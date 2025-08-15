Разделы

Gupta Varun Гупта Варун


УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Gupta Varun и организации, системы, технологии, персоны:

Ottomotto 3 1
Google LLC 12055 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 46 1
Uber Technologies - Uber Advanced Technologies Group 9 1
Alphabet 141 1
Western Digital Corporation - WDC 560 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
Microsoft Corporation 25005 1
Intel Corporation 12398 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 832 1
Seagate Technology 746 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
Canalys 235 1
Uber 333 1
Microsoft - LinkedIn 670 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1304 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
Судебная власть - Judicial power 2360 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8194 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 340 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1118 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 285 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3439 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14195 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21427 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11009 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3150 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4333 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 95 1
Microsoft Azure 1438 1
Google Cloud Platform - GCP 329 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 549 1
Ron Lior - Рон Лиор 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 2
США - Орегон 251 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 1
Россия - РФ - Российская федерация 152036 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1423 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4831 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 154 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2613 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 535 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7684 1
The Register - The Register Hardware 1641 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 210 1
