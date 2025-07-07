Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом

Компания Acer представила профессиональный монитор CB322QK. Это флагманское решение в линейке CB2 сочетает в себе 32-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K UHD, точную цветопередачу, эргономичную конструкцию и широкий набор интерфейсов, необходимых для современных рабочих станций. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer CB322QK — это инструмент, способный обеспечить высокую производительность, качественную цветопередачу и удобство в работе. Он подойдет для дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров и всех, кто работает с визуальным контентом на профессиональном уровне. Благодаря лаконичному дизайну, качественной матрице, гибкой эргономике и широким возможностям подключения, монитор станет надежной частью любого сетапа.

Основные характеристики Acer CB322QK: диагональ: 31,5”; тип матрицы: IPS; разрешение: 3840x2160; частота обновления: 60 Гц; минимальная задержка: 4 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость: до 350 кд/м²; порты: 1х HDMI 2.0, 1х DP 1.2, 1x USB-C x2 с поддержкой питания до 65 Вт, 1x RJ45, 2x USB-A 3.0, KVM-переключатель, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2х 2 Вт; эргономичная подставка; поддержка VESA 100 х 100 мм.

Acer CB322QK — профессиональный 4K-монитор для работы с визуальным контентом

Максимальная детализация и 4K разрешение

Acer CB322QK оснащен крупным 31,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3840x2160 пикселей, что позволяет получить сверхчеткое изображение даже при работе с мелкими элементами. При этом диагональ у девайса достаточно большая, чтобы комфортно работать с большими массивами данных. Например, можно вывести на экран сразу несколько таблиц, графиков или холстов в фоторедактор. Поддержка HDR10 повышает глубину цветовых переходов и контрастность, делая картинку живой и реалистичной. Плотность пикселей на уровне 140 PPI идеально подходит для монтажа видео, обработки фотографий и 3D-визуализации.

Точная цветопередача для профессионалов

Монитор Acer CB322QK обеспечивает 10-битную глубину цвета (8 бит + FRC) и покрытие 99% цветового пространства sRGB. Панель отображает около 1,07 млрд цветов, что позволяет использовать монитор для профессиональной работы с цветами. Благодаря технологии 6-осевой цветокоррекции и заводской калибровке достигается высокая точность отображения оттенков. Это особенно важно при работе в сферах, где требуется цветовая точность — от дизайна до полиграфии и цветокоррекции видеороликов.

Эргономичная подставка и портретный режим

Еще одна уникальная особенность Acer CB322QK — комплектная эргономичная подставка, позволяющая регулировать высоту до 150 мм над высотой стола, угол наклона в пределах -5°\~35°, а также разворот в портретный режим. Это удобно для верстки сайтов или кодинга, чтения длинных документов, редактирования вертикального видео и создания контента в формате социальных сетей. Также в мониторе предусмотрено крепление VESA 100x100 мм для установки на кронштейн.

Многообразие интерфейсов подключения

В тонкий элегантный корпус Acer CB322QK производителю удалось вместить не только максимально качественную панель, но и ряд необходимых портов для обустройства уникального рабочего пространства. Монитор оборудован портами HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB Type-C с выходной мощностью в 65 Вт для зарядки ноутбука, RJ45 для проводного интернета, а также аудиовыходом и USB-хабом с двумя портами USB 3.0. С помощью KVM-переключателя можно использовать один комплект мыши и клавиатуры с разными компьютерами. Кроме того, к монитору можно подключать ноутбуки, графические станции, планшеты, камеры и другую периферию без дополнительных переходников. А два встроенных динамика мощностью по 2 Вт делают его еще более универсальным решением на каждый день.

Комфорт при длительной работе

Acer CB322QK получил поддержку фирменных технологий VisionCare, включая Flickerless для устранения мерцания и BlueLightShield для снижения воздействия вредного синего спектра света. Эти технологии снижают утомляемость глаз при длительном использовании. Дополняет это комбо антибликовое покрытие ComfyView, которое позволяет работать даже при ярком освещении, а режим Low Dimming адаптирует яркость в зависимости от условий в помещении.

Надежность и экологичность

Монитор Acer CB322QK создан с соблюдением стандартов энергоэффективности и устойчивого производства. Он сертифицирован по требованиям ENERGY STAR и EPEAT, а корпус частично выполнен из переработанных материалов. Это не только современное, но и экологичное решение для профессиональных пользователей.

Монитор Acer CB322QK уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене от 48,48 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.