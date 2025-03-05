Начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE

В России начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE, которые созданы для пользователей, работающих с массивами текста, графикой, фото и видео. Эти модели сочетают высокое разрешение, точную цветопередачу и современные технологии защиты зрения, которые делают работу комфортной даже при длительных сессиях. Благодаря стильному дизайну и эргономичной конструкции они идеально впишутся в любой интерьер.

Модель Acer CB272E предлагает стандартное разрешение FHD, а Acer CB272UE — более детализированное WQHD, которое позволяет разглядеть все в мельчайших деталях. Оба устройства могут похвастаться встроенной акустикой и богатым набором портов для подключения различных источников ввода. В серии Acer СВ2 использована матрица с повышенной частотой обновления (100 Гц), а цветовой охват 99% sRGB делают их идеальными инструментами для творчества и продуктивной работы.

Технические характеристики Acer CB272E / Acer CB272UE: Диагональ 27 дюймов; разрешение 1920x1080 пикселей / 2560x1440 пикселей; тип матрицы IPS; максимальная частота обновления: 100 Гц; время отклика 1 мс (GTG); яркость 250 нит / 350 нит; порты 1xHDMI 1.4, 1xDP 1.2, 1xVGA, 3,5-мм аудиоразъем, 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, 3,5-мм аудиоразъем; динамики 2 х 2 Вт; особенности: дизайн ZeroFrame, поддержка AMD FreeSync, технологии защиты зрения защиты зрения Acer VisionCare, эргономичная подставка.

Обе модели оснащены IPS-матрицей, обеспечивающей широкий угол обзора 178° и точное отображение цветов. Acer CB272E предлагает разрешение 1920x1080 пикселей, а CB272UE — WQHD 2560x1440 пикселей, что будет актуально для работы с графикой. Мониторы поддерживают 99% цветового охвата sRGB, гарантируя точную цветопередачу, важную для дизайнеров и фотографов.

Частота обновления 100 Гц в Acer CB272E и CB272UE обеспечивает плавную работу интерфейсов и прокрутку контента. Технология AMD FreeSync предотвращает разрывы кадров, а низкое время отклика улучшает четкость изображения при движении. Для снижения нагрузки на зрение мониторы оснащены комплексом технологий Acer VisionCare, в который входят Flicker-Less для уменьшения мерцания и Blue Light Shield для снижения вредного синего излучения.

Корпус моделей Acer CB272E и CB272UE выполнен в минималистичном стиле с тонкими рамками по технологии ZeroFrame. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту до 120 мм, наклон от -5° до 25° и вращать экран на 360°. Также в обеих моделях предусмотрена возможность разворота в портретный режим. Мониторы поддерживают крепление VESA 100x100, что дает дополнительную гибкость в организации рабочего пространства. Мониторы оснащены внутренним блоком питания, что избавляет пользователя от лишних кабелей на рабочем пространстве.

Acer CB272E и CB272UE оснащены всеми необходимыми разъемами для подключения к рабочим станциям: HDMI, DisplayPort и VGA (только в модели CB272Е). Встроенные динамики позволяют работать без дополнительных колонок, а разъем для наушников удобен для персонального прослушивания аудио.

Новые модели Acer CB2 уже доступны в рознице и интернет-магазинах. Стоимость Acer CB272E — 17990 руб., CB272UE — 21590 руб.