии, которые эффективно дополняют друг друга. Acer Flickerless и Low-dimming уменьшают мерцание изображения. Оптимизация светового потока от монитора – исключение синего спектра света – реализована на основе технологии Acer BlueLight Shield, которая при этом сохраняет корректную цветопередачу. Для уменьшения бликов от внешних источников света на поверхности дисплея создана технология матирования Acer ComfyView, которая также реализована в Acer Vero CB272D5.

Российским разработчикам промышленного ПО предстоит закрыть более 800 «белых пятен»
Импортонезависимость

Acer Vero CB272D5 получил три видеоинтерфейса: Display Port 1.2, HDMI 1.4 и VGA. При подключении по современным разъемам монитор работает на частоте 120 Гц, а при использовании VGA-интерфейса, который нужен для подключения legacy-устройств, частота будет 75 Гц.

В мониторе есть встроена аудиосистема 2х5 Вт и присутствует аналоговый аудиовыход 3,5 мм. В наличии встроенная система из камеры с сенсором 5 МП и пула микрофонов.

Штатная стойка Acer Vero CB272D5 позволяет изменять высоту расположения монитора, обеспечивая дополнительный подъем до 165 мм. Угол наклона можно менять в диапазоне от -5° до +35°, поворачивать дисплей в любую сторону – на 178°. Также можно вращать монитор на штатной стойке, меняя его ориентацию с горизонтальной на вертикальную и наоборот. Монтировать новинку на альтернативные стойки просто благодаря наличию крепления VESA 100x100.

Acer Vero CB272D5 можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 19 999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Выпущен истинный «убийца» смартфонов, дешевый и умеющий работать неделю от одной зарядки. Опрос

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

«Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента

Oracle убивает сама себя. Из-за грабительских цен девять из десяти пользователей ее Java бегут к конкурентам

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще