Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото

Acer объявила о пополнении сразу четырех линеек проекторов. Новые усовершенствованные модели представлены в основных категориях светодиодных и лазерных устройств, а также в категориях для бизнеса и коммерческого использования. Среди новинок — беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен, а также лазерные проекторы с яркостью 3100 люмен. Кроме того, анонсированы три новых монитора Acer для корпоративных и домашних пользователей: комфортный для глаз Acer B248Y, Acer CBL272U с поддержкой HDR и практически безрамочный Acer BL270.

Модель VD6510i — это беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен, который обеспечивает изображение с частотой 120 Гц. 125% покрытия цветовой гаммы Rec. 709 — гарантия цветовой насыщенности и яркости изображения, улучшенных за счет 16-кратной скорости последовательного отображения, сводящей к минимуму эффект радуги. В то же время яркость 3000 ANSI-люмен позволяет проектору создавать чистое изображение даже на больших экранах или в комнате с включенным освещением. Светодиодные проекторы очень устойчивы к снижению яркости, поэтому пользователи могут наслаждаться своими любимыми фильмами долгие годы. Устройства также экологически чистые, поскольку не содержат ртути.

Также обладающий яркостью 3000 ANSI-люмен, проектор PD1530i предназначен для бизнеса. Он разработан для максимально удобного использования на встречах. Беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p можно использовать со 100-дюймовым экраном с расстояния менее 3 м (9,8 футов). Светодиодные проекторы достигают полной яркости почти сразу после включения, что позволяет избежать задержек в начале встреч, и эта яркость сохраняется надолго: при сроке службы 30 тыс. часов бизнес-пользователи могут рассчитывать на долгие годы использования проектора PD1530i.

При затратах 143 Вт мощности серия Acer XL (XL1220/XL1320W/XL1520) состоит из лазерных проекторов с яркостью 3100 люмен. Проекторы серии XL — это устройства, которые обеспечивают высокое качество изображения с разрешением до 1080p, а их цена соответствует ценам массового рынка, благодаря чему они подходят для использования в конференц-залах среднего размера. Сертификация IP6X указывает на то, что проекторы серии XL пыленепроницаемы. Это наивысшая степень защиты от твердых посторонних предметов, которая гарантирует предотвращение попадания внутрь пыли или других твердых частиц, способных повредить устройство. С таким уровнем надежности проекторы с яркостью 3100 люмен пригодны для использования при любом окружающем освещении, а в сочетании со сроком службы в 30 тыс. часов они практически не требуют обслуживания. Доступны портретный и 360-градусный режимы проецирования, что позволяет проекторам серии XL адаптироваться к любому пространству или сценарию использования.

Acer VD/PD Series

Модель Acer UL5630 — это проектор, созданный для работы в ограниченном пространстве. Он способен проецировать 120-дюймовое изображение с расстояния 31 см (12,3 дюйма). Ультракороткофокусный проектор оснащен новым высококачественным лазерным диодом, который позволяет проецировать изображение в разрешении WUXGA (1920x1200 пикселей) с яркостью 4500 люмен, создавая четкое изображение, на котором легко читается даже мелкий шрифт. Такие функции как возможность свободного проецирования на 360 градусов или в портретном режиме, а также возможность удаленного управления делают серию UL лучшим выбором для сферы образования и бизнеса.

Acer XL Series

С другой стороны, серия лазерных проекторов PL с высокой яркостью 6000 ANSI-люмен (PL7610/PL7610T/PL7510) — это устройства, не требующие особого обслуживания, со сроком службы 30 тыс. часов и подходящие для работы на крупных площадках: на конференциях, при презентациях в зале заседаний или на выставочных стендах.

Acer PL7610

Acer B248Y — это эргономичный монитор, призванный сделать рабочий день более легким. Устройство сертифицировано по стандарту TÜV/Eyesafe и оснащено рядом функций, снижающих нагрузку на глаза, таких как Acer LightSense и Acer ColorSense. Они автоматически регулируют яркость экрана и цветовую температуру в соответствии с окружающей средой. Дисплей IPS с разрешением FHD (1980x1080 пикселей) располагается на функциональной подставке Ergostand, которая позволяет легко отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, или даже повернуть монитор на 90 градусов в портретный режим.

Acer UL5630

Комфортный для глаз монитор B248Y также отлично будет смотреться на любом рабочем столе. Встроенная док-станция превращает монитор в самостоятельное рабочее место: беспорядка на столе становится меньше, а разъемы RJ45 и USB Type-C 100W PD упростят подключение при переезде из офиса в офис или с работы домой. При необходимости несколько мониторов можно объединить в одну систему, что обеспечит больше экранной площади. Регулируемая веб-камера с разрешением FHD, поддерживающая Windows Hello, позволяет тонко настроить угол обзора, или же физически закрыть объектив, чтобы избежать случайного включения в неудачный момент.

Acer CBL272U

Acer CBL272U — это 27-дюймовый монитор, сертифицированный по стандарту TÜV/Eyesafe, который впечатляет экраном с разрешением QHD (2560x1440 пикселей), точностью цветопередачи Delta E<1 и 99% охвата гаммы sRGB. Монитор поддерживает широкие углы обзора 178° и обладает рядом удобных для глаз функций: BlueLightShield Pro для фильтрации потенциально опасного синего свечения, антибликовой технологией ComfyView, адаптивной подсветкой, которая позволяет снизить яркость монитора до 15% для использования в ночное время. Монитор использует технологию VRB для достижения времени отклика 1 мс и уменьшения размытости, а поддержка HDR10 позволяет значительно улучшить контраст между темными и светлыми областями.

Acer B248Y

Элегантный профессиональный монитор, который удобно использовать в любой бизнес-среде, Acer BL270 сертифицирован по стандарту TÜV/Eyesafe, обладает разрешением FHD (1920x1080 пикселей) и буквально исчезающими рамками, что позволяет практически без проблем разместить два монитора рядом для совместного использования. Функциональная подставка позволяет регулировать высоту, угол поворота и наклона, обеспечивая практически любой угол обзора. Монитор также может работать с приложением Acer Smart Console, что позволяет отображать содержимое телефона и управлять им на мониторе.

Acer BL272U

Проекторы серии PD будут доступны в Северной Америке по цене от 1099 долларов США, а в регионе EMEA – от 1199 евро.

Проекторы серии VD будут доступны в Северной Америке по цене от 1099 долларов США.

Проекторы XL будут доступны в Северной Америке по цене от 999 долларов США, а в регионе EMEA – от 999 евро.

Проектор UL5630 будет доступен в Северной Америке по цене от 2099 долларов США, а в регионе EMEA-от 1999 евро.

Проектор PL7610T будет доступен в Северной Америке по цене 2399 долларов США, а в регионе EMEA – по цене 2499 евро.

Acer B248Y будет доступен в Северной Америке в феврале 2021 г. по цене 329,99 доллара США, а в регионе EMEA – в феврале 2021 г. по цене 349 евро.