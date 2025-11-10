Программист Intel бесследно исчез, украв тысячи секретных документов. Перед этим он проработал в компании 11 лет, но его внезапно уволили

Программист Intel после своего сокращения, предположительно, украл около 18 тыс. внутренних файлов, многие из которых засекречены, и исчез. Intel не в силах найти его и пытается добраться до него через суд. Он работал в Intel 11 лет.

Последствия массовых увольнений

Уволенный сотрудник Intel подозревается в краже из внутренней сети компании около 18 тыс. корпоративных документов, пишет Tom's Hardware. Многие их них имеют гриф «Секретно. После этого он исчез, и его до сих пор не могут найти.

Подозреваемый в краже – это инженер-программист Цзиньфэн Ло (Jinfeng Luo), который устроился в Intel в 2014 г. и получил уведомление о своем увольнении в начале июля 2025 г. Другими словами, после 11 лет труда на корпорацию она отплатила ему лишением работы.

Ло покинул Intel в том же месяце, предположительно, прихватив с собой накопитель с документами. После ухода он исчез и не выходит на связь, и Intel пытается найти его через суд. Она подала против него иск на $250 тыс. (20,3 млн руб. по курсу ЦБ на 11 ноября 2025 г.).

Intel Intel не в первый раз оказывается в такой ситуации

Случившееся – одно из последствий перманентного сокращения штата Intel, которое перешло в очень активную стадию весной 2025 г. с приходом в компанию нового гендиректора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan). В числе прочего массовые увольнения помогли Intel выбраться из финансовой ямы и перейти от чистого убытка к чистой прибыли по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября).

Подробнее о судебном деле

В иске Intel говорится, что Ло впервые попытался скопировать файлы со своего служебного ноутбука на внешний накопитель примерно за неделю до своего увольнения. Попытка эта оказалась провальной – сработали внутренние защитные механизмы Intel.

Ло попытался скопировать документы повторно за три дня до своего ухода из компании. На этот раз у него все получилось – он начал переносить интересовавшие его данные на сетевое хранилище (NAS). В иске сказано, что до конца своего последнего рабочего дня Ло занимался исключительно копированием информации, чтобы украсть как можно больше, вт ом числе конфиденциальные корпоративные активы.

Intel обнаружила и расследовала случившееся вскоре после того, как Ло ушел из компании. Сотрудники Intel пытались связаться с ним на протяжении более трех месяцев, но все было тщетно. Ло не ответил ни на бесчисленные телефонные звонки, ни на электронные письма. Даже обычные бумажные письма, отправленные обычной почтой, остались без ответа.

Intel не нашла иного способа достучаться до Ло, кроме как подать на него в суд.

Повторить для закрепления

Для Intel это как минимум второй случай за последние шесть лет, когда уволенный после многих лет работы сотрудник крадет у нее секретные данные. Не исключено, что для Intel это регулярная практика – просто не все истории становятся достоянием общественности.

Героем второй истории стал инженер по продуктовому маркетингу Варун Гупта (Varun Gupta). Он ушел из компании в 2020 г. после 10 лет работы на нее. Незадолго до ухода из Intel Гупта скачал множество документов, представлявших корпоративную тайну, а после пошел с ними в Microsoft.

Гупта использовал украденный архив, состоявший из нескольких тысяч файлов, как подспорье при трудоустройстве в Microsoft. Предоставленные им сведения очень помогли софтверному гиганту купить внушительную партию процессоров Intel с не менее внушительной скидкой.

Intel подала на Гупту в суд, но тот сумел избежать тюрьмы. Он получил два года условно и штраф $34,5 тыс. а также суд заставил его выплатить $40 тыс. в рамках урегулирования гражданского иска, поданного к нему Intel.

Пока неизвестно, заплатила ли Гупте Microsoft за предоставленные сведения, и если да, то сколько. Однако работать на корпорацию Гупта, по-видимому, не намерен – еще до суда он уехал из США во Францию, где будет заниматься виноделием.