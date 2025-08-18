Разделы

Acer Vero CB343CUR — идеальный монитор для современного офиса

На российском рынке появился новый 34-дюймовый изогнутый монитор Acer Vero CB343CUR, разработанный для офисных задач, работы с графикой и монтажа видео. Модель выделяется тонким изогнутым корпусом, фирменным безрамочным дизайном ZeroFrame и эргономичной подставкой. Также устройство из линейки Vero CB3 выполнено из переработанных материалов, сертифицировано по международным экологическим стандартам и дополнено современными функциями, включая USB-хаб с подачей питания до 140 Вт. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Acer Vero CB343CUR — это универсальное решение для офисов, дизайн-студий и рабочих пространств, где важны стабильность, эргономика и забота об окружающей среде. Как и другие устройства серии Vero CB3, эта модель на 85% состоит из переработанного пластика (PCR) и на 5% из пластика, собранного у побережья (OBP).

Основные характеристики Acer Vero CB343CUR: диагональ 34”; тип матрицы IPS; разрешение 3440x1440; частота обновления 60 Гц; изгиб 3800R; минимальная задержка 4 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость до 300 кд/м²; заводская калибровка цвета Delta E<1; порты 2х HDMI 2.0, 1х DP 1.2, 1x USB-C с поддержкой питания до 140 Вт, 1x RJ45, 1x USB-A 3.2x2 (Gen 2), 1x USB-A 3.2x1 (Gen 1), KVM-переключатель, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2х 7 Вт; работа в режиме PIP/PBP; эргономичная подставка; поддержка VESA 100 х 100 мм.

acer_vero_cb343cur_700.jpg

Acer Vero CB343CUR — монитор для современного офиса

Acer Vero CB343CUR уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 49,99 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

