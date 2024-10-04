Четыре новых монитора Acer для учебы и развлечений

Начались продажи четырех новейших мониторов: двух c диагоналями 24 дюйма и плоскими экранами (Acer CB242YD5 и Vero B247YE), и двух с диагоналями 34 дюйма и изогнутыми матрицами (NITRO ED340CUH и Acer Vero CB343CURD). Об этом CNews сообщили представители Acer.

Все мониторы построены на матрицах с отличными показателями цветового охвата 99% пространства sRGB, динамической контрастности 100M:1 и углов обзора по обоим направлениям – 178°, а также с поддержкой AMD FreeSync. Мониторы помещены в корпуса с тонкими рамками ZeroFrame, и оснащены фирменными комплексами технологий защиты зрения Acer VisionCare.

Штатные стойки моделей с диагоналями 24 дюйма позволяют разворачивать дисплеи, меняя ориентацию с горизонтальной на вертикальную. Наличие у всех мониторов разъема VESA 100x100 позволит устанавливать их на альтернативные стойки и крепления.

Acer Acer CB242YD5

Основные характеристики Acer CB242YD5: диагональ 23,8 дюйма, формат 16:9, матрица IPS, разрешение FullHD (1920x1080), плотность пикселей 93 ppi, частота обновления до 120 Гц, время отклика до 1 мс, пиковая яркость 250 кд/м², интерфейсы HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и аналоговый VGA. Особенности встроенная веб-камера, колонки 5 Вт, аудиовыход jack 3,5 мм.

Монитор Acer CB242YD5 выделяет поддержка legacy-интерфейса VGA наряду с современными HDMI и DP также. Максимальная частота обновления при подключении через DisplayPort составляет 120 Гц, при использовании HDMI – 100 Гц, а для VGA – 75 Гц. Штатная стойка позволяет наклонять монитор в диапазоне от -5° до +35°, а также вращать на 90°. Высоту стойки можно дополнительно увеличивать в диапазоне до 165 мм. Особенность – наличие встроенной веб-камеры с FullHD-сенсором.

Основные характеристики Acer Vero B247YE: диагональ 23,8 дюйма, формат 16:9, матрица IPS, разрешение: FullHD (1920x1080), плотность пикселей 93 ppi, частота обновления 100 Гц, время отклика 4 мс, пиковая яркость 250 кд/м², интерфейсы: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 и VGA. Особенности: белый корпус, колонки 2 Вт, аудиовыход jack 3,5 мм.

Эта новинка также поддерживает три варианта подключения – DP, HDMI и VGA – обеспечивая частоту обновления до 100 Гц. Штатная стойка позволяет варьировать положение монитора: наклонять диапазоне от -5° до +20°, поворачивать влево-вправо на 45°, а также вращать на 90°. Высоту стойки тоже можно менять, увеличивая до 150 мм.

Основные характеристики NITRO ED340CUH: диагональ 34 дюйма, формат: 21:9, матрица VA изогнутая, разрешение 3,5К (3440x1440), плотность пикселей 110 ppi, частота обновления 100 Гц, время отклика 1 мс, пиковая яркость: 250 кд/м², поддержка HDR10, интерфейсы 2хHDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Особенности: колонки 2 Вт, аудиовыход jack 3,5 мм,

Широкоформатный изогнутый монитор поддерживает максимальную частоту обновления в 100 Гц вне зависимости от выбранного интерфейса. Штатная стойка позволяет варьировать положение монитора: наклонять диапазоне от -5° до +20°. Новинка отличается VA матрицей и внешним блоком питания, а также показателем статической контрастности 3000:1.

Acer Acer Vero CB343CURD

Основные характеристики Acer Vero CB343CURD: диагональ 34 дюйма, формат: 21:9 матрица IPS изогнутая, разрешение 3,5К (3440x1440), плотность пикселей 110 ppi, частота обновления 60 Гц, время отклика 4 мс, пиковая яркость 300 кд/м², интерфейсы: 2хHDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и USB Type-C. Особенности: встроенная веб-камера, колонки 7 Вт, аудиовыход jack 3,5 мм, USB-хаб (с портом USB-C, поддерживающим Power Delivery на 90 Вт) и RJ-45.

Nitro ED340CUH отличается увеличенной для рассматриваемого типа яркостью 300 кд/м², повышенной точностью цветопередачи с заводской калибровкой Delta E<1, высокой для встроенных аудиосистем мощностью колонок 7 Вт и USB-хабом один из которых - 1x Type-C 90W, поддерживающий скоростную зарядку повышенной мощности PD 90 Вт. Штатная стойка, высоту которой можно увеличивать в пределах до 165 мм, позволяет наклонять монитор в диапазоне от -5° до +35° и поворачивать влево-вправо на 178°. Из редких элементов: дополнительный инфракрасный сенсор у встроенной 5 МП веб-камеры, который оптимизирует распознавание пользователя для автоматической разблокировки ПК.

Во всех новинках Acer – как с плоскими матрицами, так и с изогнутыми, как с построенными на IPS, так и на VA – реализован полный набор фирменных технологий, снижающих нагрузки на зрение пользователя. Комплекс Acer VisionCare 2.0 объединяет четыре технологии. Технология ComfyView разработана уменьшения бликов на поверхности дисплея, а Acer BlueLight Shield Pro минимизирует интенсивность синего излучения, сохраняя качество цветопередачи. Flickerless и Low-dimming подавляют мерцание, возникающее при работе самой матрицы и LED-подсветки, и позволяют варьировать яркость дисплея в зависимости от внешнего освещения.

Мониторы Acer уже доступны в магазинах российских ритейлеров по цене от 17 399 руб.