Поставщика военной техники через суд обязали заплатить миллионы за иностранные микросхемы

Арбитражный суд Москвы взыскал с поставщика вычислительной техники для российских систем вооружения «Научно-технический центр ЭЛИНС» («НТЦ ЭЛИНС») 9,3 млн руб. за поставленные иностранные микросхемы. Но не за все. Часть исков была отклонена, т.к. «НТЦ ЭЛИНС» ссылается на контрафакт.

Неоплаченные чипы для систем вооружения

Так, осенью 2025 г. суд удовлетворил несколько исков поставщика иностранных микросхем ООО «Азимут» и обязал «НТЦ ЭЛИНС» оплатить задолженность.

Согласно решению суда от 4 сентября 2025 г., компания «Азимут» должна была поставить «ЭЛИНС» американские микросхемы Xilinx в количестве 329 шт. по цене 10 075 руб. каждая (XC6SLX16-3FTG256I) и 175 шт. по цене 11 300 руб. каждая (XCF32PFS48C). Контракт на поставку был заключен 5 мая 2022 г.

«Замечаний к качеству и количеству поставленной продукции от покупателя не поступало», отмечается в решении суда. Однако «НТЦ ЭЛИНС» так и не оплатила товар, который был передан покупателю еще в июле 2022 г.

Суд встал на сторону поставщика и обязал «НТЦ ЭЛИНС» заплатить 3,1 млн руб. за иностранные микросхемы хоть «НТЦ ЭЛИНС» и ссылался на нарушения сроки поставки, не комплектность и некачественность товара и даже контрафакт.

В сентябре 2025 г. Арбитражный суд удовлетворил и второй иск «Азимута» к «НТЦ ЭЛИНС» на ту же сумму 3,1 млн руб. Ответчик подал апелляционную жалобу, которая пока не была рассмотрена.

На такую же сумму (3,1 млн руб.) иск ООО «Азимут» к «НТЦ ЭЛИНС» был удовлетворен и 6 октября 2025 г.

Судебные тяжбы стороны начали с марта 2022 г. Суд встает то на сторону поставщика, то покупателя, признавая товар некачественным. В итоге по трем искам суд встал на сторону ООО «Азимут», и также по трем – на сторону «НТЦ ЭЛИНС». Еще один иск на сумму 3,1 млн руб. находится на стадии рассмотрения.

Ни представители ООО «Азимут», ни «НТЦ ЭЛИНС» не ответили на запросы CNews.

В ходе подготовки этого материала в адрес его автора поступили анонимные угрозы через мессенджер.

Контрафакт или нет?

Например, схожий иск «Азимута» на сумму 1,1 млн руб. не был удовлетворен. При этом подробности дела не приводятся, т.к. оно рассматривалось в порядке упрощенного производства.

Суд отказал и в удовлетворении иска «Азимута» в августе 2025 г. на сумму 1,4 млн руб. Согласно судебному документу, договор на поставку микросхемы On Semi conductorc в количестве 84 шт. по цене 29402 руб. каждая.

Однако «НТЦ ЭЛИНС» прислал мотивированный отказ от приемки, т.к. нельзя было использовать поставленные микросхемы без изменения эталонного ПО Министерства обороны. «Минимизируя риски получения фальсифицированных/контрафактных изделий, заказчик предполагает возможность того, что микросхемы BQ5VSX240T могут являться потенциально контрафактными в понимании», следует из доводов истца.

Глубже стало ясно, о чем это по предыдущему иску «НТЦ ЭЛИНС», который был подан в ноябре 2023 г. на сумму 19,6 млн руб.

«НТЦ ЭЛИНС» ссылался на ненадлежащее исполнение двух договоров поставки американских чипов Xilinx и вернул товар.

«Азимут» предлагал поставить китайские микросхемы BMTI (BQ5VSX240T), которые «предположительно имени аналогичную функциональность» с Xilinx. «Азимут» взял на себя обязательство проработать вопрос совместимости китайских микросхем с ПО Xilinx ISE Impact версий 11.5 и выше, а также по уточнению вопроса об отсутствии необходимости внесения изменений в ранее разработанный для микросхем Xilinx загружаемый бинарный файл (проект). Следует из определения суда.

«НТЦ ЭЛИНС» после тестов пришел к выводу, что китайские чипы не являются аналогом американских. Их функционирование в составе изделия неустойчиво, что порождает возникновение сбоев в обмене информацией, следует из решения суда.

В этой связи суд постановил взыскать с «Азимута» 19,6 млн руб. (сумма аванса и неустойки) и забрать некачественный товар.