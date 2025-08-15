Получите все материалы CNews по ключевому слову
Gupta Varun Гупта Варун
УПОМИНАНИЯ
|15.08.2025
|Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции 1
|08.02.2021
|Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 3
Gupta Varun и организации, системы, технологии, персоны:
|Uber 333 1
|Microsoft - LinkedIn 670 1
|Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 549 1
|Ron Lior - Рон Лиор 3 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 2
|США - Орегон 251 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
|США - Калифорния - Сан-Франциско 1423 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.