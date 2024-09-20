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В России начались продажи широкоформатного 40-дюймового монитора Aopen Fire Legend 40XV1CUP

В продажу на российский рынок вышла широкоформатная модель монпитора Aopen Fire Legend серии XV1 с эпической диагональю 40 дюймов и соотношением сторон 21:9. Благодаря цветопередаче 92% DCI-P3 и пиковой яркости 600 кд/м² наслаждение от просмотра HDR-контента в играх и кино вам обеспечено. Как и качественная детализация в разрешении 3440х1440 пикселей, дополненная плавностью анимаций с частотой обновления 144 Гц.

Основные характеристики Aopen Fire Legend XV1 40XV1CUP: диагональ 40”, 21:9; разрешение UWQHD 3440x1440 и матрица IPS; частота обновления 144 Гц; поддержка AMD FreeSync Premium; яркость до 600 кд/м²; отображение 92% DCI-P3; до 16,7 млн цветов; безрамочный дизайн ZeroFrame; подставка с регулировкой по высоте 95 мм, углу наклона -5°/+15°, осевому вращению -15°/+15°.

Широкоформатный Fire Legend 40XV1CUP охватывает почти метр в ширину и предлагает 40 дюймов первоклассного изображения в формате 21:9 для комфорта и наслаждения пользователя. Монитор оснащен современной 8 Бит IPS-матрицей, разрешением UWQHD 3440x1440 пикселей и яркостью изображения до 600 кд/м². В сочетании с полиграфической точностью цветопередачи охватом 92% DCI-P3 вы получаете шикарный инструмент для работы с графикой и просмотра любимого контента в голливудском формате. В играх дополнительный боковой обзор обеспечивает высокий уровень контроля над ситуацией и глубину погружения в виртуальный мир. А низкое время отклика всего 1 мс и высокая частота обновления 144 Гц обеспечивают предельно натуральную и плавную анимацию в динамичных сценах. В соответствии с современными трендами, модель поддерживает технологии улучшения изображения, включая AMD Freesync Premium для подавления артефактов развертки.

Монитор Fire Legend 40XV1CUP оснащен многофункциональной подставкой Ergostand с возможностью тонкой корректировки по высоте 95 мм, углу наклона -5°/+15° и дополнительно осевому вращению влево или вправо на 15°. Дополнительно предусмотрено настенное крепление VESA 75х75.

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Монитор оснащен выходами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и дополнительный 1xUSB3.1 Type-C вход с поддержкой Power Delivery 90 Вт. Адаптер питания интегрирован внутрь корпуса, а снаружи расположено гнездо подключения стандартного силового кабеля. Предусмотрен комбинированный аудиовыход под гарнитуру с микрофоном, а также встроенная аудиосистема с двумя динамиками мощностью 4 Вт каждый.

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Техника

Монитор оснащен многофункциональным меню с возможностями тонкой настройки изображения под разные игровые сюжеты и различные сценарии использования.

Также поддерживается широкий набор инструментов защиты зрения Aopen VisionCare, включающий эффективное антибликовое покрытие и технологии подавления мерцания, комбинированный с технологией подавления вредного диапазона синего спектра цветов BlueLight Shield.

Монитор Aopen Fire Legend XV1 уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 56430 руб.

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