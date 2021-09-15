Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer CB2 Series

Компания Acer представила на российском рынке два новых монитора из линейки Acer CB2 Series. Меду собой модели отличаются диагональю экрана, а главным преимуществом Acer CB242YD и Acer CB272D стала встроенная web-камера. Обе новинки максимально функциональны по характеристикам, имеют поддержку FreeSync и всех современных технологий защиты зрения.

Acer CB242YD и Acer CB272D — мониторы для продвинутых пользователей, диагональ экранов новинок составляет 23,8 и 27 дюймов соответственно. При этом цветовой охват экрана соответствует цветовому пространству NTSC на 72%, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета без искажений, а FullHD разрешение обеспечивает высокую детализацию изображения. Разработчики отмечают наличие встроенной web-камеры и динамиков, что позволяет общаться без дополнительного оборудования, и экономит место на рабочем столе.

Новинки оборудованы современными IPS-матрицами с широкими углами обзора и высокой яркостью до 250 нит. Имеется и поддержка технологии Acer ComfyView, которая устраняет блики на экране. Вместе это позволяет устанавливать монитор практически в любом месте, не боясь попадания прямых солнечных лучей и света от других источников.

Acer представила на российском рынке два новых монитора из линейки Acer CB2 Series





Важно, что модели демонстрируют хорошую скорость отклика: 1 мс, это обеспечивает мгновенную реакцию монитора на каждое действие пользователя. Кроме того, частота обновления экрана составляет 75 Гц, что позволяет добиться плавного изображения без шлейфов.

Acer CB242YD и Acer CB272D получили безрамочный по трем сторонам экран, такой дизайн позволяет максимально сосредоточиться на изображении, а также облегчает создание конструкций из нескольких мониторов. Имеется поддержка изменения угла наклона от -5° до 25°, поворота в горизонтальной плоскости на 360°, регулировки высоты и портретного режима.

Для подключения к источнику сигнала мониторы оборудованы одним разъёмом HDMI 1.4, портом DisplayPort 1.2 и разъемом VGA. Также имеется аудио вход/выход для подключения акустики или наушников.

Настройка монитора осуществляется посредством четырех кнопок и пятипозиционного джойстика на задней панели. В качестве альтернативы выступает утилита Acer Display Widget. Она открывает доступ ко всем опциям и настройкам изображения.

Обе модели поддерживают современные технологии защиты зрения. Среди них BlueLightShield, для борьбы с вредным излучением синей части спектра света, Flicker-Less, для устранения мерцания подсветки, и Low-dimming, которая снижает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения. Вместе они помогают уменьшить усталость глаз и вредное воздействие на зрение во время длительных сессий.