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Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма

В продажу поступает изогнутый 31,5-дюймовый игровой монитор Acer Nitro EI322QURS с частотой обновления 165 Гц и высоким разрешением QHD. Новинка объединяет в себе актуальные игровые тренды и точную цветопередачу 90% DCI-P3 для работы с графикой и HDR-контентом.

Основные характеристики новинки Nitro EI322QURS: изогнутая диагональ 31,5 дюйма; разрешение 2560x1440 и матрица VA; частота обновления 165 Гц; поддержка AMD FreeSync Premium Pro; яркость до 400 кд/м²; отображение 90% DCI-P3; до 16,7 млн цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; вариативность настройки эргономики подставки.

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Acer
Игровой монитор Acer Nitro EI322QURS c изогнутой QHD-матрицей 31,5 дюйма

Монитор Nitro EI322QURS оснащен передовой VA-матрицей с изогнутой поверхностью радиусом кривизны 1500R. QHD-разрешение 2560х1440 пикселей и высокое качество цветопередачи с точностью 90% DCI-P3 расширяет простор для применения монитора в профессиональной и творческой деятельности. А поддержка HDR 400 и пиковая яркость до 400 кд/м² раскрывает глубину палитры современного контента.

Игровой потенциал подкреплен широким спектром актуальных технологий борьбы с артефактами развертки и минимальным временем отклика 1 мс. А высокая частота обновления до 165 Гц обеспечивает полный контроль над игровой ситуацией в быстрых динамичных сражениях.

Nitro EI322QURS оснащен многофункциональной подставкой ErgoStand с возможностью регулировки по высоте (130мм), углу наклона (-5°/+15°) и вращением (360°). Также предусмотрено настенное крепление VESA 75х75 для фиксации на вертикальных поверхностях. Все порты и разъемы для подключения вынесены на заднюю стенку корпуса: 2xHDMI 2.0 (144 Гц), 2xDisplayPort 1.4 (165 Гц), плюс аудиоразъем.

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Из дополнительных элементов оснащения модель также выделяется наличием пары встроенных динамиков мощностью 2 Вт каждый, а также различными инструментами защиты зрения VisionCare. Для подавления мерцания Low Dimming Technology и Acer Flicker-Less, антибликовая защита Acer ComfyView Display и технология снижения вредной области синего спектра света Acer BlueLight Shield.

Монитор Nitro EI322QURS уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 36299 руб.

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